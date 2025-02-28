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「新質生產力」能拯救中國經濟　還是埋下隱憂？

我們想讓你知道…「新質生產力」確實為中國大陸帶來一定的產業升級機會，並鞏固在新能源領域的全球競爭力。然而，短期內，產能過剩、出口市場受限與技術封鎖等問題，仍將對經濟成長構成挑戰。

▲▼中國人口,中國人口普查。（圖／路透）

▲習近平政權近年來大力推動「新質生產力」作為經濟發展的核心戰略，加速經濟轉型。（圖／路透）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

習近平政權近年來大力推動「新質生產力」作為經濟發展的核心戰略，強調以技術創新為驅動力，提升產業競爭力，並加速經濟轉型。「新質生產力」涵蓋多個高科技領域，尤以電動車（EV）、鋰電池與太陽能產業最受關注。

然而，這一戰略能否真正帶動中國大陸經濟成長，仍存在諸多變數，包括市場需求疲軟、出口受阻、產能過剩等挑戰。本文將分析「新質生產力」的發展潛力及其面臨的困境，並探討其對中國大陸未來經濟的影響。

「新質生產力」的核心與戰略目標

「新質生產力」的概念源於2024年7月的中國共產黨二十屆三中全會，主要涵蓋新能源、人工智慧（AI）、高端製造、量子科技及生物醫藥等高科技領域。其中，新能源產業尤為關鍵，電動車、鋰電池與太陽能產業被視為中國大陸在全球市場上的三大優勢產業。

數據顯示，2023年中國大陸的電動車產量占全球60%，鋰電池產量占80%，太陽能板產量達80%，顯示這些產業在國際市場中擁有極高的市場佔有率。這些優勢使得北京當局希望透過強化「新質生產力」，推動製造業升級，降低對傳統產業與房地產市場的依賴，並確保經濟在全球供應鏈變動下仍具競爭力。

然而，這一戰略的推行並非毫無挑戰，從全球市場環境到中國大陸內部結構性問題，都可能影響「新質生產力」的實際成效。

產能過剩　出口困境

儘管新能源產業發展迅猛，但產能過剩問題已成為「新質生產力」的潛在風險之一。由於政府長期提供補貼，加上企業間的競爭導致過度投資，電動車、鋰電池及太陽能產品的產量遠超市場需求。

例如，2024年1至11月，電動車、鋰電池與太陽能發電產品的總出口額同比下降8.5%，僅達1272億美元，占中國大陸出口總額的3.8%，甚至低於傳統的服裝產業4.5%的占比。

這一趨勢主要受兩大因素影響，首先，美歐貿易壁壘升高。美國政府已在2024年5月對來自東南亞四國的太陽能產品加徵關稅，並計劃在2025年進一步提高中國製電動車關稅。歐盟方面也在評估對中國電動車進口加徵關稅的可能性，若實施，將進一步打擊中國大陸新能源產業的出口市場。

其次，東南亞市場吸收能力有限。雖然中國大陸企業積極向東南亞市場轉移出口，但這些國家市場規模較小，無法完全消化中國過剩的產能。相比之下，歐美市場的購買力與需求更大，但目前的貿易限制使得中國企業在這些市場的競爭力受限。

供應鏈優勢　技術挑戰

儘管出口市場面臨困境，中國大陸的新能源產業仍擁有完整的供應鏈體系，這也是「新質生產力」的核心優勢之一。目前，中國大陸不僅擁有全球最大的電動車與鋰電池生產基地，還掌控了許多關鍵原材料的供應鏈。

例如，全球80%的鋰電池材料精煉來自中國大陸，包括鎳、鈷、鋰等稀有金屬的加工能力，使其在電動車電池領域擁有不可取代的地位。

此外，與傳統製造業不同，新能源產業的附加價值更高，中國企業不僅負責生產，還掌握研發、品牌與銷售渠道。例如，比亞迪（BYD）與寧德時代（CATL）等企業，已經能夠獨立開發核心技術，並在全球市場推出自有品牌的產品，這與過去中國大陸僅作為「世界工廠」的角色有所不同。

不過，技術瓶頸仍然存在。例如，中國大陸在先進半導體領域仍受制於美國技術封鎖，影響人工智慧與高端製造的發展。美國的出口管制政策，使得中國大陸難以獲得先進的極紫外光刻機（EUV），導致本土企業在10奈米以下的晶片製造技術仍落後於台灣、南韓等競爭對手。這種技術受限的情況，也使得「新質生產力」的發展受到一定阻礙。

▼目前，中國大陸不僅擁有全球最大的電動車與鋰電池生產基地，還掌控了許多關鍵原材料的供應鏈。（圖／CFP）

▲▼越南電動車公司VinFast位於越南海防市的工廠實施生產線自動化。（圖／CFP）

短期經濟復甦　長期成長隱憂

雖然「新質生產力」在戰略層面被高度重視，但中國大陸整體經濟仍受到諸多結構性問題的影響。例如，2024年第四季度中國GDP成長率為6.6%，表面上顯示經濟有所回暖，但主要來自政府的短期刺激政策，包括家電與汽車補貼計畫，並非市場需求的自然回升。

此外，2024年底的出口增加，部分來自美國市場的「關稅前囤貨潮」，即企業為了避開川普政府可能提高關稅的政策，在短期內加速出貨。然而，隨著2025年美國貿易政策的變化，這種成長可能無法持續。若川普政府最終落實對中國大陸商品60%關稅的計畫，將進一步壓縮中國大陸的出口市場，拖累經濟成長。

另一方面，中國內需市場的「消費降級」趨勢仍在持續，許多家庭在經歷房地產市場低迷與收入成長放緩後，開始減少高價商品的消費，轉向更具性價比的選擇。這使得「新質生產力」在拉動內需方面的作用受到一定限制。

結語　新質生產力是機遇還是挑戰？

總體而言，「新質生產力」確實為中國大陸帶來一定的產業升級機會，並鞏固其在新能源領域的全球競爭力。然而，短期內，產能過剩、出口市場受限與技術封鎖等問題，仍將對經濟成長構成挑戰。

若北京當局希望透過「新質生產力」真正帶動經濟復甦，未來需要進一步解決產能過剩問題，促進內需市場成長，並加強自主技術研發，以降低對外部市場與技術的依賴。否則，這一戰略可能只是另一場大規模投資潮，而非真正可持續的經濟轉型動力。

▼「新質生產力」確實為中國大陸帶來一定的產業升級機會，並鞏固其在新能源領域的全球競爭力。然而，短期內，仍將對經濟成長構成挑戰。（圖／CFP）

▲汽車出口,名爵汽車。（圖／CFP）

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蔡鎤銘

蔡鎤銘 蔡鎤銘

曾獲金融研訓院校園黑客松大學組金獎指導教授、第二屆行政院終身學習楷模。現任淡江大學財務金融系兼任教授／兩岸金融研究中心國際事務召集人、台北張老師基金會副主任委員。

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