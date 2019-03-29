薛承泰／台灣人力結構世界最好，政府知道嗎？

▲台灣25至40歲人口群，擁有大學或以上學歷的比率也可能是世界最高，人力資本結構應該要好。（圖／記者湯興漢攝）



●薛承泰／台灣大學教授，前政務委員。

這些年來大家都在談少子化與高齡化，對台灣來說，因為兩者變遷速度都很快，衝擊當然不可輕忽。然而，兩者的影響主要在未來，即使台灣去年步入「高齡社會」，老人占比達14%，相對於日本的29%與歐盟平均18%，還有一段距離，真正的挑戰將在2025年之後！另一方面，少子化將帶來各級學校的崩盤，時間也差不多是2025年才會形成海嘯。

少子化意味著幼年人口減少，高齡化則是老人人口增加，這一減那一增，中間所謂的工作年齡人口（15-64歲）其實台灣仍還有72%以上的占比。大家或許不相信，在一千萬人口以上國家當中，台灣的占比是最高的，中國大陸與南韓和台灣相當接近；值得注意的，大量輸出勞動力到台灣的東南亞國家，目前沒有一個超過台灣的占比。

工作年齡人口占比高說明一個事實，就是「扶養比」偏低，儘管在2014年台灣工作人口占比曾達到74%的高峰，如今仍有72%，人口紅利視窗還是開得很大的，而扶養比也只有38.9%，也就是每一百個工作人口扶養39個依賴人口（其中一半是老人一半是小孩），幾乎為世界最低，當然也遠低於三十年前台灣經濟高度成長的時期。更何況，台灣25至40歲人口群，擁有大學或以上學歷的比率也可能是世界最高；簡言之，人力資本結構好，品質又佳，台灣的競爭力應該是所向無敵才對啊！

最近「世界人口綜述」（World Population Review）報導2019年世界各國生育率排行，台灣生育率1.218墊底。這個數字並不正確，因2019年還沒過完，而2018年台灣才只有1.06。該報導列出韓國生育率1.893，更不對，去年韓國才0.98，比台灣還低！

即使該報導有誤，台灣自2003年落入「超低生育率門檻」（生育率為1.3）之後，就被聯合國列入最低十個國家之列，一直到現在已有15年了，已經是「國安危機」了！在另一方面，台灣去年才步入「高齡社會」，可是距「超高齡社會」的時間，可能不到8年。光憑這兩點，政府是應該在人口政策上加把勁，也確實在近年推出長照2.0以及鼓勵生育相關措施；可是，別忘了更重要的事，把握當下絕好的工作人口結構！政府看到高齡化趨勢推出長照2.0，預算不斷增加，目前年度花費為馬政府最後一年的5倍。由於忽略了台灣人口與家庭的特質，增加的服務項目與範圍並不到位，導致服務量不如預期，甚至不及馬政府時代的2倍，有長照需求的家庭負擔也沒有明顯減輕，而家庭人倫悲劇還持續上升。

為了提升生育率，政府也推動「少子女化對策計畫」，營造「0到5歲全面關照」之友善育兒環境，期透過擴大公共化教保服務量、建置托育準公共化機制，以及擴大發放育兒津貼等。結果是生育率一年低過一年，去年只生了18.2萬嬰兒，而今年生育量仍會繼續下滑，將拽破18萬！

南韓的人口變遷和台灣最為相似，1993年以來生育率一直比台灣低，自2005年啟動了提升生育計畫後，從2006至2018年，共花了153兆韓圜來拯救生育，果然2006開始連十年生育率高過了台灣；很不幸，2017與2018兩年急速下掉，不少南韓學者質疑政府政策失靈，筆者認為，應該和2016-2017年間北韓核武能力大增並頻頻試射飛彈引起南韓的不安有關。

看看那些東南亞國家，扶養比高過於台灣，卻能運用人口紅利快速發展經濟，不僅如此，還可以將勞動力輸出。尤其當全球從金融海嘯浪潮中爬出來時，台灣沒有運用超好的人力結構順勢攻佔全球市場，儘管股票上了萬點，政府也自認經濟情況良好，兩岸尚未陷入煙硝，那麼生育率連連下滑以及高學歷高失業，是甚麼意思？

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