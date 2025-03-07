ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

看「川澤會」　反映國際政治殘酷現實

我們想讓你知道…川普精心設計這場大戲，目的就是「出口轉內銷」，即期待澤倫斯基對他「心存感激」，而且要在美國大眾面前，公開表達感激。因為這才可以證明川普結束俄烏戰爭的「正當性」。

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／路透）

▲美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基，在白宮橢圓形辦公室會面那一幕，讓世人大開眼界。（圖／路透）

●趙春山／淡江大學中國大陸研究所榮譽教授

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基，上（2）月 28日在白宮橢圓形辦公室會面那一幕，讓世人大開眼界。賓主雙方在言詞上的激烈交鋒，十足反映了「弱國無外交」，以及當前美國的國內和國際政治現實。

川普早已展現特立獨行風格　國家只有永遠的利益

川普精心設計的這場大戲，主要目的就是「出口轉內銷」，即期待澤倫斯基不僅會對他「心存感激」，而且要在美國大眾面前，公開表達感激之情。因為這樣才可以證明川普結束俄烏戰爭的「正當性」。

一貫力挺烏克蘭的美國共和黨聯邦參議員葛理漢（Lindsey Graham），就察覺到這場會面的「貓膩」，因此事先警告澤倫斯基必須小心應對，否則下場就是「徹底改變或走人」。我認為澤倫斯基對自己的處境已有自知之明，但他不想委曲求全，只好如西班牙作家塞凡提斯（Miguel de Cervantes Saavedra）筆下的《唐吉訶德》，扮演一名「悲劇英雄」的角色。

《紐約時報》專欄作家佛里曼（Thomas L. Friedman）曾告訴美國人和美國在海外的朋友說，「大家熟知的那個美國，在未來四年將不復存在。」佛里曼認為，「美國一直以來賴以捍衛的那些基石價值觀、盟友關係以及真理，如今都已岌岌可危，或者說可以用來買賣。」主要因為，「川普不只是跳出常規思維，他根本就是毫無章法地思考，對過去激勵著美國的真理或規範毫無忠誠可言。」

其實，川普早在第一任處理外交事務時，就已展現他特立獨行的風格。川普從「在商言商」的角度追求「美國優先」，他信奉的是19世紀英國首相帕麥斯頓（Lord Palmerston）說過的那句名言，即「國家沒有永遠的朋友，只有永遠的利益。」

看了「川澤會」那一幕，首當其衝的應是美國在歐洲的盟友。對歐洲國家而言，烏克蘭安全牽動整個歐洲安全，既然烏克蘭未能獲得美國提供的安全保證，歐洲國家只好「自求多福」。

▼川普從「在商言商」的角度追求「美國優先」，他信奉的是那句名言「國家沒有永遠的朋友，只有永遠的利益」。（圖／路透）

▲▼美國總統當選人川普（Donald Trump）。（圖／路透）

英美兩國同文同種，英國對外政策一向「唯美」馬首是瞻，因此希望在推動俄烏和談過程中，扮演中間人的角色。英國首相施凱爾（Keir Starmer）在「川澤會」後兩天，立即召集了18位歐洲國家的領袖在倫敦舉行峰會。與會領袖達成下列四點合作計劃：

1、持續向烏克蘭提供軍援，並加大對俄羅斯的經濟壓力。

2、任何持久和平，必須確保烏克蘭的主權和安全，且烏克蘭必須參與任何和平談判。

3、若達成和平協定，將增強烏克蘭的防禦能力，防止未來的入侵。

4、發展一個「自願聯盟」來捍衛烏克蘭的協定並保證後續的和平。

從上述的計劃內容看，這次峰會的重要意義在於：第一，歐洲希望藉此展現對烏克蘭的堅定支持；第二，歐洲希望掌握外交主導權，參與俄烏和平進程；第三，歐洲希望找到修復跨大西洋聯盟的方法。我認為歐洲能否心想事成，關鍵還是美國的態度。

澤倫斯基聲稱他已準備好與美國簽署一項關於礦產的協議。但早些時候，美國財政部長貝森（Scott Bessent）即警告，沒有與俄羅斯達成和平協定，美烏之間無法簽署這項協議。白宮國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）甚至暗示，停火協定的一部分可能是需要澤倫斯基辭職。

因此， 澤倫斯基面臨的當務之急是「備戰」而非「避戰」的問題。根據《彭博社》的報導，美國將暫停對烏克蘭的所有軍事援助，直到川普認定該國領導人表現出對和平的誠意承諾。烏克蘭期待歐洲可以繼續填補美國留下的軍事援助缺口。

川普與俄羅斯和解　為的是全力對抗中共

川普向普亭示好並施壓烏克蘭，確實增強了歐洲國家自我防衛的決心。例如，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）已經表示，歐盟計劃動用近8000億歐元，加強歐洲的國防工業以及提升軍事能力；但問題是烏克蘭非歐盟與北約成員，可能無法在歐洲集體安全的概念下，被打造成馮德萊恩形容的那頭「潛在侵略者難以啃噬的鋼鐵豪豬」。

國際關係學者奧干斯基（A.F.K.Organski）曾指出，集體安全若能有效實施，必須基於下列五種假設：1，在任何武裝衝突中，所有國家皆同意戰鬥的對方是侵略者；2，所有國家皆同樣熱衷於阻止侵略；3，所有國家皆有能力參與對抗侵略行動；4，所有國家的集體力量凌駕於侵略者之上；5，侵略者自知力不如人時會知難而退，或是最終落至失敗命運。奧干斯基認為，上述五種假設難以周全，故集體安全體系從未能發揮作用。

