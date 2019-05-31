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楊志良／選票考量的「大放利多」　真能連任？

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▲筆者認為行政院應公布哪些預算項目被削減了，或是哪些項目預算是胡亂編列或無法執行，所以可以挪用。

●楊志良／公共衛生學者、前行政院衛生署署長。目前為台灣大學公共衛生學院健康政策與管理研究所兼任教授、亞洲大學教授。

九合一大選時，「討厭民進黨」已被定義為全國第一大黨，現在總統及立委大選又將啟動，為挽救低迷選情，當然要大放利多。四月廿一日蘇貞昌院長宣布，農漁子女獎助學金加碼三成，且刪除成績須達七十分的規定；計程車舊換新最高補助卅五萬，五月上路；五月三日，蔡英文總統體恤農民，每包肥料降價廿元。

國家領導人苦民所苦，當然好得冒泡，問題是這些補助花的錢，是蔡蘇二位自掏腰包嗎？中華民國不是有預算制度，每項支出都要先由相關主管機關編列預算，送立法院審議通過嗎？前述這幾項利多，都不是國家緊急事項，錢從哪裡支出？

國家每年預算是一定的，撒錢救選票的結果，就是從各部會各項預算挖出錢來，排擠原本項目的支出。例如或許社工及家庭補助的錢相對就少了，長照預算也間接被壓縮了，於是每年九千個以上的受虐兒更難脫離苦海，照顧者「弒親」的悲劇也只好繼續發生。

發放利多，行政院應公布哪些預算項目被削減了，或是哪些項目預算是胡亂編列或無法執行，所以可以挪用。民眾絕對有知的及監督的權利，立法委員不要求，就是混蛋立委。

另外激勵勞工的新聞是，蘇貞昌院長日前透過ＬＩＮＥ稱勞動基金今年第一季獲利二千一百多億，等於平均每名勞工的退休金增加一萬元。聽起來好像每名勞工馬上就有萬元入袋，其實這根本就是假新聞。事實上勞動基金六大基金中，只有新制勞退基金會實際分配到勞工帳戶中；而基金的投資收益，本來就有起有伏，有盈有虧，例如新制勞退基金在二○○八、二○一一及二○一五年，共虧損四五三點六億，二○一八更是史上最虧達四二三點八億，因此今年第一季賺錢，不代表每名勞工馬上可以分錢。新制勞退整體而言目前雖為正數，但整個勞保債務高達九兆以上，蔡政府根本不知如何面對再六、七年就要破產的勞保。

為了大選，蔡政府更來個全民大減稅，提出所得稅制優化方案，綜所稅四大扣除額調高，會損失九一三億元，政府將更沒有能力照顧貧困家庭、受虐孩童及失能長者，當然各項建設也缺乏資金，特別是像高雄這樣，債台高築的地方政府不在少數。而且高所得受惠大，更加大了台灣的貧富差距。

放利多還不簡單？隨便哪個張三院長、李四總統，把助學金加碼六成、肥料每包減四十元，不是更皆大歡喜？選票更多？十個「利」委八個混蛋，執政黨要放利多，執政黨不擋，連在野黨也不擋，沒人要做壞人。

政府出錢，就是全民付錢，不數年，台灣就會成為委內瑞拉，石油儲量世界數一數二，但在民粹下，國家敗壞，老百姓買不起汽油，麵包每周漲五十％。還有阿根廷，原來是世界數一數二的富國，彭巴草原牛羊無數，首都無比繁華，也因為長期民粹政治，現在老百姓買不起牛肉，三成是窮人，物價上漲率每年卅—四十％，民眾苦不堪言。

委內瑞拉和阿根廷尚有石油及龐大草原，台灣有什麼？民粹政治下，能人，包括高中生都飄洋過海，台灣還能撐多久？高福利的先進國家都是高稅負；低稅負國家必然是低福利；高福利低稅負，以民粹騙選票，哪能不亡？

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