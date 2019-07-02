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彭蕙仙／政府駁回「台北雙子星案」的理由？

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●彭蕙仙／資深媒體人

經濟部投審會以「國安」為由，駁回了台北雙子星案，關鍵是投審會認為得標的廠商南海集團與中國大陸有一定的淵源，因此認定有國安之虞，所以駁回。

在位於東區的大巨蛋案牛步前行之下，身為台北西區門戶的雙子星案，攸關柯文哲市長任內能否亮出建設政績。被認為是2020強棒之一的柯文哲，上月25日才公開向蔡英文總統喊話，雙子星案已經拖了5個多月，再不趕快做決定，難道是要他到總統官邸拜訪，這案子才能得到解決嗎？柯文哲一叫，蔡政府果然快馬加鞭以急件處理，可惜的是，投審會給的卻是「No！」這個答案。

投審會駁回雙子星一案的荒謬處在於，南海集團之前已先取得經濟部「不是中資」的證明書，因此才能參與投標；得標之後，投審會卻又以「違反國家安全」為理由，駁回了申請案。由於經濟部之前已認證南海集團不是中資，所以投審會不能以中資來卡南海，就引用《外國人投資條例》第7條，予以駁回。根據這項法令，僑外資金不可投資的事項包括：

一、對國家安全、公共秩序、善良風俗或國民健康有不利影響之事業。

二、法律禁止投資之事業。投審會認定雙子星案符合前述《外人投資條例》的第7條第1項，對國家安全有影響，因此不准南海集團投資。

但投審會又列出了其他的拒絕理由，包括：一、雙子星地理位於大台北地區的樞紐地。二、南海集團與中國的淵源很深，擔心被中國南海控股影響該案。

所以南海集團被投審會駁回的理由，到底是因為雙子星太敏感，所以外資不可以投資，就算是與中國大陸毫無瓜葛的外資也不可以？還是因為雖然南海集團不是中資，但是看來與中資有一定的淵源，所以不可以投資，如果有其他與中資完全沒有任何淵源或關係的外資得標，就沒有問題嗎？

按投審會依《外國人投資條例》第7條第1項的解釋，那雙子星根本自始就不應該開放給外人投資，不是嗎？但是台北市政府在雙子星案的甄選文中，明確表示允許外國人投資，當時投審會怎不出面反對？

如果按投審會後來的解釋，則需要說服外界，為什麼一家本身不是中資但與大陸有淵源的公司，參與興建雙子星，就會有國安疑慮？所謂的國安疑慮難道完全是蔡政府的心證，說有就有，旁人無法置喙？總統府可以開放給陌生的外國旅客進入住宿、四處趴趴走，作為交通平台的雙子星連投資者與大陸有淵源都不可以，到底哪一個比較容易有國安疑慮啊？

蔡政府以「國安」為名，連續進行所謂的「國安三法」修法，接下來，國家通訊傳播委員會（NCC）還要再進一步修訂「廣電三法」，擴大限縮人民的言論自由與新聞自由；而在共諜處處的杯弓蛇影下，國家權力無限擴大、人民的權益遭受剝奪，現在連投資都要受到箝制與阻撓，讓台灣彷彿重回威權時代的白色恐怖統治。

國安、國安，多少蔡政府的惡行假汝之名而行！對此民主倒退，台灣人還不醒悟嗎？

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