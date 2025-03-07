ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

台積電擴大在美國投資　其實是扮豬吃老虎

我們想讓你知道…台積電狠狠的把競爭對手甩到後面，還有助避開反壟斷調查，對台積電有這麼多好處，可是台積電魏董事長在川普面前小心翼翼，其實是樂在心裡，是扮豬吃老虎的第一名！

▲▼總統賴清德偕同台積電董事長魏哲家召開記者會。（圖／翻攝直播）

▲台積電董事長魏哲家。（圖／翻攝直播）

●吳嘉隆／總體經濟學家

台積電擴大在美國的投資，首先換到巨大的公關成果，是由董事長魏哲家與川普總統在白宮聯合召開記者會宣布的，相當體面，算是台灣的重大外交收穫。

川普有在白宮接待過習近平的訪問嗎？沒有！拜登有在白宮接待過習近平的訪問嗎？沒有！習近平到白宮訪問，居然是2015年歐巴馬時候的事情，都10年了！

接下來，要來拆穿台積電的「飢餓行銷手法」，據說當初美國希望台積電能在美國設六個廠，台積電評估之後只答應要設三個廠，美國一直悶悶不樂，後來看到台積電去日本要設六個廠，去德國也要設六個廠，所以，美國悶不住了，開始撒潑，吵著要台積電擴大在美國的投資。

既然美國這麼飢餓，那麼台積電現在終於要來滿足美國的胃口，讓川普也有政績，可以向美國人民來展現這個得來不易的成果！所以，先讓美國飢餓，再把美國餵飽，這樣的行銷手法果然是由做業務出身的魏董事長來演出，非常合適！

台積電投資美國　有三個沒有

再來，我要講三個沒有，第一個是台積電沒有技術外流的問題，因為台積電的技術優勢很難被複製。過去一直有台積電的研發人才被挖角，研發團隊被挖角，甚至研發主管被挖角，一直有這樣的新聞，可是都沒有成功地發展成台積電的競爭對手！可以看出來，台積電的技術優勢很難被複製。

第二個是，沒有掏空台灣晶片產業的問題。因為，台積電美國廠的產能，將來全部量產之後，估計占台積電的整個產能大約10%上下。

何況，台積電在台灣的投資一直在進行中，對於用水用電的供應有很大的壓力。現在去美國擴大生產，也等於在分散台灣這邊的供水供電的問題。

第三個是，沒有矽盾消失的問題。台灣本土仍然有龐大的晶片製造產能，牽動到全球經濟，然後，台灣海峽本身是國際重要航道，所以，台灣的安全其實關係到全球經濟與地緣政治，是美國的核心利益，美國肯定要介入。一旦戰爭爆發，台積電的美國廠可以優先供應軍事需求，讓美國有能力源源不絕地拿到晶片，來製造各式武器系統，持續介入第一島鏈。

何況，美國保護台灣也有保護日本的國家安全的地緣政治考慮，又不完全是半導體產業而已。再說了，大家都知道，在台灣發展出半導體產業之前，美國就已經有軍事協防台灣了，這是因為台灣有事，就立刻影響到日本，為了日本，美國必須保護台灣，不管台灣有沒有半導體產業都一樣。

許多唱衰台灣的人，完全忽略這一點，證明他們的國際視野嚴重不足，應該去換一副眼鏡了。

▼台積電沒有技術外流的問題，因為台積電的技術優勢很難被複製。（圖／記者高兆麟攝）

▲▼台積電。（圖／記者高兆麟攝）

台積電大豐收　該哀哀叫的是英特爾與三星

最後來講出台積電真正的豐收。這一次去美國擴大投資，應該哀哀叫的，根本不是台積電的投資人，而是英特爾。在川普的記者會，以及隨後的對參議院與眾議院的國情咨文等級的演講，完全沒有提到英特爾，而是只提到台積電。台積電不用去救英特爾的話，就已經是利多消息了。

韓國的三星也感受到巨大的競爭壓力。總之，台積電擴大在美國的投資，可以取得美國的高階人才與先進技術，與美國的整合會更加完美，台積電的競爭優勢會更加擴大與持久，台積電的競爭對手會很慘，這才是真正的重點！

