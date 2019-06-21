ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
>

【長榮空服罷工】旅客如何應對長榮罷工？

雲論

●作者／D3 Consulting

長榮20日宣佈下午四點開始罷工，如果你的航班（可能）受到影響，請參照以下方法應對：

1. 完全未使用的機票若是長榮開票，若已確定罷工並取消航班，請打長榮客服或訂位組簽轉其他航空航班，罷工時候長榮有義務將旅客改簽到任何航空，改簽之後請記得申請 Original Routing Credit。

台灣長榮電話一定很難打通，請試歐洲或美國的長榮訂位組。

2. 完全未使用的機票若是台灣旅行社開票，請找旅行社負責，旅行社不一定會幫你簽轉其他航空，但由於品保協會在後面扛著，你一定不會回不了台灣，再次強調請盡量直接找航空公司開票，直接買票的重要性請參見此篇文章

3. 完全未使用的機票，若是國外旅行社或線上旅行社如 Expedia 等開票，請做好行程全部取消的應變方式，這些旅行社沒有品保協會在後面保護，你很有可能飛出去卻變人球飛不回來。

4. 已經使用過的機票，不管是哪邊開票的，請一律找長榮簽轉，方法同一，台灣電話打不通，請打美國或歐洲的長榮訂位組。

5. 非常時期，找美國運通幫忙打電話沒有用，因為他們也是要等線路接通；而且打電話長榮提供的 option 美國運通無法幫你決定是否能接受。

6. 如果你有長榮金卡 / 鑽卡朋友，而且他們行程也受影響，請找他們幫你一起處理，他們打電話會很快接通。

7. 如果你的航班是歐盟國家出發，請記得地勤或員工罷工並不屬於不可抗力因素，仍要受 EU261的管轄；請保存所有罷工和一切登機證 / 電子機票，事後跟長榮申請延遲歐洲的旅館 / 食宿加上 600 歐元現金的補償。

8. 如果你有 Expertflyer ，請自己在上面找好改簽的航班再打去客服改票，在這種時候幫他們找好改簽行程，客服會處理得很快。

9. 如果你不確定你的航班是否會受罷工影響而取消，現在開始請勿做任何 non refundable 的訂房 / 訂餐 / 訂車，一切請慢慢等。

10. 如果你的航班在出發當日才取消，請直接到機場排隊改簽，機場改簽雖然慢，但不管排兩小時三小時四小時地勤一定會幫你處理。

11. 非常時期，不論是旅客 / 地勤 / 空服 / 航空公司職員都承受非常大的壓力，請千萬記得，罷工是群體性導致的結果，這種結果絕對不應該由任何單一的地勤 / 單一的空服 / 單一的員工承受，請勿對任何地勤員工或空服惡言相向。

12. 當所有人都粗言粗語對待地勤，好言相向＋發揮台灣特色的謝謝＋不好意思絕對會讓地勤願意額外幫你做許多事情。

13. 行程受到影響的第一件事情，請保護好身邊的小孩和家人讓他們在安穩的地方休息，你才有精力研究改簽的選擇，該訂飯店讓他們休息的時候就訂下去，保留所有收據以便事後可以向航空公司求償。

14. 宣布罷工就是利空出盡，比不知何時罷工要好處理，國際慣例是，通常罷工不會超過 3 週，如果你的航班在一個月之後，現在反而不用太過操心，如果你的航班在兩週內出發，請做好一切可能受到影響的準備。

熱門推薦》

►眼睛的維生素──葉黃素是什麼？

►為什麼蝶豆花不能當茶賣？

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲授權，轉載自「D3 Consulting」。以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 D3 Consulting 雲論D3 Consulting 長榮 長榮航空 罷工 長榮罷工 空服員 旅客
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
周天瑋／《和杜維明對話》5之3：中美當下兩個民族主..
吳淡如／我們真的可以「手牽手睡到老」嗎？
【長榮空服罷工】又是一個反省勞權意識的時刻
【登革熱疫情】陳國祥／蚊子政治學，誰精通？
錢世傑／月薪三萬元的你，需要投資嗎？

推薦閱讀

【劇毒農藥】解方或毒藥？禁用巴拉刈的問與答

張誠／有了M1A2戰車，國軍還缺什麼？

【世新霸凌案】社工：四個人卻展演了「五個悲劇」

【世新霸凌案】呂秋遠／我們都可能成為被霸凌的受害者

張誠／台灣的隱形戰機，成形中

【長榮空服罷工】旅客如何應對長榮罷工？

【長榮空服罷工】又是一個反省勞權意識的時刻

新聞有價？蘋果日報收費10元須跨過多大的鴻溝

【川習熱線】謝金河／G20前透露的不尋常訊息

錢世傑／月薪三萬元的你，需要投資嗎？

相關文章

【世新霸凌案】社工：四個人卻展演了「五個悲劇」

【世新霸凌案】社工：四個人卻展演了「五個悲劇」

一個人犯了錯，全世界（誇飾法）連父母都公開背棄他，竟只有呂同學給予了一個原諒的機會，可能成為他「唯一」的溫暖。

11小時前

長榮地勤「頭髮凌亂」神情無奈！被罵默默吞下去　解釋到喉嚨都啞了

長榮地勤「頭髮凌亂」神情無奈！被罵默默吞下去　解釋到喉嚨都啞了

罷工逾19hr！抗33度高溫空姐出動「噴水壺」　烈日下傘海一片爭喘息空間

罷工逾19hr！抗33度高溫空姐出動「噴水壺」　烈日下傘海一片爭喘息空間

【世新霸凌案】呂秋遠／我們都可能成為被霸凌的受害者

【世新霸凌案】呂秋遠／我們都可能成為被霸凌的受害者

長榮罷工延燒！旅行業叱：接而連三罷工已訓練「處理SOP」

長榮罷工延燒！旅行業叱：接而連三罷工已訓練「處理SOP」

讀者迴響

行動法庭

你的名字不是你的名字 焦糖哥哥商標權屬誰?｜行動法庭 第17集

你的名字不是你的名字 焦糖哥哥商標權屬誰?｜行動法庭 第17集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

有了M1A2戰車，國軍還缺什麼..

有了M1A2戰車，國軍還缺什麼..

【世新霸凌案】社工：四個人卻展..

【世新霸凌案】我們都可能成為被..

台灣的隱形戰機成形中

【長榮空服罷工】旅客如何應對長..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面