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閻大富／打造Lamigo桃猿的經營高招？

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 ▲中華職棒Lamigo桃猿又拿到一個半季冠軍。從2017年上半季開始，已連莊五次半季冠軍，這是中職新紀錄。（圖／記者季相儒攝）

●閻大富／文字工作者，政戰學校新聞系畢，曾任職國防部軍事新聞通訊社、漢聲電台，6年中華職棒轉播經驗，退役後任中廣記者。

中華職棒Lamigo桃猿又拿到一個半季冠軍。從2017年上半季開始，已連莊五次半季冠軍，這是中職新紀錄。這支成軍十六年的隊伍，破紀錄早已不稀奇。

2017年9月19日桃猿在新莊球場擊敗富邦悍將，狂奪單季第七十二勝，正式打破中職單季最多勝紀錄（原紀錄為2012年獅隊保持）。10月11日例行賽再勝統一，寫下中職單季七十八勝新障礙。

2018年桃猿連續四個半季稱霸，更成為中職史上第一支連兩年奪下金冠軍（上下半季都冠軍）的隊伍。另外，桃猿隊史十六年拿了十三次半季冠軍，已經追平成軍三十年的統一並列聯盟史上第二，僅次於兄弟的十四次。

桃猿隊史六座總冠軍中共有兩次連霸（2014、15，2017、18），今年能否創造首次三連霸，也成為中職三十年的焦點之一。

成軍僅十六年，主場從高雄澄清湖搬到桃園青埔，球隊從LaNew熊改成Lamigo桃猿，其間也經過戰績不佳、「黑熊事件」放水假球案低潮。加上球團經營方式受質疑，與業餘球界也有意見不合。但這種種仍掩蓋不了球隊經營績效與戰績最佳的事實。到底做玩具起家，靠賣鞋賺錢的母企業LaNew，是如何打造這支令人驚豔的職業球團？

前任領隊也是母企業老闆劉保佑和現任領隊劉玠廷的經營策略，以及鬼才教頭洪一中的運籌調度應是兩大關鍵。
2003年末， La New在時任高雄縣長楊秋興牽線下認養澄清湖棒球場，進而促成接手當時第一金剛隊改名La New高熊隊，並於隔年再更名La New熊隊。

La New熊的球團老闆劉保佑接手後，積極學習美、日職棒球團經營方式，大手筆投資改造。包括提供球員舒適的住宿、飲食、提高薪資簽複數年合約、更新維護球場設施、建立完善的二軍制度，並首開落實主場制度之先。最大亮點之一是2006年以三年三千萬合約，簽下美國返台的台灣巨砲陳金鋒。隨即當年桃猿就以直落四擊敗統一獅奪下隊史第一座總冠軍，並在亞洲職棒大賽僅以一分敗給日本火腿拿到亞軍，技驚日、韓兩國職棒界。

2012年劉保佑之子、年僅三十三歲的劉玠廷接任領隊，再次注入桃猿球團一股新風貌。他留美攻讀管理學，把商業思維和國外創意經驗帶回國內，讓球隊走出和以往中職完全不同的模式，戰績、票房都拿第一。

把戲水池搬到球場、在場內辦摔角、拳擊賽、開演唱會，親子遊樂區、商品區和餐飲區讓球場有如百貨公司，成了全家大小歡樂的場所，球迷看球有了全新體驗。更將桃園球場一、三壘內野看台全歸Lamigo球迷入座，打造所謂「全猿主場」概念，客隊球迷只有外野可坐。Lamigo在提供精彩球賽的基礎上，爭取每位球迷的認同，營造一個熱鬧的棒球嘉年華。這樣的翻轉目前看來成效顯著。

隊史十六年拿了六座總冠軍，除了關鍵球員場上表現，指揮作戰的總教練絕對是第一功臣，這六座總冠軍金盃都是洪一中帶領奪下，執教能力無需再證明。

▲筆者認為隊史十六年拿了六座總冠軍，除了關鍵球員場上表現，指揮作戰的總教練絕對是第一功臣（圖／記者季相儒攝）

洪一中是一代兄象時期的鐵捕，球員時期就以足智多謀著稱，接任La New和Lamigo總教練期間，到今年季冠軍為止已拿到八百五十六勝，這是聯盟紀錄。單季七十八勝紀錄也是在他任內達成。

Lamigo桃猿若論明星光環，比不上富邦胡金龍、林哲瑄、羅國輝、林益全等旅外或本土一線球員。且在陳金鋒、林智勝離隊後，仍能打造林泓育、王柏融、朱育賢等本土巨砲，使打線沒有斷層，加上優異的守備，才能在2017、18兩年連拿兩屆總冠軍，球隊換血仍可維競爭力，洪一中功不可沒。

桃猿近年的票房、戰績雙贏，「桃猿王朝」能否建立還待時間驗證。但不可否認已是職業球隊經營的全新範本。若在球員相關活動再多些感性、感動和感恩元素，而不只著眼在實質獲利。若需與國家隊合作時少些堅持，多些溝通，而不是只爭意氣。若能讓明星球員退休後也有機會為球團盡些心力，而不是投效別隊，形成彼此間的不諒解。Lamigo桃猿隊有朝一日就可能成為中職史上最成功的球隊，路還很長，要做的還很多，加油吧！Lamigo！

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