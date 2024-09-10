林宏昇／警政改革大躍進　全民反詐要覺醒

▲刑事局局長周幼偉視察掃蕩詐團斷投專案成果。（圖／資料照）

● 林宏昇／內政部警政署刑事警察局主任秘書

最近警政署進行重大改革，就是將刑案紀錄處理系統（刑案紀錄表），與受理報案e化管理平台系統（e化系統）介接，同時也在內政部官網及警政署165反詐騙諮詢專線，每日公布全國各地方警察局受理詐騙案件的件數與財損。這項決定顯示警政高層對治安現況改革的決心與魄力，勇於面對現實問題，著實令人佩服。

臺灣的民主法治發展難能可貴，落實民主選舉制度，全國各直轄市及縣市政府每四年都由人民選出地方首長。每一位上任的首長在選舉考量之下，為了彰顯縣市政府的具體施政政績，治安部分對於刑案數據的呈現，往往有較不符實際的要求，例如每年的相關刑案統計，要求刑案發生數要比去年同期減少，刑案破獲率卻要比去年同期提升，在這樣消長的情況下，導致每年全國刑案發生數減少，而破獲率達到98%甚至有達到100%以上的異常現象。部分縣市警察局向縣市首長說明是因為刑案紀錄表輸入多寡的問題，但是大部分縣市首長不重視警察專業，仍指示警察局要設法解決治安數據不佳的問題，以避免遭受媒體的批評而影響選票。礙於許多縣市首長的指示，警察局轄下各分局自然必須面對上級的要求，選擇性輸入刑案紀錄表，這也是近年來刑案紀錄統計數據產生偏差的主要原因。

警政署領導全國警察機關，各級長官都了解以上的狀況，在不願意苛責追究地方縣市警察局及基層同仁面對的無奈，新上任的張署長與刑事警察局周局長一肩承擔起這項改革的壓力與責任，進行刑紀系統與e化系統介接，以真實呈現刑案數據。未來將面對各界的質疑聲浪，尤其是民意代表及相關媒體的批判，希望全國警察一起努力，務必兢兢業業，全力以赴接受挑戰。站在為民眾服務的立場，受理每一件刑案，用心處理，讓社會大眾了解警察團隊服務民眾的用心，儘管一時的數據或許不好看，但是終能在困境中找出具體有效的解決方案。

也因為這一項改革，未來每一個縣市警察局都能務實分析轄區內的刑案數據，也能讓各分局、分駐（派出）所定期受處理各項刑案，就實際發生時間、地點確實分析建檔，各分局及各所針對當下犯罪實際狀況，因地制宜規劃執行警察勤務。無須與其他縣市警察局、分局的刑案數據多寡做比較，畢竟各縣市警察局及分局轄區特性並不相同，難以評斷優劣。

在臺灣如果有覺得犯罪一直在增加，那過去許多犯罪學研究對策與治安政策就都錯的離譜。事實上犯罪不可能消失，警政機關都極力設法研究對策以壓制犯罪的發展，然而犯罪卻一直在演變轉化犯罪模式。過去在民國70、80年代，槍擊、綁架、強盜殺人案件頻傳，90、100年代的汽機車竊盜、搶奪案件更是層出不窮，走私毒品及槍械亦時有所聞，過去的幫派、組織性犯罪也從傳統賭場、組頭、高利貸放，轉變成線上博弈、網路詐欺及金融洗錢犯罪。

很明顯可以看到，臺灣目前暴力犯罪、擄人勒贖、竊盜已大幅下降，轉變為以財產犯罪為主的網路電信詐欺犯罪。因此，增加最多的犯罪確實就是詐騙案件，這也是全球各國面對的最大問題。網路無國界，世界各地都可以設立詐騙機房從事犯罪，在多重困境之下，今年我國已完成增修並實施「打詐新四法」以因應詐騙犯罪，執政當局也盡全力爭取科技犯罪偵防的預算給司法警政機關，進而面對未來的挑戰；也希望國會民意代表及各界人士支持警政改革，真實呈現並務實統計詐騙數據，讓全國人民反詐騙意識全面覺醒，一起完成這項艱鉅的反詐騙任務。

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