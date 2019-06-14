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邱師儀／蔡英文應要感謝香港「反送中」

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▲筆者推估近日百萬港人上街抗議並引發流血衝突的送中《逃犯條例》的新聞效應，扎實救了蔡英文眼看要輸掉的初選民調。（圖／記者李毓康攝）

●邱師儀／東海大學政治系副教授

民進黨總統初選昨日出爐，如果從蔡英文2018年縣市長選舉大敗以來的低支持度，再從過去幾個月賴清德在各種「互比」民調中均勝過蔡，與部分「對比」民調中，賴甚至可以贏過韓國瑜與柯文哲來看，蔡的逆轉勝，有「時運」成分，亦有「詭異」成分在。先就結論而言，蔡的勝出替民進黨解除炸彈引信，賴第一時間表達全力支持蔡競選連任，但今天如果是賴勝出，蔡要再用其他藉口翻盤恐非易事。

其次，連國民黨人都知道，民進黨初選後的癒合速度奇快無比，蔡賴相爭可以刀刀見骨，一旦結果揭曉，蔡的建制派要整合公媽派能力一定很驚人，這對國民黨的總統候選人來說，形成很大威脅，因為民進黨選戰已然開跑。

然而另一方面，由蔡來選比起由賴來選，最後贏得大選的勝算較低，蔡的施政包袱與其期中選舉敗績，讓蔡不管是對上韓國瑜或郭台銘，都可能流失不少中產階級與知識分子選票，由郭出來選差異會最明顯。以台灣民意基金會民調趨勢看，蔡的聲望從2016年五月近七成，一路下滑至2018年十一月的兩成八，選後大敗的頹喪氣勢一直延續到19年一月初《習近平告台灣同胞書》後，竟然被拉起十個百分點至三成四五，而後又漸回基本盤，下滑至三月的三成左右。

整體來看，蔡的民調下滑，伴隨著台灣民粹風潮崛起，主要就是韓流發威；更重要的是，2018年後以賴清德為首的深綠人士對於蔡的不滿加劇，終至賴突兀殺出宣布參加初選。儘管蔡的聲勢在今年三月後持續下滑，但筆者推估近日百萬港人上街抗議並引發流血衝突的送中《逃犯條例》的新聞效應，扎實救了蔡英文眼看要輸掉的初選民調。其效應之大，還讓蔡拉開與賴的差距至八個百分點。

換言之，要連任總統者，有時不是做得多好或多有魅力，要看老天爺賞不賞飯吃，每每蔡民調低迷，都有人丟槍給蔡撿，而這個人就叫做中共：習近平談話與《逃犯條例》刺激出支持蔡的短波行情，但過後，蔡還是必須回到對己不利的執政基本盤。以這次民進黨初選結果，顯示蔡對上藍營五組候選人的大幅領先，是否就能代表最後的大選結果？仍值得觀察。

此外，以下還有幾項針對初選的觀察點：首先，民調前深綠太多豬隊友，包括有人質疑蔡英文LSE的博士假學歷。其次，賴往中間甚至淺藍去吸引的論述和行為，可能誘發部分民進黨支持者的反感，包括在經濟面向上相對於蔡沒那麼反中與參加館長直播等；據此，有人可能會質疑全民調不正是需要賴訴諸全民嗎？事實上，觀察這次初選民調建置，很明顯呈現「民進黨建制派」的機構效應，五人協調小組中多數支持蔡不說，五家民調單位中就有一家是民進黨黨中央，光是訪員在自我介紹時就會嚇跑不少藍營支持者了。最後，最令人匪夷所思的是，在初選民調過程中，竟然還有紙媒公布蔡領先賴的民調結果，某種意義上與邊開票邊投票的道理是一樣的，是否有違反《選罷法》之虞？有關單位也應該對外說明。

熱門點閱》

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