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【民進黨初選】英德之爭逆轉勝　逼出2.0版的蔡英文？

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▲蔡英文贏得民進黨初選。（圖／記者屠惠剛攝）

●陳家煜／加州大學聖克魯茲分校國際經濟博士。任教於美國Coe College工商管理學院。

沙特說，「如果把勝利的細節告訴你，聽起來會和戰敗沒什麼兩樣。」蔡英文在民進黨初選的勝出，就是這樣的慘烈。初選過程中的一路落後，黨中央三度更改初選規則，遭受批評不斷，同時，國民黨敵手的氣勢驚人，讓蔡的連任之路，數度瀕臨絕境。而賴清德尼采式的預言，如果蔡總統在初選打敗他，「就會是蔡英文2.0」，現在聽來，正確無比，因為蔡英文面對這許多困難，仍然保持優雅，不疾不徐地打贏初選，這初選的確讓蔡的戰力，提升到下一個層次。

但仔細研究蔡的勝選要素，最後可能還是得歸功「中國助選團」。從年初習近平的元旦講話開始，中國因素就出現在2020年的總統大選，而且隨著國民黨候選人親中的旗旘高舉，更把台灣人未來的命運，緊緊地綁在總統大選的結果。經過三年考驗、美國認證的蔡政權，就在對比中，越給人穩定，越給人保衛未來的安定感。香港的反送中示威，更像是壓倒駱駝的最後一根稻草，徹底地把原本遊移不定的選民，堅定地推向維持台灣主權現狀的蔡陣營。

但接下來半年的選戰，蔡英文還能維持這樣的氣勢嗎？這要取決於中國助選團的態度。

如果北京主政的高層，是如同鄧小平一樣的有信心和能力，他們可以從「失敗」中學習到教訓，可以從容地放過這一局，讓國民黨代理人暫時不再推兩岸統一的進程，而讓國民黨人有機會用經濟議題，打敗民進黨。而如果北京主政的高層，是如同江澤民、胡錦濤時期的派系共治，那內部的激辯，也可以得出同樣的結論，「別急，先等等」。但北京現在的局勢，沒有氣度恢宏的強人，沒有恐怖平衡的太子黨惡鬥共青團，只有色厲內荏的習近平和他的治國小圈圈，而這集大權於一身的小團體，正處於和美國惡鬥的宏觀環境，「寧左勿右」的氛圍，因此中國的對台政策，只有硬幹，沒有軟下身段的空間。

北京很可能硬推香港的「逃犯條例」過關，如果香港的局勢是這樣的不可收拾，對台的干預，只有更多，力道只會更強。透過代理人出手談兩岸統一的可能，只會更上檯面。文攻武嚇的戲碼，也會出檯，規模很可能會超過九六年的台海危機，到時就不是美國派艘航母巡守台海就可以解決了。就算北京在「逃犯條例」上鬆手，讓國際緊張局勢稍為緩和，共產黨對台的進逼，也不會鬆手，因為台灣政局的倒向北京，是北京要回面子的重要關鍵。「在香港失去的，要在台灣討回來」，所以不管香港政局如何，逼迫台灣的力道，只會更強。

但國民黨現在看到蔡英文民調的氣勢，應該深明「親中」政策的下場。人民，尤其是年輕人，並不想向中國靠近，對這大怪獸，台灣人民只想離得越遠越好。懂台灣政局，知道民心項背的國民黨人並不少，但這群一樣以台灣主體性為首的國民黨人，就要直接面對北京傀儡的挑戰。國民黨短期的內戰，會把這兩個陣營的分別，劃分得很清楚。國民黨的初選一直選下去，台灣人民，就可以清楚劃分出，藍營的媒體和政客裡，到底誰才真正以台灣的未來為念，而誰只想賣台當特首。

對民進黨而言，賴清德的認輸，給了黨一個團結的機會。深綠的跳梁小丑，不足為懼。真正要準備的是國際情勢的一日數變。隨著北京的鷹派抬頭，加上美國的總統大選日近，美中之間的衝突，力道會越來越強，從經濟競爭，擦槍走火成軍事衝突的機率日增。而中國要先下手為強的對象，台灣高列榜首。運用選舉的激昂，共產黨製造紛爭，促成出兵金馬，甚至是本島的可能性不小。除了不斷地在媒體上提醒民眾外，國安單位的情蒐，不但要擴大，更要把取得的資料適當地運用。蔡政府的高層，不要怕拿情資和國民黨的候選人「講清楚」下場為何，要防範於未然。

民主的果實，要小心呵護，在承平時期如此，在面對外來挑戰時，更要如此。

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