台積電懂得利用美國，來壯大自己，然後用擴大在美國的投資來展現台灣的誠意，並且避開反壟斷調查，這是第二個重點！照台積電這樣發展下去，市場佔有率與獲利能力都還會不斷提高，遲早要面對反壟斷調查，這才是台積電真正的隱憂！

所以，做好與美國的公關，利用美國的供水供電，與美國的人才與技術有更密切的連結，這些都有助於台積電狠狠的把競爭對手甩到後面，還有助於避開反壟斷調查，對台積電有這麼多好處，可是台積電的魏董事長在川普面前小心翼翼，誠惶誠恐，其實是樂在心裡，真的很會演，是扮豬吃老虎的第一名！

▼美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）

▲▼美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）

 ►►思想可以無限大－－喜歡篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權，轉載自「吳嘉隆」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►Deepseek的AI突破「重塑產業格局」　台灣的機遇與挑戰

►川普、澤倫斯基　誰是賴清德的民主同盟？

►台積電與川普攜手　對台美兩國的涵義

►AI時代的資訊壟斷　建立在內容創作者犧牲之上

投稿
申訴
吳嘉隆專欄

吳嘉隆專欄 吳嘉隆

總體經濟學家，台大經濟研究所碩士，美國哥倫比亞大學經濟學博士後選人，受教於2006年諾貝爾經濟學獎得主哥大講座教授Edmund Phelps，專長於總體經濟、貨幣政策、地緣政治，與國際關係的評論與寫作。

吳嘉隆最新文章

more

台積電擴大在美國投資　其實是扮豬吃老虎

川普主導　大重置來襲

川普2.0終於來了 ！　做好「台灣優先」才能展現美..

韓國政局可能有暗戰　讓人期待柳暗花明

中共操作「疑美論」　反而逼美國走向對台灣戰略清晰

關鍵字: 吳嘉隆 台積電 雲論 川普 晶片 美國 台灣 魏哲家

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
台積電擴大在美國投資　其實是扮豬吃老虎
南投名間鄉焚化爐計畫衝擊在地居民　一把火燒掉垃圾是..
國際火線／一「馬」平川：川普跟馬斯克會永遠哥倆好？
不要被列強瓜分！　澤倫斯基給台灣的一堂課
關稅戰若愈演愈烈　全球恐重演「大蕭條」

推薦閱讀

台積電擴大在美國投資　其實是扮豬吃老虎

南投名間鄉焚化爐計畫衝擊在地居民　一把火燒掉垃圾是..

不要被列強瓜分！　澤倫斯基給台灣的一堂課

2030重啟核電？　擁核企業不妨大膽買下Nusca..

Deepseek的AI突破「重塑產業格局」　台灣的..

關稅戰若愈演愈烈　全球恐重演「大蕭條」

哪吒2票房達140億人民幣！　港片、日漫、好萊塢與..

賴清德兒子若能服兵役　必然更有號召力！

AI時代的資訊壟斷　建立在內容創作者犧牲之上

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

相關文章

川普又出手？擬對中國船隻收費　盟友必須跟進「否則面臨報復」

川普又出手？擬對中國船隻收費　盟友必須跟進「否則面臨報復」

《路透社》審視的一份白宮文件顯示，川普正在起草一項行政命令，計畫向所有「與中國有關船隻」徵收停靠港口的費用，並且呼籲盟友採取類似措施，否則將..

2小時前

台灣首家！　元大銀行成功在韓國完成RFI首筆境內韓圜交易

台灣首家！　元大銀行成功在韓國完成RFI首筆境內韓圜交易

賴清德喊政府未受到美國壓力！　作家嘆欲蓋彌彰：終究裝也裝不了

賴清德喊政府未受到美國壓力！　作家嘆欲蓋彌彰：終究裝也裝不了

王毅：台灣從不是國家　「中國台灣省」衝爆微博熱搜總榜第1

王毅：台灣從不是國家　「中國台灣省」衝爆微博熱搜總榜第1

美光延攬劉德音擔任董事　台積電祝福「人生新篇章繼續豐富精彩」

美光延攬劉德音擔任董事　台積電祝福「人生新篇章繼續豐富精彩」

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

台積電擴大在美國投資　其實是扮..

台積電擴大在美國投資　其實是扮..

南投名間鄉焚化爐計畫衝擊在地居..

不要被列強瓜分！　澤倫斯基給台..

2030重啟核電？　誰來買下N..

Deepseek的AI突破「重..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面