【川習熱線】謝金河／G20前透露的不尋常訊息

▲習近平日前與川普通電話，圖為川普2017年出訪北京。（圖／路透）

●謝金河／《財訊》社長兼發行人、政治大學東亞所碩士、財信傳媒董事長

美中貿易戰情勢步步升高之際，習近平和川普通上電話，給全球資本市場帶來很大的鼓舞，美國道瓊工業指數又重返26500點的新高價區，似乎暗示川習會有可能達成川普常常掛在嘴邊的「交易」。

敏感的資本市場總是跑得比人及事件更快，如果美中翻臉，股市老早已掉頭，這次在五月十日川普祭出關稅大刀後，美中兩國股市都沒有跌破年線，似乎意味了有迴旋空間。深入一點來看，美中一直維持鬥而不破格局，川普最大目標是把中國拉回正軌，遵守國際經濟遊戲規則，習如果在保護智慧財產權及限制國家補貼，美中兩國就可能達成初步協議。

最近中國官媒在川習熱線後，批判川普的火力突然減弱，任正非接受外媒訪問，也透露他致電川普，暗示華為問題有解。本來看起來劍拔弩張的態勢，也許會因為這次香港兩次上百萬人的抗爭出現新的變化。

昨天美國聯準會宣布利率不變，歐洲央行加大寬鬆力度，看起來資本市場可能維持榮面，而另一個焦點則是川普自己的連任之路，川普的共和黨誓師大會正式宣布競選連任，這次的口號是「讓美國繼續偉大」，川普一方面聲明他的中國政策沒有改變，一邊又伸出橄欖枝，讓大家看了一頭霧水，其實這是川普一貫手法，邊打邊和！

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