婦女節警鐘！　不再性別平等亞洲第一的台灣

▲日前行政院發布2025年性別圖像的「性別不平等指數」，驚覺自豪性別平等亞洲第一的台灣，已經被新加坡超前，不再是亞洲第一。（圖／CFP）

●王如玄／雍展社會福利慈善基金會董事長



日前行政院發布2025年性別圖像的「性別不平等指數」，驚覺自豪性別平等亞洲第一的台灣，已經被新加坡超前，不再是亞洲第一，已經連續兩年退步，而且這次發布的成績較前次退步3名，令人憂心。

退步的性別平等觀察指標 各面向表現不理想

同樣地，勞動部發布的2025年同酬日也是較前一年退步2日，女性必須比男性多工作58日才能達到薪酬平等，性別平均時薪差距15.8％，這與近年國際（例如英國、丹麥、比利時等）性別薪資差距縮小趨勢相反。

或許政府會解釋雖然有些指數是退步，但在「社會習俗性別指數」仍然是前段班，且在家庭中的歧視例如離婚、繼承權平等表現突出。但這些只是自我安慰，依財政部性別統計顯示2023年拋棄繼承的女性仍有5萬多人，佔比55％，遠高於男性抛棄繼承人數，比率更較前一年提高。

在這些退步的性別平等觀察指標中，女性勞動力參與率及薪資等較其他面向表現不理想。攸關女性經濟保障議題，友善職場是其提升重要關鍵，不僅是在育兒顧老的具體政策，職場性騷擾防治作為的改善及成效，也是值得被關注的。

性別平等工作法為因應台灣2023年Me Too事件，於2024年3月8日修正施行，迄今已一年，惟迭有發生如麥當勞重大工作場所性騷擾事件。雇主不但不知立即有效補正措施為何，在性騷擾事件通報上亦嚴重失真，加以中央未如過去民間要求的有積極主動的入場輔導處理計畫，讓工作場所性騷擾事件之防治未能有如修法預期效果。

據勞動部發布之「職場性騷擾案件通報系統」資料顯示，2024年3月到6月通報申訴件數計543件，即便依此比例推算一年通報件數約1600件。但「2023年工作場所就業平等概況調查」，有3.7％女性受僱者最近一年曾在工作場所遭受性騷擾，男性受僱者則有0.5％，如果以當時調查受僱人數推估，將近十七萬人曾在最近一年遭受性騷擾。

相信今年勞動部將公布之調查結果應該相距不遠。以上數字顯示，通報數字遠低於實際案例一百倍以上。這顯示受害者没有得到應有之正義及救濟，也反應現行制度仍有改善必要，應採取更精進作為設法降低黑數。

▼在這些退步的性別平等觀察指標中，女性勞動力參與率及薪資等較其他面向表現不理想，在職場性騷擾防治作為的改善及成效，也是值得被關注的。（圖／視覺中國）

婦女節要的不是大內宣 而是賴總統的承諾實踐了多少？

適逢婦女節，我們要到的不是只有官樣新聞稿以大內宣方式告訴我們有多美好，卻對倒退的性別平等視而不見、避而不談。女性們要的是期待政府能低下頭檢視性別平等政策能否與時俱進，又能有哪些精進措施能讓台灣的性別平等重拾榮耀？

在賴清德總統的「性別友善平權社會」政見二：「促進女性決策參與，提升女性勞動價值」呼應聯合國《消除對婦女一切形式歧視公約》的精神，打破職涯性別天花板，減少因性別差異所造成之同工不同酬；其具體做法包含：1.縮短女性勞工與男性勞工的薪資差距：促進一定規模以上中大型企業定期公布內部勞工薪資性別差距資訊，透過資訊透明化帶動縮減薪資性別差距2.改善勞動條件使女性能夠久任職場。政見五：「落實性別平等工作法：建構以被害人保護為中心，強化有效打擊加害人、預防再犯的裁罰處置與後續處遇、完備友善被害人的權益保障及服務、建立專業可信賴的性騷擾防治制度」。

以上的承諾，至今實踐了多少？相關單位再不努力，總統政見就要跳票了。

▼適逢婦女節，我們要到的不是只有官樣新聞稿以大內宣方式告訴我們有多美好，卻對倒退的性別平等視而不見。（圖／資料照）



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