ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
>

【爸媽看過來】小孩挑食怎麼辦？四招教你改善孩子的飲食習慣

雲論

 

▲小孩子比較容易挑食。（圖／達志示意圖）

●周晉逸／職能治療師，台南復健科職能治療部組長

究竟如何增加孩子們的食慾一直是困擾著許多家長們的惱人議題，家中孩子總是吃幾口就不吃了、吃飯的過程容易非常分心，綠色蔬菜一律都不吃，只吃自己喜歡的，甚至不餵就不吃。除了可以將每餐與每餐之間的間隔拉長一些，中間盡可能不要給予過多的零食及飲料外，接續提供家長們解決四要點：

1.天天五蔬果的目標要如何才能達成？

解決策略：孩子們若起初對蔬菜很排斥，偶爾家長們可以改採用打蔬果汁的方式，當中水果的比例提高一些來幫助壓過蔬菜的澀味，幫助孩子們漸進式接受。我們常講天天五蔬果，三蔬二果，有些孩子們習慣只攝取甜味相對較高的蔬果，會建議爸爸媽媽們讓孩子均衡攝取，諸如：蘋果（富含維生素B、C、胡蘿蔔素）、香蕉（富含維生素C、E、鉀離子）及芭樂（富含維生素C）等水果會是較適切的方式。

2.孩子碗內裝填的分量採少量增加較容易收到成效

解決策略：常見家長們一次將所有孩子要吃的全部放在碗內或餐盤內，堆積的像一座小山丘，其實讓孩子一次一次能全吃完，他們才能夠有成就感。避免常常強迫孩子一定要吃完規定分量，建議爸爸媽媽們決定用餐時間、地點及食物種類，但吃多吃少偶爾交由孩子們自行決定，以免長時間下來逼迫用餐氛圍反而造成反效果。

3.各類食物有區隔，避免成為大雜燴

解決策略：各類別的食物可用碗或餐盤讓其稍微有區隔，避免把飯、菜、肉及湯，全部攪拌在一起，當孩子們一口或一湯匙內有過於多樣且複雜的食物味道，自然容易產生排斥感。

4.不要孩子說想吃什麼，家長就給什麼

解決策略：鹽分過高的零食及速食很NG，長時間及高頻率攝取不僅僅容易造成健康亮紅燈亦容易造成孩子味覺麻痺，常見孩子想吃的東西往往多為含有人工色素的加工食品，有時不自覺口味愈吃愈重，同時導致孩子習慣以零食及糖果做為填飽肚子首選，而對於家長所準備的正餐便感到索然寡味。

熱門文章》

別用手機養小孩！四招讓孩子遠離「數位海洛因」

►我的小孩是同志　父母該怎麼辦？

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文為讀者投書。以上言論不代表本網立場。《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 周晉逸 雲論周晉逸 親子 父母 孩子 挑食 飲食 教育 育兒
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
【爸媽看過來】小孩挑食怎麼辦？四招教你改善孩子的飲..
邱師儀／蔡英文應要感謝香港「反送中」
胡偉良／你所不知道的20項日本 「老後破產」現象（..
洪辛柳／「韓郭裂」是「蔡賴合」的最佳催化劑
葉丙成／不要再相信「只靠自己努力就會成功」

推薦閱讀

宋兆文／「戰力有限」的解放軍中型航母

【民進黨初選】賴祥蔚／初選的民調結果有作弊嗎？

「反送中」有理？台灣人不該忘記英國罪犯林克穎

【民進黨初選】單厚之／2020是「討厭民進黨」與「..

沈榮欽／中美冷戰互禁技術的架構下　世界會一分為二嗎..

【民進黨初選】楊泰順／手機民調讓蔡英文勝了初選

尹啟銘／台積電只能自謀出路嗎？

楊志良／「拚經濟」拚的到底是誰的經濟？

投書／台灣稅罰過重，賀一航也是犧牲者！

胡偉良／你所不知道的20項日本 「老後破產」現象（..

相關文章

媽媽已經不在…又驚見爸爸死在垃圾堆！16歲女兒求醫：再救30分鐘好嗎？

媽媽已經不在…又驚見爸爸死在垃圾堆！16歲女兒求醫：再救30分鐘好嗎？

嘉義縣民雄鄉某戶人家平時靠著撿資源回收維生，一家4口住在狹小的空間，日前媽媽離開了他們，爸爸也開始酗酒，某天暴斃死在房內，16歲的女兒傷心報..

2小時前

【民進黨初選】英德之爭逆轉勝　逼出2.0版的蔡英文？

【民進黨初選】英德之爭逆轉勝　逼出2.0版的蔡英文？

邱師儀／蔡英文應要感謝香港「反送中」

邱師儀／蔡英文應要感謝香港「反送中」

【香港反送中】阿果／這樣的香港，怕我們「再愛不下去」

【香港反送中】阿果／這樣的香港，怕我們「再愛不下去」

洪辛柳／「韓郭裂」是「蔡賴合」的最佳催化劑

洪辛柳／「韓郭裂」是「蔡賴合」的最佳催化劑

讀者迴響

行動法庭

林志玲結婚了 遭偷拍「穿浴袍」事件如何發展？｜行動法庭 第16集

林志玲結婚了 遭偷拍「穿浴袍」事件如何發展？｜行動法庭 第16集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

「戰力有限」的解放軍中型航母

「戰力有限」的解放軍中型航母

【民進黨初選】初選的民調結果有..

「反送中」有理？台灣人不該忘記..

【民進黨初選】2020是「討厭..

中美冷戰互禁技術的架構下　世界..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面