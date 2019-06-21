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【長榮空服罷工】又是一個反省勞權意識的時刻

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●作者／電子妹疙瘩海參抓

我不想急著宣佈無條件支持空服員罷工，也不會說反對罷工就是奴性太重，但我們可以先來討論一下反對罷工的好理由與壞理由。如果有人是認真研究過空服員的訴求後，覺得訴求無理，因此反對罷工，這對我來說是個雖不認同、但至少言之成理的好理由。畢竟，勞動條件怎樣算「好」、外站津貼多少算「夠」，確實有主觀性、相對性的成份，有人的工作待遇說不定比這些空服員還差上好幾倍，那他們對空服員的訴求無感，尚屬人之常情。

然而，目前反對罷工的許多理由，是忽略訴求是否有理，直接對罷工這個手段本身品頭論足。有人說罷工該有預告期、有人說航空業重要到不該擁有罷工權，想方設法要給罷工套上更多枷鎖，以免工會「隨便罷工」「損害消費者權益」。

而這樣的理由並沒有考慮到：罷工是勞資調解破局、工會投票等一系列法定門檻達成後的最後一關，罷工的發動並不「隨便」。況且在這些門檻達成之際，航空公司、旅行社乃至個別旅客，就能知道工會隨時有權發動罷工、並能提早因應了。等到實際罷工時，倘若仍有消費者的權益受損，難道只要一味檢討罷工者，從而得出「罷工需要更多限制」的結論就行了嗎？至於旅客自己是否疏於留意罷工警訊，以及資方的應變措施是否不足（在某些罷工裡甚至可能是刻意的，以便煽動民怨、向罷工施壓），難道也都能算在罷工者頭上嗎？

罷工的新聞經常讓我想起我在英國念書的那一年裡，就見證過教師罷工、地鐵罷工甚至消防員罷工。倫敦地鐵大罷工的那天，剛好要趕飛機的我也成了受災戶，雖然已經提早出門攔計程車，但本應由地鐵吐納的人流全擁到地面上，全城的交通都癱瘓了，經過漫長的堵車，司機無奈地要求我們下車步行，我們在烈日下拖著行李跋涉了一段路才搭上DLR輕軌，最後灰頭土臉地趕到倫敦城市機場。但即使在這令人抓狂的旅程中，我仍認為：這是一場合法的罷工，我願意聽聽他們的訴求。

所以我也希望大家在關注這場罷工時，能至少做到這一步——亦即，先平心承認這場罷工的合法性，耐心傾聽罷工的訴求，然後再做判斷，做到這一步後，無論你支持或反對本次罷工，你的立場都會比那些盲目否定罷工的廉價論述更值得尊重。

▲長榮空服員罷工。（圖／作者提供）

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