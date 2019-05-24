劍鏘／美日會派子弟兵為台犧牲生命嗎？

▲如果國內掀出巨大反戰浪潮，影響到美國總統與日本首相的政治前途，是否會出兵就會有很大的變數。（示意圖／路透）

●劍鏘／軍事觀察者

當年在陸戰隊當排長時，擔任連值星官帶隊，最愛帶部隊唱的一首軍歌，叫做「莫等待」，歌詞是：「莫等待，莫依賴，勝利絕不會天上掉下來，莫等待，莫依賴，敵人絕不會自己垮台，靠天吃飯要餓死，靠人打仗要失敗，我們不能再做夢，我們不能再發呆……」。

兩岸在軍事上敵對已經70年，古寧頭，八二三，台海的空戰/海戰，血跡斑斑的在提醒我們，解放軍從未放棄武力犯台，一直再找機會動手，國軍從未懈怠戰備整備，長年夙夜匪懈備戰，三軍的各項實兵演習，從年頭到年尾，從不間斷，24小時的警惕戰備，從未放鬆！

共軍犯台的作戰指導為：「出其不易、攻其不備、絕對優勢、速戰速決、堅抗美日、絕不終止！」，武力犯台原因有6種：1.台灣宣布獨立，2.美國軍力進駐，3.台灣內部動亂，4.國軍戰力衰敗，5.台獨公投通過，6.台獨政權長期執政。一俟犯台時機成熟，即刻迅速秘密集結優勢攻台兵力，以火箭軍戰力、海空遠攻戰力、網軍作戰、特工作戰、電磁作戰、發起攻台戰役。作戰主要重點，指向台灣北部。

▼國軍東部海域戰備任務訓練。（圖／記者季相儒攝，下同。）

出動各精銳正規部隊兵力約40萬，編組：北、中、南、東，四路攻擊軍，各型戰機約1200架、轟炸機90架、運輸機100架、無人機120架、預警機8架、電戰機4架，各型作戰艦船約600艘。潛艦50艘，登陸舟船700艘，兩棲戰甲車1300輛，99式戰車1000輛，登陸氣墊船200艘。徵集各型民用船約4000艘、各型機漁船約5000艘、支援攻台作戰。各型彈道飛彈約2000枚，各型巡弋飛彈約5000枚，衛士2-D/PHL-03等長程多管火箭約100萬枚，以密集火力，不分晝夜，攻擊軍事目標與台灣都會區。

登陸部隊以26個加強營級兵力，為首波突擊兵力，結合3個空降旅一個特種作戰旅，同步空降／機降台灣，於本島實施三棲作戰之多點登陸作戰。

國軍則主戰兵力進入戰術位置，動員後備兵力，執行灘岸、城鎮、要域守備、後勤支援任務。作戰指導為：「戰力保存、重點反擊、聯合制空、聯合制海、聯合反登陸、聯合國土防衛！」

當敵我雙方第一聲爆炸響起，就是日以繼夜，致死方休的浴血決戰，雙方必然損失慘重，敵方沒有絕對勝算，我方要在死裡求生，戰後敵方經濟衰退，我方戰後民窮財盡，這些嚴重後果，敵我雙方完全不可能逃避。

曾有民進黨的GO-PE嘴說，「日本潛艦24小時在台海週邊保護台灣！」哇靠！日本一共有22艘潛艦，定期大修、定期保養、定期休假、約去掉10艘，剩下12艘，在兵力上已捉襟見肘，哪有多餘兵力來保台，莫非日本海上自衛隊的經費，是這位GO-PE嘴贊助的嗎？

日本目前仍要靠美軍保護，本身兵力不足是不爭的事實，如果日本要幫助我們對抗共軍，必須要以靠近台灣的：竹富町、石垣島、宮古島，這三個小島，作為海空軍的前進基地。進駐：F-2、F-15J、F-35A等各型戰機約100架左右，機場進駐愛三防空飛彈，另外進駐三個以上護衛艦隊，才能協力台灣作戰。問題是、日本防衛省能抽出這樣龐大的兵力嗎？

就算日本能抽出部分兵力，但是日軍願意犧牲生命為台灣打仗嗎？所以請民進黨政府在「有夢最美、希望相隨」的夢囈中，不要過度自欺欺人。

美國若要出兵奧援台灣，當然要有美國總統願意參戰的絕對決心，必須取得參眾兩院的多數支持，以及參謀首長聯席會一致同意，這些條件具備後，才會有海空運輸的機艦，運送大量先進的武器裝備，充實台灣戰力，開戰第一天，美國就會以各型戰機，協助台灣爭取台海空優。

美國日本早已公開宣稱，台灣適用於美日安保條約，是美日準戰略同盟國，在美日安保條約內，已擬定相關作戰計畫，計畫重點是聯合制空、制海、反潛，爭取台海戰域的海空優勢。

但是在美日出兵以前，有一個重要前提，那就是美日兩國人民，是否願意自己的子弟去打仗送命，如果國內掀出巨大反戰浪潮，影響到美國總統與日本首相的政治前途，是否會出兵就會有很大的變數。

特別是民進黨政府故意挑釁中共，在美日眼裡就是個麻煩鬼（Trouble Maker），如果美日感覺不堪其擾，是否會乾脆放棄台灣，等打完再跟大陸修好，這樣的後果，民進黨政府考慮到了嗎？雖然國軍漢光演習，美軍印太司令部會有高級將校參加電腦兵棋推演，但是不代表保證美軍參戰！

國軍對此點有深刻認知，數十年在戰備整備上，一向都是以自力作戰為依歸，有信心、有能力、有決心，不惜流血犧牲，保衛國家安全。

但是打起來，我們都會區的高樓變成斷垣殘壁，四處房屋燃燒，男女老小橫屍街巷，肚破腸洩鮮血長流，殘肢斷臂隨處可見，缺水、缺電、缺食物、缺醫療、生活在極度危險匱乏之中，這些哀鴻遍野的場景，民進黨政府在挑釁中共之際想過了嗎？

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