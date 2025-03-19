國民黨一手造成「大罷免35：0慘劇」　現在真要提倒閣嗎？

▲罷免第一階段提案35：0，藍軍輸了面子也輸了士氣。（圖／記者屠惠剛攝）

●單厚之／資深媒體人

罷免第一階段提案35：0，藍軍輸了面子也輸了士氣，趙少康日前提出國民黨應該思考「倒閣」，但國民黨內反應冷淡，民眾黨是否支持也在未定之天。國民黨最終仍決定採「公投綁罷免」，卻被綠營譏為「白忙一場」，民進黨團總召柯建銘就預言，大罷免7/15就會投票，跟不上法定8/23的公投投票日。

互罷、精準罷免已失敗 倒閣是「沒有辦法的辦法」

綠營大罷免來勢洶洶，國民黨原本定調要「精準罷免」、互罷特定綠委，結果第一階段提案連署灰頭土臉，即便補件後能成案，士氣也已天差地別，時程也落後一大段，甚至不排除罷藍委跟罷綠委會在不同的時間投票。

至此，互罷或精準罷免已經完全失敗，國民黨不得不思考其他的對策，趙少康所提的「倒閣」就是「沒有辦法的辦法」。

綠營之前就已經多次嗆聲要國民黨提倒閣、解散國會重選，甚至連行政院長卓榮泰都在農曆年前提過此事，但藍軍從來沒有回應。一方面是多數藍委並不想冒再選一次的風險，而且有8席不分區立委的友軍民眾黨也肯定不會政治自殺。

倒閣、解散國會是內閣制的產物，台灣因為當初修憲參考的是法國的「雙首長制」，所以也把這個制度一併抄來。但去年解散國會重選的法國，上一次解散國會是1997年，已經27年沒有用過這個制度，顯見解散國會在非內閣制國家，並非正常解決問題的方法。

內閣制解散國會不外兩種原因，一是多數黨認為解散國會對自己有利、可以增加席次，所以提前改選；另一種則是執政情況不佳，找適當的時間止損，以免情況越來越糟。去年英國和日本解散國會都屬於後者，英國改選後政黨輪替，日本自民黨的席次也大幅減少。

國民黨要討論是否解散國會，就必須先釐清自身的狀況。以目前的情況來講，國民黨應該不會自認改選能獲得更多的席次，所以沒有積極解散國會的理由；但若大罷免的結果可能導致國民黨的席次大幅減少，解散國會就會變成理性的選項。

目前藍綠都有人預估可能會有超過20名藍委通過第二階段連署門檻，若有接近10席藍委可能落馬，解散國會的損失未必會更大。

▼35位泛藍立委罷免案第一階段過關。（圖／記者郭運興製圖）

謝國樑熱戰例子 如今國民黨思維正好相反

目前國民黨已經決定以「公投綁罷免」來反制大罷免，姑且不論最終是否「綁」得上，國民黨目前的策略就明顯有問題。在幾乎已經確定無法形成「互罷」格局的情況下，國民黨只是單純的「被罷」而已，此時就不該流入傳統升高對立的思維。

台灣以往的罷免多被視為是「仇恨動員」，只要仇恨值夠高，就可能被成功罷免。但那是在謝國樑罷免案之前的思維，因為被罷者不認為自己能動員出比罷免方更多的選民，所以只能期待壓低罷免的投票率，讓贊成罷免票無法跨過25％的門檻，但在謝國樑案之後，被罷免者必須「熱戰」幾乎已經成為共識，所謂的仇恨動員也就成為過去式。

謝國樑面對罷免採取的是「熱戰」策略，但卻也一路在降仇恨值，反對深藍「互罷」議長的提議，再三重申立院修《選罷法》的提案不適用於自己，也不去和罷免團體衝突，只是不斷的辦一場又一場的說明會，告訴選民自己的政績、改變自己的不足之處。

最終謝國樑催出了86,014張不同意票，與自己當選的96,784票相去不遠，罷免投票率高達50.44％，與2022年基隆市長選舉的60.16％，也差距有限。謝國樑的成功，是因為獲得中間選民的支持，讓中間選民願意參與，而非仇恨值、基本盤決勝負。

而如今國民黨的思維則正好相反，無論是剛開始的互罷或現在的「公投綁罷免」，基本上仍不脫刺激基本盤的那一套，而沒有和中間選民對話的想法。但無論是近日《台灣民意基金會》的民調或《美麗島電子報》「2025年2月國政民調」都顯示，即便藍、白兩黨的基本盤相加也不及綠營支持者，在基本盤不如人的情況下，選情越熱對藍軍反而越不利。

被罷已成事實 國民黨該以對話代替對抗

今天35：0的慘劇，其實是國民黨一手造成的。大家可以想像一個狀況，假如國民黨立委從去年就職一路睡到今天，應該也不會有35：0吧？是國民黨一路站在深藍的立場橫衝直撞，完全不和社會溝通說明，萬事都先想到立委自己的利益，才和選民越離越遠，甚至連深藍都不願意買單。

互罷已經失敗、被罷成為事實，國民黨就應該改變過去一年的思維，以對話代替對抗，不能眼中只有敵人而沒有中間選民，不能把自己的事情放在民眾利益之前，而是應該思考如何好好利用未來半年的時間，讓民眾覺得去年立委這一票並沒有投錯人。

國際局勢千變萬化，川普近期處理俄烏戰爭和美中俄大三角的關係，都會對台灣政局發生影響，賴清德不顧外在的巨變，眼中只有內鬥，國民黨反而可以展現不同高度和格局，而不是跳下去一起打泥巴戰。

如果國民黨眼中只有務虛的公投和自己的利益，只想升高對立、刺激深藍的情緒，而沒有替民眾做點實事的想法，罷免炒得越熱，國民黨就輸得越慘。屆時趙少康所謂的「倒閣」，可能反而是較好的選擇。

▼國民黨不能眼中只有敵人而沒有中間選民，而是該思考如何讓民眾覺得去年立委這一票並沒有投錯人。（圖／記者林敬旻攝）

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