白依／弄清中美國防戰略　才能有精確的國防戰略

▲台灣卡在美中兩強之間，該如何制定國防對策？（圖／路透）



●白依／獨立評論人。

王金平21日在美國前國防部副部長沃夫維玆，及前陸軍副參謀長金約翰拜訪時；就國防政策，認為：國防不是靠美國，也不是靠和平；而是三要：要有愛國心、要有精確的國防戰略、要買對武器。

國防戰略如何精確掌握國防大方向？得先弄清美國與大陸的國防戰略。

美國國防戰略用了一個沒有火藥味的名詞「抵消」，其實就是對讓美國礙眼的對手，能予抵制、並消除其攻擊能力。

50年代，美國開始第一次抵消戰略；對象是前蘇聯。戰略是以大規模核武，抵消蘇聯巨大數量的傳統部隊。

70年代，美國開始第二次抵消戰略；即「軍事事務革命」，以電子戰、資訊戰、戰場情報偵查能力、匿蹤科技精準武器、使美國完全掌控「空、海一體戰」。蘇聯因為與美國星戰競爭，財政潰敗而解體；美國成為全球獨霸。

進入21世紀，北韓、伊朗，這些讓美國不順眼的國家，都有了核武；而中國大陸崛起，已讓美國感覺礙眼。雖然它們都不能與美國爭霸，可是北韓熟悉的「不對稱戰略」與中國大陸的「區域拒阻—反介入戰略」，變成大家相互學習的策略；美國必須調整國防戰略了。

2014年四月，華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）宣佈了「超越抵消計劃」，即美國「第三次抵消戰略」乃「全球公域進入與機動聯合」，也就是你們要區域拒阻、反我介入，我只要是全球的公海及上空，都要進入。但美國再強也無法全球作戰吧？若全球佈兵，美國也沒這人力、財力；所以「機動聯合」便是與礙眼國家的周邊國家，「機動聯合」。但周邊國家為什麼要與你美國配合，成為戰場前線呢？美國的機動是「激動」—刺激、鼓動這些國家，與美國覺得礙眼的國家；發生猜忌、而倒向美國這邊。

最近，美國與伊朗雙方弩張劍拔；起因於一年前，川普政府單方面退出六國與伊朗的核協議，而伊朗並未違反協議。美國要造成伊朗動蕩，當然煽起了伊朗的民族主義，而宣佈開始生産濃縮鈾與重水。這是美國真正的陰謀，要伊朗離開協議，使六國如坐針氈；而不得不倒向美國，配合美國聯合消除伊朗核設備。

南海情勢也如出一轍，中國近兩百年來的外患，均來自海上西方列強（含日本），均是憑著船堅礮利的海上力量，威脅到中國東部沿海的經濟核心區（軟下腹）。中共在積極防禦的國防戰略指導下，要增加海上防禦縱深、維護海上能源經貿生命，必須增加海軍實力走向深藍海域。

中共早年國力較弱與位置較遠，無力實質顧及南海主權；等到改革開放有能力時，南海稍大一些島礁都被周邊國家搶光；只剩下無人佔領的小島礁。在顧及睦鄰及避免引起國際情勢緊張的前提下，只好不惜重成本；在南海陸域進行「吹填擴島工程」並設置機場、港口（但並未駐進大規模軍力）以展現維護南海主權之決心與能力。美國在南海並無主權爭議，本無權置喙相關事宜；卻蓄意炒作「中共軍事威脅論」企圖刺激、鼓動周邊國家，倒向與美國聯合抗中；但周邊國家都清楚，美國在國防上可以制衡中共，但經濟上都必須與中國合作；所以都玩兩面手法。只有台灣，在辣台妹領導下；一昧親美抗中。

日前美國第七艦隊情報主管凡內爾稱：中國所以在南海快速填海造陸，是為了必要時封鎖南海航道，阻止美國軍艦前往台灣海峽。不知是自己白痴，還是把台灣人當白痴？美國第七艦隊基地在日本，中共若是為了要阻止美國軍艦前往台灣海峽的話，應該是在東海或釣魚臺附近填島；怎麽會在南海呢？這種毫無常識、睜眼說瞎話，也只有腦殘的台獨相信。

在美國國防戰略之上的國家戰略，是不擇手段防止老二，威脅到他全球獨霸的地位。所以，中美貿易戰未來5至10年不會結束，而科技戰、貨幣戰、文化戰、也將陸續開始。中共的國家戰略是寸土不讓，絶不容許台灣獨立、分離。所以，台灣牌將是美國挑釁中國大陸的好牌；卻絶對不是台灣的好事。

過去，美國不願意台灣與大陸太親近，現在卻希望台灣與大陸挑釁；「辣台妹作風」正合美國心意，但很可能會讓台灣陷入今天敍利亞的處境；能不審慎因應，定出精準的國防戰略？

月底即將漢光演習，蔡英文自豪是最重視國防的統帥；可知1984年開始漢光演習，是配合「絶不讓中共武力犯台，也不讓其他國家藉口：台灣無法阻止中共武力犯台，而進入台灣」的國防戰略。這是完全了解中美國防戰略，而避免台灣成為戰場；有智慧的國防戰略。台灣需要能戰，而避戰的國防戰略。最高統帥要能內部和諧團結，兩岸和平相處，與美、日「和（睦）而不同（盟）」即唯有和方能安天下。有意問鼎2020者，先捫心自問：有沒有這「以和安天下」的能耐？再參選吧！

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