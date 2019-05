張競／英國首相下臺　將成毒酒金杯？

▲英國首相梅伊(Theresa May)確定將於6月7日離開保守黨黨魁一位。(圖/路透)

●張競/中華戰略學會研究員。

英國首相梅伊因為無法推動施政政策,在黨內腹背受敵無法施展,不得不黯然請辭下臺。宦海浮沉本是人生常態,政治人物在其中起伏,風雲際會皆係時運所致。

通常政治人物離職,若不是其本人無法解決問題,就是其自身就是問題所在。梅伊以如此困窘狀況下臺,顯然是其無力處理英國所需面對挑戰;至於其本身運籌帷幄不免亦有疏失,所以梅伊卸任應當也會帶走某些困擾。但所有英國政壇人物都知道最大問題仍是在於退出歐盟困境,可是解答良方在何處?

莎翁名劇「馬克白」中,馬克白雖然陰謀弒君,但天良未泯地感嘆世事輪迴報應不爽,講出「…世道自是公平,終將毒酒金杯送還吾人唇際…」(……this even-handed justice; Commends the ingredients of our poisoned chalice; To our own lips.…)名句;其實讓人感受到英國首相職位,恐怕未來將變成毒酒金杯,政治人物雖然覬覦大位,但深知其將變成燙手山芋。

梅伊在協調退離歐盟過程中,深受國內政治人物多方掣肘,連歐盟談判對手都憤然指出,倫敦只知不要什麼,但卻說不出究竟要什麼?目前英國呼聲最高最有可能接任首相之政治人物,雖然立場都還算鮮明,但卻看不出其要以何種方案來處理問題,如何能夠讓整個過程更加平順,足以讓歐盟與英國雙方情勢維持穩定。

換句話說,未來不論是誰接任英國首相,都要面對退出歐盟挑戰,幾乎沒有任何可能繼任人選打算走回頭路,所以倫敦與歐盟分家勢在必行。但到目前為止,這些曾經批評梅伊方案,甚至在過程中猛扯後腿者,顯然是知道問題所在,但目前看起來卻沒有人會有可能帶來解答,再加上時限是如此緊迫,所以到最後極有可能是無協議脫歐。

在獲悉梅伊辭職當時,英國金融市場產生正面反應,英鎊對美元上漲顯現出英國社會對於梅伊無法走出困境,所持反感相當嚴重,所以才會呈現如此期待性反應。但若繼任人選沒有辦法斷然拿出任何解決方案,終究還是要吞下那毒酒金杯中所裝酒水。

▲英國首相梅伊宣布將請辭黨魁,此舉透露出不少黨內議員反對她繼續領導的強烈壓力。(圖/路透)

自古以來政治人物作法自斃不斷上演,所有信誓旦旦所說承諾,往往到最後都要自打嘴巴。英國政治菁英多年來玩弄公投議題,希望藉此獲得民眾支持,作為選舉催票工具,講穿了就是存心操弄個假議題,但從來就沒有認真考慮過後果。沒有想到假戲真做,英國庶民硬是讓公投過關,結果政治精英卻無法收場,弄到如今這種狼狽情境。

多年來綠營操弄統獨公投,作為選舉催票話題,但等到立院成為多數執政後卻加以限制,馬上就被戳穿騙局。去年臺灣降低公投門檻,結果是讓執政黨大敗,所有公投議題全軍盡墨,結果如今又要運用立院優勢,再度強行修改公投規則,其實又是選舉算計。再加上未依據公投結果強行立法,更讓公投喪失其具體效力。

思考英國目前所面對困境,都是源自聰明反被聰明誤,政治菁英毫無準備,只知道空口白話論政,但卻無力解決實際問題。綠營或許應當開始思考,依據此種發展態勢,挑起社會爭議之選戰策略,是否在未來有可能會引起臺灣所有庶民反彈,讓公投與獨立兩項議題,最後變成獨派所要面對毒酒金杯?政客作孽可別找百姓陪葬!

