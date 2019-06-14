【爸媽看過來】小孩挑食怎麼辦？四招教你改善孩子的飲食習慣

▲小孩子比較容易挑食。（圖／達志示意圖）



●周晉逸／職能治療師，台南復健科職能治療部組長

究竟如何增加孩子們的食慾一直是困擾著許多家長們的惱人議題，家中孩子總是吃幾口就不吃了、吃飯的過程容易非常分心，綠色蔬菜一律都不吃，只吃自己喜歡的，甚至不餵就不吃。除了可以將每餐與每餐之間的間隔拉長一些，中間盡可能不要給予過多的零食及飲料外，接續提供家長們解決四要點：

1.天天五蔬果的目標要如何才能達成？

解決策略：孩子們若起初對蔬菜很排斥，偶爾家長們可以改採用打蔬果汁的方式，當中水果的比例提高一些來幫助壓過蔬菜的澀味，幫助孩子們漸進式接受。我們常講天天五蔬果，三蔬二果，有些孩子們習慣只攝取甜味相對較高的蔬果，會建議爸爸媽媽們讓孩子均衡攝取，諸如：蘋果（富含維生素B、C、胡蘿蔔素）、香蕉（富含維生素C、E、鉀離子）及芭樂（富含維生素C）等水果會是較適切的方式。

2.孩子碗內裝填的分量採少量增加較容易收到成效

解決策略：常見家長們一次將所有孩子要吃的全部放在碗內或餐盤內，堆積的像一座小山丘，其實讓孩子一次一次能全吃完，他們才能夠有成就感。避免常常強迫孩子一定要吃完規定分量，建議爸爸媽媽們決定用餐時間、地點及食物種類，但吃多吃少偶爾交由孩子們自行決定，以免長時間下來逼迫用餐氛圍反而造成反效果。

3.各類食物有區隔，避免成為大雜燴

解決策略：各類別的食物可用碗或餐盤讓其稍微有區隔，避免把飯、菜、肉及湯，全部攪拌在一起，當孩子們一口或一湯匙內有過於多樣且複雜的食物味道，自然容易產生排斥感。

4.不要孩子說想吃什麼，家長就給什麼

解決策略：鹽分過高的零食及速食很NG，長時間及高頻率攝取不僅僅容易造成健康亮紅燈亦容易造成孩子味覺麻痺，常見孩子想吃的東西往往多為含有人工色素的加工食品，有時不自覺口味愈吃愈重，同時導致孩子習慣以零食及糖果做為填飽肚子首選，而對於家長所準備的正餐便感到索然寡味。

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