楊志良／政治毒癮如何戒除？



▲健保老人免費是政治毒藥？（示意圖／記者季相儒攝）

●楊志良／公共衛生學者、前行政院衛生署署長。目前為台灣大學公共衛生學院健康政策與管理研究所兼任教授、亞洲大學教授。

金榜題名，需要十年寒窗；富甲一方，如郭台銘、王永慶、張忠謀，無不是日夜操勞；要選個縣市長或立委，也要手握到發麻、喊到嗓啞，走到腳痠，花多少心思，才能將選票騙到手；即使是登高望遠的小確幸，也要用汗水去換取。

有沒有不必汗水辛勞就能享樂、飄入仙境？不必勞心勞力就能弄進大把鈔票的事？當然有，一是吸毒、一是貪汙。然而吸毒者，只要一沾上(如嗎啡、海洛因)，除非以無比的毅力加上宗教的協助，很難戒除。坐牢事小，可怕的是家破人亡，一輩子淪落在苦海中不得超脫。貪汙固然鈔票來得快，但東窗事發，多少政客因此身敗名裂，蹲苦牢，與吸毒者同樣，常需用一輩子的痛苦，去換取一時的歡愉。

以之觀察台灣的政治及社會，正如深深陷入毒癮之中。台灣自從解嚴以來，自以為民主了、自由了，但二十年過去，在政客、媒體、無良的學者專家操弄下，餵食全民毒品(小確幸)，幾乎導致永世無法戒除。

現舉數例。我問了三十年的問題：「勞保費率高些好，還是低些好？」包括幾天前電話訪問我的數位衛生記者，我的碩、博士生及一般民眾的回答，一律是低比較好(可以少交保費)。少交錢是感性的(選舉)，但從理性的思考(治國)，卻會使全國勞工吃了大虧。因為勞保費收入百分之百屬於勞工(以退休給付為主)，早年勞保費率的負擔是勞、資3:7分，目前是勞、資、政3:6:1，勞保不依精算費率收取保費，費率過低的結果，最爽的是雇主，可以逃脫應承擔的6成勞保責任，累積了龐大財富，而勞保卻是潛在債務達9.1兆，再六年就要破產。

當年國民黨(後來的民進黨也不遺餘力追隨)的「勞工利委」，一再壓低費率，他們好像是雇主養的；學者專家呢？中研院的院士們呢？媒體呢？大家不妨查一下當年的報紙，只要稍微調高費率，新聞標題必然是「勞保提高費率，每月多負擔XX元，○○○萬勞工受害」。

若要勞保不倒，這9.1兆的債務，必然由政府稅收支應，到頭來還是乖乖繳稅的廣大勞工負擔(財團早就把錢移到國外)。蔡政府說每年要編兩百億補勞保基金，9.1兆要補多少年？勞動部官員拍胸說「勞保一定不會倒」，但倒的時候他及蔡政府早就換人了。以前不就這樣嗎？扁政府說問題是前朝留下來的，硬是油電不漲(除產油國家，全世界台灣油、電、水最便宜)，馬政府撐不住，只好大漲到丟失政權。現在要選舉了，台電加上核四，虧損已超過一個資本額，未來仍是全民負擔，用油、用電多的人，被補助最多，難怪貧富一再加大。

再舉一例。9合1選舉時，某陣營來電，邀請我這位前朝的小咖政務官一起亮相，以示支持。本人回他，應將「老人免健保費」的公車宣導下架，否則本人不出席，結果不想也知。現在各政客都要餵食「老人免健保費」的嗎啡，但是台灣再五、六年就20%以上是老人，用健保費的人多，能提供照護的人少，健保一定倒，至少會增加部分負擔，減少醫療項目，所以免健保費早就該排富 (目前對中、低收入戶等，早有相關辦法) ，讓劣勢民眾享受健保的時間能盡量延續。然而各縣市長都在開老人免健保費的毒藥，若真能執政八年，第七、八年能負擔嗎？還是要縮減教育經費、學童午餐、育兒津貼？

其他對全民餵食毒品的政策可多了，如老人公車免票，捷運、高鐵半價，若要這些公共交通不倒，那全票必需大漲，或政府要補貼，還不是全民買單？這就是為什麼日本地鐵、公車等沒有老人半價免票這回事，但全力維護合理的老人年金制度。

台灣人都不自保

另一項毒癮就是各縣市長、立委民代，要求每縣市設一所台灣大學(國立大學)、一家台大醫院 (醫學中心) 。結果台灣大學早已不成台灣大學(世界排名不斷落後)，還好各設一家台大醫院被擋住了，改以各醫療區設立急重症責任醫院，否則台大醫院也不成台大醫院了。最可笑的是蘇院長豪氣沖天，如老共打來，要戰到只剩掃把也要抗敵，但就不敢說恢復徵兵。政客們吵的是台灣撐幾天，老美就可出兵相助。台灣人都不自保，老美怎要為台犧牲。

當年提議，平均餘命已超過八十歲，男性為國家至少服役一年，女性活的更長，一生服一年社會役，協助照顧小孩及失能長者，他日則別人協助你，馬上被女性朋友罵到臭頭。台灣是最不結婚及生育的國家，平均每名婦女只生育一名子女，人口每一代就減半。談到單身多交稅以支持家庭，也是單身族群集體開罵，但說多給家庭補助則多贊成，多給家庭，單身相對負擔不就重了?難道不是同一件事?大家都做頂客族，爽!但老了要不要健保及長照的照顧?今天不出錢又不肯出力，要不要簽一個「老了不就醫，不接受長照的切結書」？

民眾是否均為民粹不理性呢？2009年健保虧空600億，每年將不斷以百億以上累加。當時我擔任衛生署長，大可繼續如前幾任，向銀行借錢，反正未來又不要我賠，何必挨罵調費率？但我花了半年向社會各界一再說明，調高後，當年健保滿意度達到最高，至今財務尚稱穩定。因此只要給予充份資料，民眾仍是理性的。

可惜的是學界，8800億合不合理？蔡總統說台灣經濟指標20年來最好，但沒說20年來貧富差距最大、僑外投資最低。對此，中研院及各大教育有評估及提供諍言嗎？還是全被研究計劃收買了？

全台在黨、政、媒、學全面投放小確幸毒品下，一切政府出錢，不問錢從哪裡來？花到哪裡去？有成效嗎？所有的福利、補助、服務全都要，一切政府出錢，卻忘了政府出錢就是大家出錢，但真要我出錢出力，萬千個理由，找別人吧！台灣鬼島，只有當下，沒有明天，國力每況愈下，如何戒毒？民眾要自我提升防毒意識，唾棄下毒的政客、媒體，不要再成為英國機構調查下，世界最無知國家的第三名。

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