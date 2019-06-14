【民進黨初選】賴祥蔚／初選的民調結果有作弊嗎？

●賴祥蔚／台灣藝術大學廣播電視學系教授、愛傳媒榮譽社長、中華傳播管理學會理事長。

2020總統選舉民進黨初選結果揭曉：蔡英文大敗賴清德！不只大敗賴清德，比起國民黨韓國瑜與無黨籍柯文哲，蔡英文的領先幅度都超過10%！而且五家機構做出來的結果大同小異，連民進黨籍的前總統陳水扁都說電話樣本有問題。

看到這種數據，PTT等網路上出現許多嘲諷作弊的討論，還戲稱總統選舉結果已經提前揭曉了。

民進黨的總統初選真的有作弊嗎？分兩個層面來看，從初選規則一再改變來看，確實有作弊之嫌。如果是兩個月前投票，應該當時民意支持度很高的賴清德有機會贏，拖到現在投票，賴清德就輸了。這算不算作弊？恐怕算。

換個層面檢視，從這次的民調結果這麼超乎常理來看來看，有三大面向要檢驗。

首先，據傳這次民調是由黨中央提供電話號碼光碟片，這到底有沒有問題？連陳水扁前總統都表達質疑，民進黨應該詳細說明：電話號碼怎麼分配？每張光碟有多少號碼？撥打的電話在、學歷、年齡、地理位置等分布情況又如何？

其次，有關蔡英文支持度高於賴清德蔡，其實不意外。蔡英文有龐大的行政資源，而且勢在必得，甚至還有傳言說不惜脫黨，論條件、論氣勢、論決心，都勝。至於賴清德，簡直不像是選真的，好像初選就算輸了也沒什麼關係。如果候選人自己都可有可無，怎麼激起選民的熱情？

賴清德知道敗選之後，立即致電表達支持，固然很有民主風度，但也驗證了親綠選民的預測：蔡英文初選敗選可能會造成民進黨分裂，但是賴清德敗選則不會，既然民進黨絕不能分裂，當然要支持蔡英文。

第三，2018年民進黨大敗，是因為選民覺得民進黨執政太糟糕。但是2019年開始，蔡英文設定的選舉主軸，根本就是統獨大戰，於是慢慢鞏固了基本盤，民調支持度當然會回穩。由此可見，選舉時的議題設定很重要。在此同時，國民黨幾位天王都陷入了初選內耗，不停上演「黨內互打」的戲碼，而且常常說錯話扣分，民調支持度不免會下滑。

話說回來，就算考慮前述因素，這次民進黨初選的民調數據還是不合理，跟這段時期其他民調機構得出的結果都不太一樣，這就欠缺了統計上的同時效度。

包括韓國瑜以及柯文哲，目前的民意支持度應該都領先蔡英文，再怎麼差也是平手。民進黨初選得出蔡英文大勝的數據超乎常情，除了樣本受到質疑之外，有兩個可能原因：一是機構效應，因為這段時間大家都知道民進黨在進行總統初選民調，打電話來的多半跟民進黨初選有關，因此在回答提問時提高了對民進黨人選的支持度。二是捧殺心態，不支持民進黨的選民可能覺得現任的蔡英文包袱重，在選戰中比較好打，所以接到電話就熱情支持，這就是魯迅說的捧殺，也是老子說的「將欲廢之，必固興之」。

無論如何，民進黨初選結果證實選民果然是健忘的，不管先前蔡英文民調多低，選民表態時考量因素只有當下想到的重點而已。

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