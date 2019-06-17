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吳廣義／先別笑民進黨，國民黨初選可能「沒死也半條命」？

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▲筆者認為國民黨的初選方式、規則，卻一再的改來變去，讓早已起跑佈局的候選人無所適從。（合成圖／ETtoday資料照）

●吳廣義／資深媒體人、時事評論

民進黨黨內總統初選結果出爐，蔡英文總算得其所願，順利代表綠營競選連任。賴清德在遭遇從政生涯最大挫敗之餘，只能發表全黨團結感言。

高雄市長韓國瑜出來酸民進黨，刻意將初選時間一拖再拖，規則也一變再變，才會導致賴最後輸掉，是「非常不好的民主示範」。但他最該擔心的是，國民黨的初選走下去，就算他贏了，也可能「沒死也半條命」？

綜觀此次民進黨整個初選過程，蔡賴雖然已經分出勝負，卻看不見一絲公平、公正，民調的結果，體現的究竟是民意還是上意？

這對一向把公平正義掛在嘴邊的民進黨而言，不啻是極大的諷刺。是否在若干年後，賴清德也需要成立一個初選促進轉型正義委員會幫他平反一下呢？

相較於民進黨初選的紛擾，進行中的國民黨式總統初選，狀況也是不遑多讓。有意出馬角逐總統大位的候選人，除了韓國瑜表示尊重黨中央之外，其他候選人，包括王金平、郭台銘、朱立倫，都一再表示初選不公。

試想，初選規則只有一人高高興興的同意了，其他幾位參選人卻都大喊規則不公。然後黨中央再要求初選的敗方，團结起來，要全力支持勝利的一方，這個黨中央，會不會有些太傻太天真？

說到底，國民黨式的初選，對黨內團結的傷害非常大。初選結束時，很可能就是國民黨分裂的開始，一個分裂的國民黨，是絕不可能打敗擁有中央行政資源的民進黨的。

從歷史的角度來看，只要地方選舉大勝，隔年一定又是大勝的局面。因此，去年底九合一選舉國民黨大勝，以當時如虹的氣勢，只要國民黨不內鬥，能團結合作，搞公平競爭，推出一位參選有正當性的總統候選人，那麼，2020年的總統當選人，一定是非國民黨的提名人莫屬了。

可惜的是，國民黨的初選方式、規則，卻一再的改來變去，讓早已起跑佈局的候選人無所適從。在大家都認為初選規則不公的情況下，國民黨內鬥愈烈，談何團結？2020年的大好局面，可能就此毀掉。

日前沉痛退出總統初選的王金平，這兩天說，國民黨式的初選，彷彿還在比武招親，等到比武比完了，勝利的一方，「就算沒死也只剩半條命了」。說得語重心長，但是當黨中央執意這樣繼續玩下去的時候，他也只能走出一條自己的路。

在大家還在猜測王金平的下一步，是搭檔參選還是退黨參選時，其實，王金平的格局，遠超越這些低端假設。他思考的是，如何能讓國民黨再次團結，順利獲得2020年大選的勝利。因為，唯有如此，兩岸才能和諧，台灣才有未來。

不過，不參加「奇奇怪怪」的黨內初選，並不代表「退選」。王金平曾經說過「民調最高不一定就是最強」，而且至今沒有收回「選舉公報有我的名字」這句話。

照目前國民黨初選的遊戲規則和打法，現任市長天天以總統大選手法，動員造勢。幾乎同一波同溫層的狂粉，四處奔波力挺，結果民調還是節節下滑。

另一參選人，用比綠營更重的炮火，「抹紅」黨內同志，連國台辦都牽拖下來，但自己的民調並未顯著拉升。這種比武招親，勝出者真的會「沒死也半條命」。

沒有不公平的比試，就比較不會造成太大的傷害。王金平不參加初選，為的就是避免因為初選不公，而造成與黨內競爭者的對立，避免國民黨更進一步的「分裂」與「撕裂」。

韓郭兩人目前看了來，是最強人選，但初選之後，明天、後天他們還行嗎？會不會在正式登記參選前，初選勝出一方的民調已經掉到20%以下，毫無打贏2020可能。他（們）還會孤注一擲地拼到底？或是請對兩人都有恩、有情、有義的王金平，來當9局下半的救援投手，收拾殘局。

王金平不參加初選，但更加積極地勤走基層，反而更可以接地氣，積蓄能量。減少對立，這或許對國民黨未來的團結，會產生關鍵性的幫助。就像今天韓國瑜突然到王金平辦公室拜訪，王也坦然對待，還大力支持高雄的防疫工作，從自己做出團结的榜樣。

王金平以退為進，為同志留下餘地，也為自己留下長遠，多種可能的空間。

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