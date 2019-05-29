丘昌泰／消逝的選務中立性

●丘昌泰／元智大學人文社會學院院長

在選舉競爭日益激烈的當前情勢下，中選會是化解朝野紛爭的安全閥，故邀請無黨籍專業人士擔任主委，已是多年來的朝野共識。然大權在握的執政黨，卻抱著「內舉不避親」的偏袒態度任用墨綠的從政人士，再次收割綠油油的勝利果實，卻徹底黑了中選會的中立性。

十年前頒布的《中央選舉委員會組織法》第三條明確指出：「本會委員應遴選具有法政相關學識、經驗之公正人士擔任。委員中同一黨籍者，不得超過委員總數三分之一。」 該條文明訂「同一黨籍者不得超過總數的三分之一」，可見所謂「公正人士」的劃分標準應該是「黨籍」，從歷任主委的政黨屬性來看，賴浩敏、劉義周、張博雅、林慈玲、陳英鈐等皆屬「無黨籍」。執政當局刻意曲解法律原意，違法任用，怎能期待未來中選會能夠超然客觀？

▲多位國民黨籍立委近日在立法院內政委員會表達對於中選會主委人選的不滿。（圖／記者屠惠剛攝）

李進勇聲稱他已註銷黨籍，符合各界期望，但仍無法改變以黨籍任用的違法事實，民進黨若真關切中選會的中立性，就應積極尋覓適格的無黨籍人士，而不是以「吃定」在野黨的絕對多數優勢，草草通過高度政治敏感性的任用案。李案完成法定程序只是時間問題，在全面綠化的中選會，有骨氣者如張淑中委員已提出辭呈，多數委員大都是「順風牌」與「乖乖牌」，不可能期待選務中立。因此，本人呼籲全民未來應嚴密監督中選會的一舉一動，特別是執政當局最在意、並視為亂源的「公投案」，明年必將採取嚴審嚴辦的立場，試圖化解人民的反制力量。

如今馬總統應該見識到了蔡總統、蘇院長毫無遮掩地任用自己人的魄力與膽量吧？馬總統應該也很後悔，為什麼當初非要做一位「全民總統」？為什麼要溫良恭儉讓？執政黨為了勝選，只要顏色正確，什麼人不敢任用？就連大法官也都將要全面綠化了。

此時此刻，我們特別懷念無黨籍的黃石城縣長，在藍綠陣營視中選會為兵家必爭之地的戰場時，卻仍維持一貫的中立性，樹立以無黨籍任用主委的優良傳統。過去多年來中選會從未讓人失望過，即便是面臨三一九槍擊這樣重大的選舉爭議，仍保住了中選會的顏面。不稱職的陳英鈐主委成為台灣選舉的負面教材，執政當局尚不思反省改進，卻變本加厲地違法任用墨綠人士，讓我們共同為染綠的中選會默哀。

熱門推薦》



►2020總統大選是台灣的鬼門關？

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲作者授權，轉載自《聯合報》，請勿直接轉載。以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。