美國前總統拜登多次強調，世界如今面臨著「民主與專制的較量」；但對川普而言，像普亭和習近平這樣的專制領袖，卻是他眼裡「可敬的對手」，而且樂於和他們打交道。

《紐約時報》評論稱：「俄烏戰爭第三年，川普為普亭開啟新世界。普亭可能認為，他的時刻已經到來，權力平衡將朝有利克里姆林宮的方向轉變，而且不僅是在烏克蘭。」克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）即公開表示，川普政府正在改變外交政策布局，這很大程度上符合俄羅斯的願景。

俄羅斯獨立以來，曾在外交路線上出現「大西洋主義」和「歐亞主義」之爭：前者強調西歐化，加入西方文明秩序，戰略重心西向；後者認為俄羅斯文明有別於西方文明，應採戰略東向，側重經營歐亞大陸的地緣主導權。普亭的胃口不會只能容得下歐洲，在「西線無戰事」後，他就會把注意力轉向東方。

在若干西方評論家的筆下，川普與俄羅斯和解的主要目的，就是要集中全力與中共對抗。北京對於美俄導演的這齣俄烏和談大戲，官方的反應是保持低調。但曾任中共外交部副部長的傅瑩，在觀察慕尼黑安全會後提出，中方需要高度警覺和防範的是：美國未來在亞洲地區將做哪些調整？是否會進一步利用地區紛爭給中國出難題，增加摩擦，甚至引發衝突？

中共外長王毅說：「任爾東西南北風，我自泰然處之，巋然不動。」但判斷北京已做好超前部署，就等川普出招。

▼中共外長王毅。（圖／路透）

▲中共中央外事辦主任、大陸外交部長王毅。（圖／路透）

 ►►思想可以無限大－－喜歡篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權，轉載自「美麗島子報」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►Deepseek的AI突破「重塑產業格局」　台灣的機遇與挑戰

►川普、澤倫斯基　誰是賴清德的民主同盟？

►台積電與川普攜手　對台美兩國的涵義

►AI時代的資訊壟斷　建立在內容創作者犧牲之上

投稿
申訴
趙春山專欄

趙春山專欄 趙春山

曾任政大國關中心副主任、東亞所及俄羅斯所所長，並參與政府中國大陸事務諮詢工作，見證兩岸關係不同階段的發展。深信只有兩岸和平對話才能創造兩岸互利共贏的局面。

趙春山最新文章

more

看「川澤會」　反映國際政治殘酷現實

聯俄制中？美俄會談的幕後　地緣政治的賽局

川普打出「關稅牌」　爭取「美國優先」

阿塞德下台！　留給敘利亞的「爛攤子」

南韓「戒嚴之亂」　餘波盪漾

關鍵字: 趙春山 雲論 川普 澤倫斯基 烏克蘭 美國 俄烏戰爭

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
看「川澤會」　反映國際政治殘酷現實
經濟部面臨漂綠風波　應思考企業擴大「綠電供給」
台積電擴大在美國投資　其實是扮豬吃老虎
南投名間鄉焚化爐計畫衝擊在地居民　一把火燒掉垃圾是..
國際火線／一「馬」平川：川普跟馬斯克會永遠哥倆好？

推薦閱讀

看「川澤會」　反映國際政治殘酷現實

台積電擴大在美國投資　其實是扮豬吃老虎

經濟部面臨漂綠風波　應思考企業擴大「綠電供給」

哪吒2票房達140億人民幣！　港片、日漫、好萊塢與..

Deepseek的AI突破「重塑產業格局」　台灣的..

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

不要被列強瓜分！　澤倫斯基給台灣的一堂課

藍黑？白金？洋裝事件始末與解析！

為何狗狗要舔我？舔臉、舔手　對汪星人有不同意思！

鍾文榮／得聖筊機率原來不是1/2？

相關文章

台積電加碼投資美國惹議　許淑華納悶：為何總有人唱衰台灣？

台積電加碼投資美國惹議　許淑華納悶：為何總有人唱衰台灣？

為了消弭外界對於台積電加碼投資美國千億美元的疑慮，總統賴清德、台積電董事長魏哲家6日特別一起召開記者會，針對關注的產業焦點一一釋疑。對此，台..

4小時前

台積電變美積電？　學者：核心研發團隊留台灣已確保技術不外流

台積電變美積電？　學者：核心研發團隊留台灣已確保技術不外流

川普點名中國俄羅斯　「大家都無核化就太好了」

川普點名中國俄羅斯　「大家都無核化就太好了」

台積電加碼投資美國　《晶片戰爭》作者曝背後戰略、稱「值得」

台積電加碼投資美國　《晶片戰爭》作者曝背後戰略、稱「值得」

川普又出手？擬對中國船隻收費　盟友必須跟進「否則面臨報復」

川普又出手？擬對中國船隻收費　盟友必須跟進「否則面臨報復」

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

看「川澤會」　反映國際政治殘酷..

看「川澤會」　反映國際政治殘酷..

台積電擴大在美國投資　其實是扮..

經濟部面臨漂綠風波　應思考企業..

哪吒2票房達140億人民幣！　..

Deepseek的AI突破「重..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面