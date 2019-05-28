陳國祥／2020總統大選是台灣的鬼門關？

▲筆者認為2020大選結果確實非同小可，對台灣影響既深且鉅，甚至大大決定台灣的未來走向與發展命運。（合成圖／ETtoday資料照）

●陳國祥／政大新聞系、新聞研究所碩士，台灣資深媒體人，曾任中央社董事長、選委會委員、《自立晚報》總編輯、《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長、北市政客家事務委員會委員、時報育才董事長。現為傳媒顧問。

2020總統大選是台灣在天堂與地獄叉路上的一次抉擇？兩黨主要候選人都這麼說。蔡英文一直說，守得住台灣就是守住民主自由；世界都在看台灣面對中國的壓力，台灣人有沒有決心守住民主自由主權？「2020一定要守住，大家守不住這一關，就守不住台灣民主自由。」韓國瑜也說了，2020是中華民國保衛戰，是中華民國生死存亡之決戰。

總統參選人這樣說不打緊，連關心台灣命運的美國人也這樣說了。據報導，華盛頓郵報專欄作家羅金引述陸委會主委陳明通的話，表示如果中國成功讓國民黨重新掌權，2020年選舉可能是台灣最後一次有意義的選舉，也是台灣永遠無法行使主權的轉捩點，「2020年將是統一的開始」。這個引述是否屬實待考，因為另有報導說美國媒體代表團聽到的「嚴肅的警告」是來自陸委會副主委陳明祺憂慮，他說明年台灣的總統和立委選舉「可能是台灣最後一場有意義的選舉，在那之後，台灣只有香港式的選舉。」

無論真相如何，反正執政黨和最大在野黨國民黨都把2020大選形塑為一次決定台灣命運的關鍵點，選本黨、本人，台灣（中華民國）就登入天堂美境；選他黨、他人，台灣（中華民國）就下地獄。真的有那麼嚴重嗎？

2020大選結果的關鍵性影響確實甚於往次。因為從國際的強權博弈而言，中美戰略競爭的全方位對抗急遽升高，台灣位於第一島鏈的要衝，美國視台灣為不可或缺的戰略夥伴，若由「親美反中」的民進黨繼續執政，對美國比較靠譜，若改由國民黨執政，可能有傾向中國之虞，對美方的配合度將轉低。

▲4月初，總統蔡英文，美國國務院助理國務卿 David Meale，AIT台北辦事處處長酈英傑（William Brent Christensen），美國商會會長 李豪出席台北美國商會謝年飯。（圖／記者張一中攝）

對中共而言，蔡英文及民進黨堅不認同體現一個中國原則的九二共識，對內深化台獨路線的全方位落實，對外大踏步走向「親美反中」，成為美國在地緣政治上運用的一顆棋子；在此中美鬥爭方酣之際，絕不容台灣再由「民族叛徒」執政。何況民進黨若再勝選，代表台灣已經走上台獨的不歸路，和平統一已經沒有希望，強制性統一措施勢在必行。如果國民黨甚或支持「兩岸一家親」的柯文哲當選，台灣還不致於有立即的分離危險，兩岸關係可以回溫，打壓或威嚇行動可以暫免，再經由全民性的交流合作以及各項惠台措施的落實，兩岸和平或統一應可逐步推進。

就台灣政治生態而言，民進黨執政績效不彰，去年地方公職選舉已被民眾唾棄，如果竟能從谷底深處翻身，代表其實力堅強、戰力客觀，且證明其政策路線深得人心，具有永續執政的能耐，但將嚴重壓縮其他政黨的生存發展空間。如果由國民黨重回執政，則證明國民黨四年前雖已氣若游絲，再遭民進黨政府趕盡殺絕式的摧殘，竟然還能扳倒強橫，重新掌權，證明國民黨也像是打不死的蟑螂，同時證明台灣兩黨政治的生態十分穩固，兩黨輪流執政已然成為政治常態性規律。若由無黨籍的柯文哲取得總統大位，則另有破天荒的意義，顯示台灣的反建制力量龐大，兩大政黨不得人心，既有政治菁英不獲信賴；自此，政黨政治大崩解，政局大混亂，兩岸關係也將進入高度不確定性。

2020大選結果確實非同小可，對台灣影響既深且鉅，甚至大大決定台灣的未來走向與發展命運。不同政黨候選人基於選戰策略與勝選考量，當然要誇大其詞，把自己封為解厄造福的救世主，把對手打為帶來災禍的魔鬼。選我則昌，否則即亡。

人民又如何分辨真偽與利害而從中做出明智抉擇呢？首先要有清晰的國際觀，知曉在當前國際的戰略格局之下，不同政黨或不同候選人執政，將帶給台灣何種不同的外部關係及其對台灣命運產生的影響？其次，要有通達的兩岸觀，知曉在當前中共政策方針、兩岸關係脈動、台灣安全關照、經濟發展需求等多方面交相作用之下，選擇何種路線以及執政者對於台灣的長治久安最能確保？當然還要考量台灣需要什麼型態的民主政治，以及何種型態政黨政治對於台灣的民主發展最有利？

我們不能偏聽偏信候選人誇張的訴求，也不必把2020嚴重化為台灣必經的鬼門關，但確實是一次攸關生存發展的重大選擇。我們做選擇時應該有一個共同的座標：民主、自由、主權是我們的生活方式與價值追求，兩岸常保和平關係是我們命脈之所繫，國際上的支援力量是我們不可或缺的安全助力，經濟發展與民生富足則是全民之所望。聰明而飽經淬煉的中華民國台灣人民，應能捐棄固習的黨派認同成見，打開小島寡民的狹隘視野，綜合考量多方面因素，做出最能安邦福國的明智抉擇。

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