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李清志／從美日漫畫英雄看文化觀

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▲筆者認為美國小孩在超級英雄電影中學習到個人特質的重要性，了解到不管你是什麼人都有自己的強項。（圖／翻攝自Facebook／《復仇者聯盟》）

●李清志／實踐大學建築設計系副教授

電影「復仇者聯盟４：終局之戰」可說是今年漫威影迷最期待、也最感動的一部電影，在電影中，幾乎所有超級英雄都現身最後之戰，讓人大開眼界！

這些超級英雄大匯集，讓人目不暇給！據說美國漫畫中的超級英雄總共有七千多個，大部分屬於漫威與ＤＣ兩家漫畫公司所有，這些英雄們各有其特色，也各自擁有自己的超能力，充分反映出美國文化中的強烈個人主義色彩，強調上帝創造每個人都是獨一無二的，是別人無法取代的。

美國文化中比較沒有東方文化中，國族與家族的牽絆與枷鎖，成年後，就離開父母與妻子結合，創造出獨立家庭，在經濟上自我獨立，同時也在情感與性格上獨立，這也是為什麼這些英雄們雖然同屬神盾局，卻不喜歡被拘束，經常還是展現出個人主義的強烈傾向。

相較於美國文化的超級英雄，日本動漫中最常出現的是英雄團體，而不是個人英雄；強調團結的重要性，不鼓勵個人色彩的凸顯，所以日本的英雄們大多以群體面貌出現。「科學小飛俠」是五個人的團體，且必須五個人合體，才能展現「火鳥功」絕技；「美少女戰士」也是由五位美少女組成，雖然各有絕技，但是也必須合體才能施展大絕招，甚至「假面騎士」也都是一群昆蟲般的超人打群體戰，「鹹蛋超人」更是以家族的群體現身作戰。這種群體作戰的特性，也展現在日本的娛樂圈，他們喜歡以團體方式出道，從二人組、三人組，到傑尼斯ＳＭＡＰ、嵐等的五人組，甚至超大團體AKB48，都可以看出這種團體性格。

更有趣的是，美國英雄都是獨自靠著自身的超能力作戰，日本的動漫英雄幾乎都要駕駛巨大機器人，不論是無敵鐵金剛、機動警察系列，或是新世紀福音戰士都是，巨大機器人成了日本動漫英雄的重要特色。

日本最早出現的巨大機器人是鐵人廿八，那是日本戰後民心低落氣氛下產物，因為戰敗國總是希望藉由巨大的機械科技來扭轉情勢，這種心態其實在戰爭末期，戰敗氣息開始流露時就已出現。日本軍方見海軍艦隊逐漸不敵美國航母艦隊的龐大物資攻勢，希望建造一台巨大終極武器，可以一舉殲滅敵軍，所以就產生了「大和號」、「武藏號」等超級巨大戰艦，可惜這些巨大戰艦一出海就被盯上，很快就被美軍連番攻擊，擊沉於大海中。

▲筆者表示鋼彈機器人GUNDAM系列動漫，可以說是日本最受歡迎，歷史最悠久的巨大機器人（圖／記者樓菀玲攝）

巨大機器人雖然在科技真實發展上，並不如小型機器人來的實際，但是卻是人們所驚歎與喜愛的！鋼彈機器人GUNDAM系列動漫，可以說是日本最受歡迎，歷史最悠久的巨大機器人，故事長久發展下來，交織成一個複雜卻有自成體系的戰國歷史，日本很多人，從小對於鋼彈戰國歷史瞭如指掌，但是卻對日本歷史一知半解。

從美日漫畫英雄的對比中，明顯地看出東西方文化的差異性，這些動漫文化其實也繼續影響著我們的下一代。美國小孩在超級英雄電影中學習到個人特質的重要性，了解到不管你是什麼人都有自己的強項；日本小孩則在合體的機器人動漫中，學習到團結與群體的重要性。台灣的小孩既受到美國超級英雄的影響，同時也深愛鄰國日本合金機器人，所以可能會兼具個人主義與群體主義，既有個人強烈特質，也懂得團結合作（希望是如此），就像復仇者聯盟一般，最終還是需要團結在一起，才有機會擊敗強大的敵人。

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