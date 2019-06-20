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張誠／有了M1A2戰車，國軍還缺什麼？

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▲筆者認為如何充分運用號稱地表最強的M1A2戰車，擴大國軍整體作戰效益，將是引進M1A2戰車後的當務之急。（圖／達志影像／美聯社）

●張誠／前雄三飛彈總工程師，現任中央大學企管系兼任助理教授、中華民國解癮戒毒協會副理事長、國會政黨聯盟發言人。

媒體報導，中華民國陸軍「銳捷專案」以近800億元新台幣採購108輛與美軍現役同步之全新庫存M1A2艾布蘭（Abrams）戰車，部署於台灣北部；全案分5年執行，預訂於民國113年全數交車。如何充分運用號稱地表最強的M1A2戰車，擴大國軍整體作戰效益，將是引進M1A2戰車後的當務之急。

一個需要M1A2戰車的場景

台灣有12個適合兩棲登陸的海灘。相對於師級的大規模登陸，容易被預警偵查，解放軍已逐步編成「合成營」，在潮汐、氣候合適的時候，解放軍陸戰隊執行「突擊式、精銳登陸、點穴作戰」的可能性大增。也就是說，解放軍不一定要經過傳統的想定，「... 萬彈齊發 ... 制空 ... 制海 ...」的流程，解放軍陸戰隊可以一個或數個「合成營」，大量運用726型野馬氣墊登陸艇，採取突襲式登陸，例如佔領防衛力薄弱的桃園大潭電廠或台中火力發電廠，控制台灣的電力供應，造成台灣政經運作的癱瘓，掩護隨後的大規模海、空進擊。

福建平潭島到桃園大潭電廠不到150公里，假設在潮汐、氣候合適的時候，解放軍數個合成旅，快速潛越過海峽中線，企圖佔領桃園大潭電廠。國軍全程掌握情監偵，在解放軍接近目標區離岸40公里時，三軍聯合作戰指揮中心指派陸軍執行此次反登陸作戰。反登陸作戰的第一波濱海殲敵任務由雷霆2000擔任。反登陸作戰的第二波防衛作戰由陸航擔任，陸航出動OH-58奇奧瓦偵察直升機，結合AH-64E阿帕契戰鬥直升機執行海上濱海殲敵任務。「濱海決勝」後，反登陸作戰的第三波防衛作戰由M1A2戰車擔任，對漏網之魚展開「灘岸殲敵」。

兩軍作戰，攻擊方要獲勝，必經由攻擊方陸軍的占領並收拾戰場為終戰，換句話說，攻擊方在陸軍做最後的占領之前，攻擊方擁有的海空軍優勢都無法終戰，即使被攻擊方投降，也要有攻擊方陸軍的實際佔領，才能終戰。台海保衛戰，即使在傳統「... 萬彈齊發 ... 制空 ... 制海 ... 登陸」的想定流程，中共倘若武力犯台，為了不讓台獨勢力有再起的機會，作戰目的必為對全台灣的完全占領，因此在台灣本島爆發一定規模地面戰鬥的可能性是存在的。

國軍為何需要M1A2戰車

先看戰車防護力與攻擊力，國軍現役的M60A3戰車與解放軍99式或96式戰車遭遇時，解放軍的主砲可在2000公尺外輕易地破壞我軍戰車之戰力；而我軍需接近到一1500公尺、甚至1000公尺內，才有可能擊毀對方；面對解放軍首波搶灘上岸的05式兩棲突擊車，國軍的M60A3戰車在防護力、攻擊力上，也未必佔到優勢。評估戰車的作戰能力，除了防護力、攻擊力、機動力外，資訊整合能力更是重要的評估項目。M60A3戰車問世近四十年，缺乏「網絡化作戰」能力，相對解放軍的96式戰車已具備戰場自動管理系統。兩軍作戰，硬體戰力的接近平衡是起碼的，國軍換裝防護力、攻擊力、機動力、資訊整合能力強的M1A2戰車是必要的。

▲筆者表示M1A2戰車已具備「車間資訊互聯系統」（Inter-Vehicular Information System, IVIS），能即時接收或分送戰場資訊，並以戰場共同圖像執行戰場管理。（圖／達志影像／美聯社）

台灣的公路橋樑不適合M1A2戰車？

有人質疑，由於M1A2戰車的重量超過60噸，台灣鄉間的有些橋樑因長年受地震影響，將承受不住M1A2戰車的重量。國軍是守勢作戰，上述問題，可藉平時的戰場經營、演訓、及預先規畫相關措施予以克服；當戰爭發生時，國軍戰車可依事前計畫，進入掩體進行戰力保存，或機動進入戰術位置。配合M1A2戰車的建軍，國軍需要：建立M1A2戰車拖板車隊，重整基地通聯道路、集用場、油庫，重整二、三級廠保養維修設施、編裝及能量。

戰場管理、系統整合，將戰力倍數加乘

M1A2戰車已具備「車間資訊互聯系統」（Inter-Vehicular Information System, IVIS），能即時接收或分送戰場資訊，並以戰場共同圖像執行戰場管理。媒體報導，國軍將爭取增購「戰車主動防禦系統」，提昇M1A2戰車防護力，筆者建議再爭取美軍「空地協同作戰系統」，並將「空地協同作戰系統」與「戰車主動防禦系統」整合進「車間資訊互聯系統」，讓M1A2戰車與AH-64E阿帕契戰鬥直升機地空合作，執行完美的地空聯合作戰。

筆者並鼓勵陸軍賦予中科院研發M60A3戰車「車間資訊互聯系統」的任務，讓老舊的M60A3戰車接受M1A2戰場管理系統的指揮，配合火力強大的M1A2戰車協同作戰，讓國軍新、舊裝備整合運用，發揮最大的整體作戰效益。

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