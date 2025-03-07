看「川澤會」　反映國際政治殘酷現實

▲美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基，在白宮橢圓形辦公室會面那一幕，讓世人大開眼界。（圖／路透）

●趙春山／淡江大學中國大陸研究所榮譽教授

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基，上（2）月 28日在白宮橢圓形辦公室會面那一幕，讓世人大開眼界。賓主雙方在言詞上的激烈交鋒，十足反映了「弱國無外交」，以及當前美國的國內和國際政治現實。

川普早已展現特立獨行風格 國家只有永遠的利益

川普精心設計的這場大戲，主要目的就是「出口轉內銷」，即期待澤倫斯基不僅會對他「心存感激」，而且要在美國大眾面前，公開表達感激之情。因為這樣才可以證明川普結束俄烏戰爭的「正當性」。

一貫力挺烏克蘭的美國共和黨聯邦參議員葛理漢（Lindsey Graham），就察覺到這場會面的「貓膩」，因此事先警告澤倫斯基必須小心應對，否則下場就是「徹底改變或走人」。我認為澤倫斯基對自己的處境已有自知之明，但他不想委曲求全，只好如西班牙作家塞凡提斯（Miguel de Cervantes Saavedra）筆下的《唐吉訶德》，扮演一名「悲劇英雄」的角色。

《紐約時報》專欄作家佛里曼（Thomas L. Friedman）曾告訴美國人和美國在海外的朋友說，「大家熟知的那個美國，在未來四年將不復存在。」佛里曼認為，「美國一直以來賴以捍衛的那些基石價值觀、盟友關係以及真理，如今都已岌岌可危，或者說可以用來買賣。」主要因為，「川普不只是跳出常規思維，他根本就是毫無章法地思考，對過去激勵著美國的真理或規範毫無忠誠可言。」

其實，川普早在第一任處理外交事務時，就已展現他特立獨行的風格。川普從「在商言商」的角度追求「美國優先」，他信奉的是19世紀英國首相帕麥斯頓（Lord Palmerston）說過的那句名言，即「國家沒有永遠的朋友，只有永遠的利益。」

看了「川澤會」那一幕，首當其衝的應是美國在歐洲的盟友。對歐洲國家而言，烏克蘭安全牽動整個歐洲安全，既然烏克蘭未能獲得美國提供的安全保證，歐洲國家只好「自求多福」。

▼川普從「在商言商」的角度追求「美國優先」，他信奉的是那句名言「國家沒有永遠的朋友，只有永遠的利益」。（圖／路透）

英美兩國同文同種，英國對外政策一向「唯美」馬首是瞻，因此希望在推動俄烏和談過程中，扮演中間人的角色。英國首相施凱爾（Keir Starmer）在「川澤會」後兩天，立即召集了18位歐洲國家的領袖在倫敦舉行峰會。與會領袖達成下列四點合作計劃：

1、持續向烏克蘭提供軍援，並加大對俄羅斯的經濟壓力。

2、任何持久和平，必須確保烏克蘭的主權和安全，且烏克蘭必須參與任何和平談判。

3、若達成和平協定，將增強烏克蘭的防禦能力，防止未來的入侵。

4、發展一個「自願聯盟」來捍衛烏克蘭的協定並保證後續的和平。

從上述的計劃內容看，這次峰會的重要意義在於：第一，歐洲希望藉此展現對烏克蘭的堅定支持；第二，歐洲希望掌握外交主導權，參與俄烏和平進程；第三，歐洲希望找到修復跨大西洋聯盟的方法。我認為歐洲能否心想事成，關鍵還是美國的態度。

澤倫斯基聲稱他已準備好與美國簽署一項關於礦產的協議。但早些時候，美國財政部長貝森（Scott Bessent）即警告，沒有與俄羅斯達成和平協定，美烏之間無法簽署這項協議。白宮國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）甚至暗示，停火協定的一部分可能是需要澤倫斯基辭職。

因此， 澤倫斯基面臨的當務之急是「備戰」而非「避戰」的問題。根據《彭博社》的報導，美國將暫停對烏克蘭的所有軍事援助，直到川普認定該國領導人表現出對和平的誠意承諾。烏克蘭期待歐洲可以繼續填補美國留下的軍事援助缺口。

川普與俄羅斯和解 為的是全力對抗中共

川普向普亭示好並施壓烏克蘭，確實增強了歐洲國家自我防衛的決心。例如，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）已經表示，歐盟計劃動用近8000億歐元，加強歐洲的國防工業以及提升軍事能力；但問題是烏克蘭非歐盟與北約成員，可能無法在歐洲集體安全的概念下，被打造成馮德萊恩形容的那頭「潛在侵略者難以啃噬的鋼鐵豪豬」。

國際關係學者奧干斯基（A.F.K.Organski）曾指出，集體安全若能有效實施，必須基於下列五種假設：1，在任何武裝衝突中，所有國家皆同意戰鬥的對方是侵略者；2，所有國家皆同樣熱衷於阻止侵略；3，所有國家皆有能力參與對抗侵略行動；4，所有國家的集體力量凌駕於侵略者之上；5，侵略者自知力不如人時會知難而退，或是最終落至失敗命運。奧干斯基認為，上述五種假設難以周全，故集體安全體系從未能發揮作用。

美國前總統拜登多次強調，世界如今面臨著「民主與專制的較量」；但對川普而言，像普亭和習近平這樣的專制領袖，卻是他眼裡「可敬的對手」，而且樂於和他們打交道。

《紐約時報》評論稱：「俄烏戰爭第三年，川普為普亭開啟新世界。普亭可能認為，他的時刻已經到來，權力平衡將朝有利克里姆林宮的方向轉變，而且不僅是在烏克蘭。」克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）即公開表示，川普政府正在改變外交政策布局，這很大程度上符合俄羅斯的願景。

俄羅斯獨立以來，曾在外交路線上出現「大西洋主義」和「歐亞主義」之爭：前者強調西歐化，加入西方文明秩序，戰略重心西向；後者認為俄羅斯文明有別於西方文明，應採戰略東向，側重經營歐亞大陸的地緣主導權。普亭的胃口不會只能容得下歐洲，在「西線無戰事」後，他就會把注意力轉向東方。

在若干西方評論家的筆下，川普與俄羅斯和解的主要目的，就是要集中全力與中共對抗。北京對於美俄導演的這齣俄烏和談大戲，官方的反應是保持低調。但曾任中共外交部副部長的傅瑩，在觀察慕尼黑安全會後提出，中方需要高度警覺和防範的是：美國未來在亞洲地區將做哪些調整？是否會進一步利用地區紛爭給中國出難題，增加摩擦，甚至引發衝突？

中共外長王毅說：「任爾東西南北風，我自泰然處之，巋然不動。」但判斷北京已做好超前部署，就等川普出招。

▼中共外長王毅。（圖／路透）

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