【長榮空服罷工】旅客如何應對長榮罷工？

●作者／D3 Consulting

長榮20日宣佈下午四點開始罷工，如果你的航班（可能）受到影響，請參照以下方法應對：



1. 完全未使用的機票若是長榮開票，若已確定罷工並取消航班，請打長榮客服或訂位組簽轉其他航空航班，罷工時候長榮有義務將旅客改簽到任何航空，改簽之後請記得申請 Original Routing Credit。



台灣長榮電話一定很難打通，請試歐洲或美國的長榮訂位組。



2. 完全未使用的機票若是台灣旅行社開票，請找旅行社負責，旅行社不一定會幫你簽轉其他航空，但由於品保協會在後面扛著，你一定不會回不了台灣，再次強調請盡量直接找航空公司開票，直接買票的重要性請參見此篇文章。



3. 完全未使用的機票，若是國外旅行社或線上旅行社如 Expedia 等開票，請做好行程全部取消的應變方式，這些旅行社沒有品保協會在後面保護，你很有可能飛出去卻變人球飛不回來。



4. 已經使用過的機票，不管是哪邊開票的，請一律找長榮簽轉，方法同一，台灣電話打不通，請打美國或歐洲的長榮訂位組。



5. 非常時期，找美國運通幫忙打電話沒有用，因為他們也是要等線路接通；而且打電話長榮提供的 option 美國運通無法幫你決定是否能接受。



6. 如果你有長榮金卡 / 鑽卡朋友，而且他們行程也受影響，請找他們幫你一起處理，他們打電話會很快接通。



7. 如果你的航班是歐盟國家出發，請記得地勤或員工罷工並不屬於不可抗力因素，仍要受 EU261的管轄；請保存所有罷工和一切登機證 / 電子機票，事後跟長榮申請延遲歐洲的旅館 / 食宿加上 600 歐元現金的補償。



8. 如果你有 Expertflyer ，請自己在上面找好改簽的航班再打去客服改票，在這種時候幫他們找好改簽行程，客服會處理得很快。



9. 如果你不確定你的航班是否會受罷工影響而取消，現在開始請勿做任何 non refundable 的訂房 / 訂餐 / 訂車，一切請慢慢等。



10. 如果你的航班在出發當日才取消，請直接到機場排隊改簽，機場改簽雖然慢，但不管排兩小時三小時四小時地勤一定會幫你處理。



11. 非常時期，不論是旅客 / 地勤 / 空服 / 航空公司職員都承受非常大的壓力，請千萬記得，罷工是群體性導致的結果，這種結果絕對不應該由任何單一的地勤 / 單一的空服 / 單一的員工承受，請勿對任何地勤員工或空服惡言相向。



12. 當所有人都粗言粗語對待地勤，好言相向＋發揮台灣特色的謝謝＋不好意思絕對會讓地勤願意額外幫你做許多事情。



13. 行程受到影響的第一件事情，請保護好身邊的小孩和家人讓他們在安穩的地方休息，你才有精力研究改簽的選擇，該訂飯店讓他們休息的時候就訂下去，保留所有收據以便事後可以向航空公司求償。



14. 宣布罷工就是利空出盡，比不知何時罷工要好處理，國際慣例是，通常罷工不會超過 3 週，如果你的航班在一個月之後，現在反而不用太過操心，如果你的航班在兩週內出發，請做好一切可能受到影響的準備。



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