台積電擴大在美國投資　其實是扮豬吃老虎

▲台積電董事長魏哲家。（圖／翻攝直播）

●吳嘉隆／總體經濟學家

台積電擴大在美國的投資，首先換到巨大的公關成果，是由董事長魏哲家與川普總統在白宮聯合召開記者會宣布的，相當體面，算是台灣的重大外交收穫。

川普有在白宮接待過習近平的訪問嗎？沒有！拜登有在白宮接待過習近平的訪問嗎？沒有！習近平到白宮訪問，居然是2015年歐巴馬時候的事情，都10年了！

接下來，要來拆穿台積電的「飢餓行銷手法」，據說當初美國希望台積電能在美國設六個廠，台積電評估之後只答應要設三個廠，美國一直悶悶不樂，後來看到台積電去日本要設六個廠，去德國也要設六個廠，所以，美國悶不住了，開始撒潑，吵著要台積電擴大在美國的投資。

既然美國這麼飢餓，那麼台積電現在終於要來滿足美國的胃口，讓川普也有政績，可以向美國人民來展現這個得來不易的成果！所以，先讓美國飢餓，再把美國餵飽，這樣的行銷手法果然是由做業務出身的魏董事長來演出，非常合適！

台積電投資美國 有三個沒有

再來，我要講三個沒有，第一個是台積電沒有技術外流的問題，因為台積電的技術優勢很難被複製。過去一直有台積電的研發人才被挖角，研發團隊被挖角，甚至研發主管被挖角，一直有這樣的新聞，可是都沒有成功地發展成台積電的競爭對手！可以看出來，台積電的技術優勢很難被複製。

第二個是，沒有掏空台灣晶片產業的問題。因為，台積電美國廠的產能，將來全部量產之後，估計占台積電的整個產能大約10%上下。

何況，台積電在台灣的投資一直在進行中，對於用水用電的供應有很大的壓力。現在去美國擴大生產，也等於在分散台灣這邊的供水供電的問題。

第三個是，沒有矽盾消失的問題。台灣本土仍然有龐大的晶片製造產能，牽動到全球經濟，然後，台灣海峽本身是國際重要航道，所以，台灣的安全其實關係到全球經濟與地緣政治，是美國的核心利益，美國肯定要介入。一旦戰爭爆發，台積電的美國廠可以優先供應軍事需求，讓美國有能力源源不絕地拿到晶片，來製造各式武器系統，持續介入第一島鏈。

何況，美國保護台灣也有保護日本的國家安全的地緣政治考慮，又不完全是半導體產業而已。再說了，大家都知道，在台灣發展出半導體產業之前，美國就已經有軍事協防台灣了，這是因為台灣有事，就立刻影響到日本，為了日本，美國必須保護台灣，不管台灣有沒有半導體產業都一樣。

許多唱衰台灣的人，完全忽略這一點，證明他們的國際視野嚴重不足，應該去換一副眼鏡了。

▼台積電沒有技術外流的問題，因為台積電的技術優勢很難被複製。（圖／記者高兆麟攝）

台積電大豐收 該哀哀叫的是英特爾與三星

最後來講出台積電真正的豐收。這一次去美國擴大投資，應該哀哀叫的，根本不是台積電的投資人，而是英特爾。在川普的記者會，以及隨後的對參議院與眾議院的國情咨文等級的演講，完全沒有提到英特爾，而是只提到台積電。台積電不用去救英特爾的話，就已經是利多消息了。

韓國的三星也感受到巨大的競爭壓力。總之，台積電擴大在美國的投資，可以取得美國的高階人才與先進技術，與美國的整合會更加完美，台積電的競爭優勢會更加擴大與持久，台積電的競爭對手會很慘，這才是真正的重點！

台積電懂得利用美國，來壯大自己，然後用擴大在美國的投資來展現台灣的誠意，並且避開反壟斷調查，這是第二個重點！照台積電這樣發展下去，市場佔有率與獲利能力都還會不斷提高，遲早要面對反壟斷調查，這才是台積電真正的隱憂！

所以，做好與美國的公關，利用美國的供水供電，與美國的人才與技術有更密切的連結，這些都有助於台積電狠狠的把競爭對手甩到後面，還有助於避開反壟斷調查，對台積電有這麼多好處，可是台積電的魏董事長在川普面前小心翼翼，誠惶誠恐，其實是樂在心裡，真的很會演，是扮豬吃老虎的第一名！

▼美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）

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