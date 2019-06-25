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NONO偷拍鮪魚裸照 閨密反目涉妨害秘密罪？｜行動法庭 第18集

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最近電視節目主持人之一的徐瑋吟（鮪魚），她邀請好朋友辜莞允（NONO）來上節目，兩個人在帛琉戲水錄節目，結果辜莞允（Nono）偷拍好友徐瑋吟（鮪魚）的更衣照，還涉嫌傳給自己的男友，徐瑋吟憤而提告，全案進入法律程序。當然，到底有沒有偷拍，還要看司法機關的調查。這個新聞涉及的，就是妨害秘密罪。
所謂妨害秘密罪，指的是利用手機、平板、電腦、APP或針孔攝影機等工具，偷拍照、偷錄音、偷錄影別人的更衣、如廁、睡眠，或者其他「非公開」的活動、言談、或身體隱私部分，侵害到個人的隱私的行為，依照刑法第315條之1規定，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金」(下稱「妨害秘密罪」)。
刑法315條之1這個條文，我們一般稱為是 反偷拍條款，這個條文以前沒有「身體隱私」這個字眼，而是在2001年發生璩美鳳的光碟事件，璩美鳳個人在家的活動被人用針孔偷拍下來，後來又發生很多捷運偷拍裙底風光的案子，立委才增訂了偷拍「身體隱私」也要處罰的條文，條文後來也被稱為是「璩美鳳條款」，規定凡是以錄影錄音等電子器材偷拍民眾「身體隱私部位」，都觸犯妨害秘密罪。
到底妨害秘密罪在司法實務上是怎麼判的，社會上又常看到哪些案件。行動法庭邀請了前北市刑大偵一隊長唐國強唐警官、和亞美法律智權事務所的呂紹瑋律師，為大家解說妨害秘密罪的實務案例和法律。

司法要正義，大聲挺人權！《ETtoday新聞雲》全新司法節目。資深司法記者蘇位榮主持的《ET行動法庭》，帶你解讀司法、捍衛正義！2月26起每周二下午1點ETtoday播吧ETtoday新聞雲臉書直播。

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關鍵字: 行動法庭 蘇位榮 妨害秘密 鮪魚 NONO 徐瑋吟 璩美鳳 鍾永盛 ET行動法庭
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