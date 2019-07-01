薛承泰／國民黨現在是初選？還是粗選？

▲筆者認為避開統獨，參選人只能對「一國兩制」與「九二共識」著墨，頂多在詮釋上做些突破。（圖／記者吳奕靖攝）

●薛承泰／台灣大學教授，前政務委員。

國民黨辦理總統初選國政願景發表會，本以為只是聊備一格，沒想到五位都有備而來，是玩真的。從內容觀，還真有不少共識，那就是「批判蔡政府」。此外，五位互動也讓許多的謠言不攻自破！簡言之，傳言國民黨獨厚某參選人，以及參選人間合縱連橫，在兩小時「發表」中看不出有任何可能。

第一場以「憲政、外交、國防、兩岸」為主題，這些主題要產生明顯的差異，在藍營是不太可能的。儘管如此，五人中，張亞中毫無疑問是最佳論述者。這些議題是他多年來的專注點，然而我讚嘆的不是這些，而是他毫不保留地對國民黨吐槽！

國民黨過去廿年來的沒落，原因無他，第一，就是過於傾向地方派系結盟，第二，大老政治的獨占性。前者國民黨為了地方選票忘了理想性，後者讓國民黨失去新陳代謝功能。誠然，地方派系需要經營，但不能當作利益交換機制；大老對黨國有功需尊重，可是不能有家天下想法。

儘管民進黨也走上這條路且墮落速度極快，不同於國民黨，部分大老離開權力核心，反而成為批判民進黨的先行者；而民進黨就算當權者不理會這些聲音，至少知道自己的缺點與失誤。國民黨要重返執政，就是需要這樣的大砲，然後進行改造！

這次的國政願景論述，比較引人注意的仍是「兩岸關係」。對持終極統一的泛國民黨，多年來已失去具吸引力的實質內涵，原因在於對岸崛起。四十年前，蔣經國提出「以三民主義統一中國」時，當時大陸經歷文革一團亂，台灣實施三民主義呈現的制度明顯優於大陸，論述既清楚又有說服力。

如今，中國大陸已成世界第二大經濟體，從當年三分之一貧窮人口到2025年將完全脫貧，國內生產總額是台灣廿二倍，國際競爭力兩岸差距不斷拉大，台灣要拿什麼來說服世人所具有的優越性呢？尤其近年來在民進黨主政下，頻頻定些法條要別人遵守，也頻頻修法給自己方便，這種專屬民進黨的自由，以民進黨為主的民主，讓原本民主與自由的優越性黯然失色，如今只能以「維持現狀」掩飾，在「獨立」與「一國兩制」間游移！

然而大家心知肚明，「統」在可見的未來其實是「被統」，所以才有「一國兩制」選項。至於「獨」，大概只能成為美國附庸「獨立」於中國之外，前提應是美國和我恢復邦交，否則就是被玩弄的「棋子」。

避開統獨，參選人只能對「一國兩制」與「九二共識」著墨，頂多在詮釋上做些突破，如郭台銘的「沒有各表，哪來的共識？」若要進一步提出框架之外的選項，就總統大選而言，風險太大了！

最後，各參選人都清楚，民進黨正在借「反送中」盡情發揮。可惜沒人指出，港人反的是「對民主自由制度的不尊重」，民進黨不要以為撿到「反中」的槍，其實是不小心把浴缸中塞子拔出，水開始流，一旦流光就會赤裸現身！

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●本文獲作者授權，原刊自《聯合報》。以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。