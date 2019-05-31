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「強制登山險」的發揮空間？

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▲只有發生山難了，違反地方自治條例任何一條，政府才會跟你收取「搜救費」，但這時候已經不是搜救費了，是一種「罰金」。

●雪羊視界／讓思緒遨遊在曠野與人群之間的山岳攝影家

所有政府單位強制想推的東西，只要費率高得離譜、只要沒有真的符合需求與解決實際問題的作用，那麼，就可以合理的思考，是不是有人想發大財。

台灣目前的登山險，就有這個空間。

現在，就讓我來教大家，怎麼利用登山險，賺零用錢吧！

1. 成立一間公司。目前的登山險，只要你的公司開得出發票，並且確實有上山幫忙的事實，就領得到登山險的錢喔～ 並不限定什麼種類的公司。

2. 和消防相關單位內部的老鼠屎打好關係。由於目前制度的缺陷，山難搜救還是由消防單位負責（應該要成立專職單位才對，叫消防負責是錯的！這不是他們份內的工作），因此在受理報案之後，「山難者家屬的聯絡資料」，一定會掌握在消防相關單位手上。

3. 委託內部熟悉人士，過濾「有利可圖」的山難案件後，利用家屬正在緊張之中、且對山林一無所知的資訊不對等狀況下，直接推薦家屬「可以委託這個公司加速搜救流程喔！」然後家屬因為情緒緊張，就會有很高的機率買單。

4. 於是，只要把裝備整理好，跟著官方搜救隊的屁股上山走一趟「幫忙」，保險金就到手啦！反正保險公司也沒有能力查證這趟山搜需要多少人力、是不是真的需要「加速」嘛！

5. 事後當然要「感謝」一下窗口，這樣合作關係才能長長久久囉。

而什麼是「有利可圖」的搜救案件呢？那就是：路線簡單、已經確認確切位置，只欠吊掛或運送的案件。這種案件，基本上現行的國家搜救體制與義消，都可以很快完事，而且在第一時間就已經出動了。在這種情況下說要「加快速度」，那就是一種「叫家屬趕快申請理賠進我口袋」的話術罷了。

會需要「增派人力加快速度」的，只有「搜索」或「運送」而已。但運送的話，找在地原住民協作團體才是正解（而且他們也可以開發票領保險金喔）。不久前玉山被雷擊的案例，就是當地原住民協作團體背下山的，實力有目共睹。

真正的推薦應該是在真正有需要的情況下，送出「一個完整的選擇名單」供家屬選擇，而不是「挑軟柿子推特定廠商」。

雖然我很希望這只是我的「夢」，但遺憾的是…， 今年已經發生過這樣的案例了，只是家屬沒中招。我在和他們確認過之後，才把這故事寫出來，讓大家知道，為什麼消防署裡面還有人要強推登山險的真正原因。

這砂鍋大的漏洞就擺在那邊，消防署內部在政府開放山林的風氣之中，居然有人依然向蘇貞昌院長堅持要「強制保登山險」，在現行雞肋登山險的狀況下，這不是有人想發財，是什麼呢？

這樣的人，就是趁著還有很多人搞不清楚，以為「保登山險＝為自己負責節省社會資源」的誤解之下，想要讓某些朋友發點小財呀！

保險確實是對自己負責沒錯，但那是國外，不適用於台灣。

台灣目前登山險與搜救的關係，是這樣的：

1. 官方搜救完全免費，也沒有收費制度。只要你一切合法，政府是不會跟你要一毛錢的。意思就是說，你保了登山險，合了法，反而完全是在使用社會資源，完全沒有一點「對自己負責」的空間喔！

2. 目前台灣完全找不到合法的狀況下，被收取搜救費的案例。因為合法就沒有搜救費。那登山險是要賠什麼？負什麼責？

3. 只有發生山難了，違反地方自治條例任何一條，政府才會跟你收取「搜救費」，但這時候已經不是搜救費了，是一種「罰金」。你有看過哪種服務，合法不用錢，違法收到爆的嗎？沒有。

4. 登山險不會理賠違法狀況下出現的搜救費，一毛都不給。哪怕你今天山難原因是迷途，但卻因為領隊沒有BLS證照而被罰這種瞎到爆毫無關聯的違規，保險公司也不會鳥你。違法就是該死嘛！

5. 合法免費，違法不賠，登山險最後所有的錢，都拿去賠「遺體搬運」和「傷害」、「高山症」而已。跟旅平險有87%像，還因為爆幹貴的費率，卡了一堆錢在基金裡面，才會被政府中的老鼠屎覬覦。

再講一次，在台灣保目前的登山險，完全沒有「對自己負責」的作用，只要合法就是「社會在對你負責」，因為你合法不用錢，有保險政府也拿不到。而只要違法出現罰金，登山險也不鳥你。

保這種險，最終只是在「符合法規不要被罰」而已；在搜救層面上，一點點「對自己負責」的意義，都沒有喔！

反而不要保險，違反一下各地登山自治條例，出事情才會被收「搜救費」，就可以「完整對自己負責」了呢！是不是很心動呀？

那麼，在這樣的制度下，政府內部還有人要推爬山強制保登山險的動機，除了靠這招圖利特定業者，還能有什麼目的呢？我非常之懷疑。這個狀況下，受害最深的，其實是保險公司。

而在自由市場的機制下，這種詐領保險金的案例依然會存在，但因為盈虧是保險公司自己承擔，他們就會大力的查水表，畢竟人家可不是吃素的，只要調閱一下消防單位的通聯紀錄和家屬的聯絡資料，詢問幾個專業搜救背景的專家分析一下個案的實際人力需要，就知道有沒有必要增援「加速」、是誰推薦的、有沒有利害關係，然後就精彩啦！

沒有強制，交給自由市場，惡人自有惡人治。

強制之下，除非像健保、汽機車強制險的便宜費率且真的能解決問題，否則就是圖利而已，保險公司蒙受其害。

而說消防人員都是神聖的，不可能有老鼠屎，那麼就太高估人性了。每一個團體，都是樹大必有枯枝，怎麼可能有一個工作的內部，只有聖人呢？前消防署長黃季敏貪了兩千多萬，就是最好的例子呀。

身為人民該做的，不是盲目為一個團體說話，說他們裡面一定全部都是聖人，毫無道德破綻。我們需要了解人性的本質與人的差異性，並看管好每一個可能的漏洞，讓這種敗壞團體名聲的害蟲，無法胡作非為、中飽私囊，才是我們應該做的事。

希望在這個改革開放的當下，蘇院長能聽見人民的聲音，拒絕強制保登山險的錯誤政策還有舞弊的空間，還登山一個乾淨的法律環境，以及一個發展健康、真正符合登山人需求的登山險的機會！

而且，強制登山一定要保險的動機是什麼？為什麼去海邊玩水就不用？為什麼去河邊釣魚就不用呢？自然環境是一體的，風險存在每個角落，獨獨針對登山要「強制保險」，我想這不是歧視，大概世界上就沒有歧視存在了吧。

自由選擇要不要用保險為自己負責，是每個人的權利，什麼都高喊著強制強制，那不就回到了我們都棄如敝屣的，那個媽寶時代了嗎？

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