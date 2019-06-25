投書／臺灣議會亂象　議員職責到底是什麼？

▲筆者表示越關注就越發現，許多議員根本不了解「議員」這個稱號的意義。（示意圖／記者賴君欣攝）

●林心琪／學生

去年九合一大選結束，除了新任首長上任外，也出現了許多新興議員，其中最受年輕族群關注的就是網紅「呱吉」邱威傑當選台北市議員，當然也引發了許多質疑聲，認為區區一個網紅憑什麼可以成為民意代表，有沒有實質能力能代表市民監督市政，而重重批評聲浪在經過了超過半年來的日子也漸漸消失，因為這位政治素人的表現著實令人驚艷，甚至比許多資深市議員表現更好。

現在的我只是一位即將擁有選舉權的大學生，也是在近幾個月才開始關注台灣的議員在站上質詢台時究竟是什麼樣子，當中我發現了許多位年輕議員在事前準備上十分用心且充足，質詢的敘述過程也有條有理；但同樣的，我也發現有非常多議員在質詢時從來不針對市政提出問題，而是為了罵人而罵人，扯著嗓子對著麥克風破口大罵，或是在質詢時對哪位市長要不要參選總統的問題窮追不捨，甚至還有一味地一直提問，不停打斷首長發言不讓對方回答，且一直堅持自己論點，像跳針一樣反覆說著重複的話，這樣的畫面著實令人擔心，一個民主國家的議會應該是這個樣子嗎？

最近議會不斷傳出令人失望的消息，像是苗栗縣議會的石虎保育自治條例被壓倒性的高票否決，連有能力挽回的議員都不願意出手保護這些生命，這些快消失的動物要由誰來救？還有屏東縣議員蔣月惠在質詢台上被當時的主席周碧雲以違反議事規則為由強制消音，也引發了網路上撻伐的聲浪；在同婚法案上路之後，台南市議員盧崑福竟在質詢時以相當嘲諷的語氣說出：「台灣是亞洲第一個通過同性婚姻的國家，很秋嘛！未來一定會面臨教育問題，還是要開一個同性戀班？」先不論這位議員立場為何，光是這種不尊重其他個體的語氣及扭曲事實的推測就足以讓人對議員的素質感到驚訝，身為一個人民選出的民意代表，居然在議會會場說出這番帶有歧視性的言論。

不只這些，越關注就會發現許多議員根本不了解背上議員這個稱號，站在質詢台上真正應該做的事是什麼，我不知道他們到底只是想蒙混過關，還是真的不了解不清楚，但身為選出他們的人民更應該好好關注這些代表我們發聲的人，這樣的亂象或許很難被改變，但只要連握有選票的人都繼續冷漠，這個社會就只會一直是大家所失望的樣子。



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