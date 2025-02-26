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「你不能贏的時候才愛他們」　最扛的教練團帶我們走過低潮

我們想讓你知道…「我們不能等到贏球，才開始愛它」，這樣真的會錯過很多，看球最有樂趣的地方。能夠一起走過低潮，等待黎明的曙光，那種光芒是最耀眼的，也是能夠穿透內心的溫暖力量。

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）

 ●作者／小林文字燒

昨天開賽前，其實我們已經知道西班牙的三大先發都不能上場，因為 WBC 用球的嚴格限制。而我們不一樣，我們還有好幾張王牌能夠打出來。

這些關鍵因素，都讓彼此賽前氣氛就不同了。也是我們教練團，成功佈局的關鍵賽果。

因此小林很認同球迷說的，旅外選手確實不好用。他們母隊市場本來就在國外，球隊更不可能無條件讓我們使用。例如這次，孫易磊用球數聽說只有 30 顆（因為過幾天還要主投交流賽），莊陳仲敖可能也多一點點而已。

30 顆是什麼概念？簡單來說，就是多投幾個保送就必須換人的意思，這些條件在現代棒球很常見，局數、用球數，母隊在出借時一定都會談好的。

▼孫易磊成功守住危機。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，孫易磊。（圖／記者李毓康攝）

「為什麼有好的投手不用？」、「你們打算留到比賽輸掉嗎？」、「我們只能派二流投手上場嗎？」現在回想起來，才會知道龍貓教練比賽後總會說「這場比賽我扛」，它到底是什麼意思了。

因為，我們不能在比賽前，提早掀自己底牌。只能忍受不理解的聲音，並殷殷期盼，預設的作戰計劃能夠奏效，就只能夠這麼做而已。

很認同蔡會長昨天的貼文，「我們不能等到贏球，才開始愛它」，這樣真的會錯過很多，看球最有樂趣的地方。例如和球員一起悲傷的機會，與這支國家隊一起捲土重來的感情羈絆。

能夠一起走過低潮，等待黎明的曙光，那種光芒是最耀眼的，也是能夠穿透內心的溫暖力量。

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●本文獲授權，轉載自「小林文字燒/下野本舖 」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

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