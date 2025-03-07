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經濟部面臨漂綠風波　應思考企業擴大「綠電供給」

我們想讓你知道…政府提供更具體的政策支持，包含稅務減免、補貼、行政簡化等，鼓勵企業綠電自發自用。唯有讓企業成為綠電生產者，才能擴大供應，確保產業發展與國際競爭力，實現能源轉型。

▲台電投入綠電市場，透過銷售自建綠電，可為綠電交易平台挹注8.4億度綠電，成為目前全台最大綠電供給者。圖為「彰濱雙綠能」太陽光電暨風力發電場。（圖／台電提供）

▲如何擴大綠電市場，讓有綠電需求的企業，進一步能自己生產綠電，是建議政府思考的一個機會點。（圖／台電提供）

●張皪心／綠色和平專案主任

經濟部擬優先向中小企業供應混合30%綠電的「RE30低碳電力」電價分艙制度，引發漂綠質疑，遭百家售電業者聯合聲明要求暫緩，認為此舉將衝擊現有業者的競爭空間，及混淆既有的綠電憑證制度，有為企業漂綠風險。

能源根本問題　就在綠電供應短缺

筆者認為，台灣能源的根本問題在於綠電供應短缺。因此，如何擴大綠電市場，讓有綠電需求的企業，進一步能自己生產綠電，是建議政府思考的一個機會點。

綠色和平調查，台灣綠電市場超過9成由台電躉購，僅8.8%進入自由市場，而其中一半以上被台積電、聯電、友達、美光、台達電等五大企業買走，中小企業僅能競爭4.3%綠電，供應失衡。因此問題不在於綠電分配，而是市場綠電供給太少，若政府僅依靠RE30方案調度有限資源，而非擴大供給，無異於挖東牆補西牆。

根據工研院光電案場建置費推算，若企業自發自用綠電，每度電成本可降至2.68元，而根據綠色和平 RE10X10 企業綠電倡議估算，企業平均綠電轉供價格為 5.67 元，兩者的綠電取得成本都低於台電目前所規劃的「RE30低碳電」每度6.3元。

此外，在AI與半導體產業崛起的背景下，Google、Apple等科技巨頭都提出在2030年前使用100%再生能源的目標，並加強對供應鏈的要求，台灣若無法提升綠電供應，恐將影響產業競爭力，甚至影響外資投資意願。

讓企業成為生產者　才能實現能源轉型

國際上也有經驗，政府積極引導企業轉型為綠電產銷者的成功例子。例如，美國透過稅收抵減支持企業投資綠電生產，歐洲則推動ESCO模式，由政府補助至少20%建置費用，企業透過節省電費償還成本，降低參與門檻。企業亦可在第三地（廠區外）建置光電案場轉供自用，克服場地不足的限制。

其實，台灣的企業很有心，面對綠電市場窘境，四年來，有110家企業響應綠色和平「自己發綠電」的倡議，21家企業綠電使用超過20%，2家已是100%綠電，可見這條路是可行的，只是政府的政策未能看清楚長遠的發展。

筆者認為，政府可提供更具體的政策支持，包含稅務減免、補貼、行政簡化等，鼓勵企業綠電自發自用。唯有讓企業成為綠電的生產者，才能擴大供應，確保產業發展與國際競爭力，實現能源轉型。

▼國際上也有經驗，政府積極引導企業轉型為綠電產銷者的成功例子。（圖／台電提供）

▲台電投入綠電市場，透過銷售自建綠電，可為綠電交易平台挹注8.4億度綠電，成為目前全台最大綠電供給者。圖為「彰濱雙綠能」太陽光電暨風力發電場。（圖／台電提供）

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