陳一新／美國可以極限施壓　但不能打「無限貿易戰」

▲在美國對華為祭出禁令後數天，川普政府突然「法外開恩」，決定將禁令寬限90天。（圖／達志影像／美聯社）

●陳一新／現任中國文化大學政治學系講座教授、曾任淡江大學美國研究所教授與所長。為美國紐約哥倫比亞大學政治學博士。曾任立委。 在美中兩強之間，主張台灣應與兩邊維持良好關係，以充分發揮槓桿作用，收左右逢源之效，且台海兩岸應在「九二共識」的共同政治基礎上，推動和平發展關係。

在美國總統川普簽署行政命令封殺中國網路及手機大廠華為後，中國華為技術有限公司和70家附屬事業列入美國貿易黑名單，出口管制於17日開始生效。由於華為高度仰賴美國供應鏈，此舉將使華為難以出售部分產品。全球主要媒體都認為美中貿易戰已正式升級到科技戰，並可能繼續擴及到金融與匯率等領域。

華為因發展5G領先，而受到全球矚目。事實上，美國打壓中國科技發展並非自川普政府開始，只是川普下手特別重而已。歐巴馬政府不但封殺鴻海併購日本東芝旗下半導體子公司，也鼓勵坎培拉全面封殺中資通訊企業到澳大利亞的投資。

盯上中國製造2025計畫 美國打壓不遺餘力

美國聯邦國會很早就通過發案，禁止中國採購美國敏感科技。2018年，美國聯邦國會通過《國防授權法案》（National Defense Authorization Act 2019），其中889節（Section 889 of NDAA）規定，國會以可能危害國家安全為由，禁止美國聯邦政府及外包商採購中國廠商包括華為、中興的產品，以及和中國政府有關業者的電信產品及服務。美國除了自己不買華為產品之外，也要求盟邦包括英國、德國及日本加入其抵制行動。此外，美國聯邦傳播委員會（FCC）5月9日在國家安全考量下，以5票比0票，一致否決中國電信巨擘中國移動在美國的營運申請案。中國外交部批評美方此舉是「無理打壓」。

2018年3月，美國商務部下令制裁中國另一網路及手機大廠中興通訊7年。由於2018年加上7年正好是2025年，因此商務部此舉明顯是針對「中國製造2025」計畫。後來美國雖對中興開放綠燈，但中興董事會、主管與高階人事及採購政策已受到美方管控。這也正是華為拒絕與美國妥協的主要原因。

華為2019年3月向美國德州法院控告美國政府限制政府單位採購該公司5G及網路設備的行為，違反美國憲法及法律，企圖透過法律途徑取消針對華為產品的抵制行為，並要求永久禁止類似的限制措施。中國外交部長王毅不僅鼓勵像華為之類的公司控告美國以維護自己的權益，並譴責美國「霸凌」中國的華為。

雙方談判立場皆硬 仍有轉圜空間

在美國對華為祭出禁令後數天，川普政府突然「法外開恩」，決定將禁令寬限90天，未料華為創始人任正非不僅不領情，還嗆聲華為準備離開美國到其他國家發展。另一方面，美國也不手軟，繼對華為祭出禁令之後，美國又以涉嫌竊密為由，將目標鎖定住生產無人機的大疆創新公司。

儘管華為立場很硬，中國大陸也拒絕軟化其在中美貿易談判的立場，甚至暗示美國貿易代表賴海澤與財長穆欽不必再到北京談判，因爲來了也沒用。

其實，正如中國副總理劉鶴所言，談判並未破裂，只是出了一些問題而已。首先，就北京來說，這次中國國家主席習近平5月3日全盤推翻150頁協議文本的承諾，可說是對川普2018年5月19日撕毀協議的一項報復。由於雙方可說完全扯平，因此將有助於中方在未來談判的心理平衡，也有助於挽回習近平的聲望。

其次，中國雖有能力與美國打貿易戰，但是若是美國為主的廠商對中國通訊科技公司「斷供」，許多中國網路及手機大廠也可能吃不完兜著走。

第三，如果中美貿易戰遲遲未能達成協議，美方可能會在科技領域加碼，對中國施壓，對大陸科技發展造成雪上加霜的不利後果。

第四，一旦外國廠商因該項禁令而自中國大陸出走後，可能會導致4500萬工人的失業潮。

美國不接受對等協議 只要略佔上風

在美中貿易戰期間，雙方可說兩敗俱傷，雖然美國對中國貿易赤字並未降低，但美國卻成功地壓抑中國的科技發展。因此，川普也急於獲利了結。

第二，美國不接受對等協議，但要略佔上風。只要中方在美國最期待的領域做出讓步，包括智財權、市場准入、執行機制，並在公平對等條件下，雙方即可成局。

最後，美國必須定期改選的政治壓力與股市起伏對投資者的經濟壓力，也是民主制度與商場行為對川普的制約，使他可以對中國「極限施壓」，但不能打無限貿易戰。

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