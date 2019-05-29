從心理層面談韓市長的性格與執政特質

●蔡明芳／諮商心理師，經營「把自己撿回來愛：阿水心理師的日常」粉絲專頁。

現在網路罵韓、酸韓，好像是主流了。

我還是秉持心理師的專業角度，好好地分析一下這位橫空出世的奇葩。

以下的分析基於韓市長大選至今的媒體曝光，與「跟著月亮走」一書，非直接觀察，推論若有出入也歡迎交流。

人格特質

經驗開放性高，好奇、具有創造力、想像力，能多方嘗試，對於新觀念接收度高。嚴謹性低，對設定的目標較不堅持、較容易因為當下的狀態而改變本來要做的事。

外向性高，喜愛社交、樂於與人往來、重感情。情緒敏感度高，容易覺察環境中他人的情緒。

對環境有高敏感度

觀察幾次韓出席大場合的對話，比如入中聯辦，喊出「堅持九二共識」、到美國座談則喊出「國防靠美國、科技靠日本、市場靠中國、努力靠自己」。

而3月初台灣媒體問其是否接受一國兩制，韓市長說：「怎麼會有賣台、什麼一國兩制，台灣人民現在誰能接受一國兩制，台灣現在沒辦法接受一國兩制，講九二共識認同一個中華民國很清楚」

對照之下，可以看出韓對於不同環境，該說甚麼話的敏感度很高。優點是具有親和力、能說出在場人士都開心的言論。但迎合環境，就會出現前後不一致的說法。

精準的同理心與簡單的語言

我覺得韓市長最大的優勢在於，他總能以簡單的話，講出庶民的心聲。比如「世上苦人多」、「高雄又老又窮」、「台灣要有錢、人民要安全」等好記又有感的口號，讓人民感受到韓的同理。加上他姿態夠低，這也是許多基層、爺爺奶奶，深深喜歡他的原因。

看出問題但無法解決問題

韓市長雖以精準的同理跟簡單的口號，代言出庶民的心聲。但提出的解答方案卻過於直觀，沒有考慮到執行上的困難，而常常有頭無尾。

比如韓市長提出高雄又老又窮，所以要有自經區。但實際在執行上，要怎麼做、會否會造成洗產地、對台灣故有產品的衝擊、是否要先以簽FTA為主，韓皆無法回應。

這會造成支持者的疑惑及反對者的不信任。

口號多執行率低背後的性格隱憂

從選前韓市長說要在高雄開賭場、迪士尼、挖石油、F1賽車、阿諾來演講，看起來都是很讓人興奮的政策，但後續因為總總困難而無法執行，也讓很多人由期待轉為失望。

但麻煩的是，或許對支持者感到刺耳，但這很可能是一種性格特質，一種「說得比做得多」、「經常一時興起」的過動特質。

如果是的話，這會表現在各方面，比如開會有10個議程，開到第5個就先散會、本來要執行的方案突然交給副市長來執行、本來要做的計畫突然又有新的替代方案。

這會造成執政上的言過於實以及經常變卦，對內部行政如此、對外策略也如此。

要如何讓執政更好

當我分析完韓市長的特質後，他的長袖善舞與精於言詞，以他個人能力來說，台灣的選舉絕對是其發揮的舞台，但在落實上，要有強有力且高嚴謹的幕僚與行政團隊來搭配才不會出錯，同質性高的行政團隊反而會拖他後腳。

因此，若他當民代，如立委，問題不大。但若要有實際的執政成績，幕僚、行政團隊都需要一時之選。

他不得不選總統

從今年三月，我就斷定韓市長一定會選總統。選後中天及金主力挺自是原因，而以韓市長的個人政治生涯，他也不得不選下去。

當時的判斷如下：

首先是他的論述能力遠優於執行能力。如果一屆任期走完，政績遠低於他的承諾。大家對他的形象，只會停留在說得到做不到。

再者，他出訪對岸、新加坡、馬來西亞，出國賣農產其實的經濟效應很低，造勢的效果遠大於賣水果的效果，如果不是想選，其實沒必要做這種短期吸睛、長期卻沒政績的事。

最後，他對於環境的敏感度是高的，知道自己是受歡迎、被喜歡的，而同時他也是敏感的，知道這樣突如其來的被喜歡，是來得急去得快，要一鼓作氣往上爬的，這次沒有把握住，他沒有下一個16年可以等了。

當然，後來出現郭台銘攔胡，就不難想像他的悲憤了。

而目前國民黨中央雖然給他公平的初選舞台（這是吳敦義的特性，一定做到大家沒話說），但國民黨傳統菁英不喜歡他，黨中央不信任他也是事實。

換言之，這次如果他初選選不上，除非他在高雄大刀闊斧換了一群有能力的行政團隊，否則以他的性格特質、高雄人厭惡被始亂終棄，他連任都有問題。

而即便他初選選上，國民黨中央組織是否願意為他全力配合，地方派系是否會幫他動員，都是很大的問題。而只要他沒當選，他的政治生命一樣完蛋。

所以，韓市長的總統大選這一戰，是不得不戰的最後一戰。而他這一戰除了讓綠營有深刻的亡國感、也讓藍營有深刻的焦慮。

一個政治人物做到這樣，也是值了！

簡單說，韓市長是我看過台灣少數的選舉天才，他具有親和力、造勢言論有說服力感染力。但同時在他身上也有做事不夠嚴謹、說得多做得少的問題。這是韓市長同時具有的。

你可以看見他真實的樣子，來決定還愛不愛他，但請不要只愛他，而沒看見他真實的樣子。

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