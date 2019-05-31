蔡明芳／柯文哲的模糊戰略　是他的生存之道

●蔡明芳／諮商心理師，經營「把自己撿回來愛：阿水心理師的日常」粉絲專頁。

今年來問我怎麼看柯P的人越來越多、多到還是寫篇專文簡單些。

我覺得從媒體上呈現的人格或行為來分析都會偏頗，與其從柯這個人的言行來理解他，還不如從柯的戰略。

台灣的政治板塊

我們回到現實層面，台灣藍綠板塊，藍的基本盤大概35-40%、綠大概30-35%。藍綠之外，還有25-35%的空間。

不管是「臺灣政治上最大的問題就是藍綠惡鬥」、「垃圾不分藍綠」，這都是柯在吸引不滿藍綠的票。而柯文哲墨綠的出身、近年來偏中的發言，更讓人搞不懂，你柯是變藍變紅了、還是真藍皮綠骨？我認為這樣的模糊才是柯要的！

柯文哲的戰略



近來我問好多人，不同人對柯的詮釋都不一樣。而差異已經大到可以變成光譜：從為了自己想討好中方藍營、統一也無所謂的權力論，到為了台獨、可以忍辱負重都有。

所以包括郭文貴的評價、柯本人對兩岸的發言，都可以是大家各自解讀的素材。

但這樣就夠了，透過言論行為留給所有人各自解讀的空間，真的就夠了！ 讓不滿藍綠的歸向他，讓藍綠都不把他當成第一選項的備胎。這就是他的戰略！

柯有兩種票，第一種是討厭藍綠、希望一個不貪、為人民付出的領袖，這是他的基本盤，也就是上面的25-35%。 第二種是藍綠的次選項，只要藍綠的先發不行了，弱藍或弱綠的支持者，雖然懷疑、雖然不了解柯，但基於不希望另一方當選，部分人就會棄保到柯。這是他的加分盤。

柯文哲的生存之道



從選後，柯除了出國營造聲勢，還陸續南下、行程中都有地方樁腳的拜訪，這很明顯是柯的招兵買馬。

從臺大醫院到台北市長，我發現柯最大的不同是對於生存的思考。他做急診部主任，最差就是討人厭升不上去，但如果身為政治人物，政治生命結束，他就無法發揮影響力，不管是兩岸統一還是獨立。

而市長任期僅到2022，若沒有其他的政治舞台，不管多受歡迎（或討厭）、他的政治生命就會結束。

故，1124後，柯的招兵買馬，是集結政治能量，對象可以是有志公民參政的素人、在藍綠待過的政治人物...。因此，柯選總統不一定是為了贏，也可以是為了自己的黨練兵，選輸了頂多就繼續當市長，但選舉過程幫自己的軍團拉抬，進一步拓展陸軍實力。

從這點來看，不管柯要的是獨立還是統一，選總統對他百利無一害。

柯文哲的未來走勢



故，除非是他自己或陳珮琪，單看行為，沒人會知道他內心想要獨立（台獨、華獨都是）或統一。

可以確定的是，如果想要獨立，那權力是手段、獨立是目的。反之若他走向統一，那統一是手段，權力才是他要的目的。

而不管基於政治生命或維持影響力，行為面上，他絕對不能讓別人定位他是哪一個，只要定位，就會自動被藍綠歸位，也就是戰略的失敗。

所以可以想見的未來，他會繼續維持這種讓兩邊都不信任，卻又不得不視為第二選項的路線，直到情勢逼得他不得不表態，或是他成為總統做真實的自己。

模糊是讓人焦慮的，但若政治人物的模糊是為了生存、戰略、讓對藍綠失望者的歸隊，並且享受別人對自己模糊焦慮。

這樣的模糊，不也帶來樂趣，特別是像柯這樣自許聰明的人而言！

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