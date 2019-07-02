阿飛／不好意思，男人不擅長吵架

▲男女在溝通上的認知時常有分歧。（圖／翻攝PAKUTASO）



●鍾文飛／作家及行銷人，經營「關懷阿飛大叔基金會」粉絲專頁及部落格。

「男人不擅長吵架，但，我們比較擅長的是讓女人忍不住想要找我們吵架。」

偶爾會聽到朋友、同事抱怨另一半不愛說話或不願溝通，或者在講座現場聽過讀者提問為什麼有些男生不太懂得怎麼跟別人聊天，覺得他們講話的邏輯與切入話題的時機很奇怪，讓女生忍不住想翻白眼。

先分享一則關於男女溝通習慣不同的笑話。

男：「我覺得女人真的是超級長舌！」

女：「為什麼？我覺得你們男人才是超級無聊！」

男：「舉個例子，你昨天不是跟朋友聊天聊了四個小時嗎？」

女：「你怎麼知道？ 」

男：「我在旁邊聽了四個小時。」

我曾經看過一篇關於研究男女平均每天說話數量的文章，根據三、四個不同單位的統計研究報告指出，男女每天平均說話數量的差別其實不大，在使用詞彙的數量上才會出現明顯的差距。這讓我想到另一份研究結果指出，女人相較於男人是更具備語言天份的。

不確定那些研究成果是否準確，但我認為一個人的說話多寡與邏輯方式與性別無關，主要是由先天的個性，還有後天的教育與環境所養成。比方說，男人從小就被教育要忍耐、要堅強、要穩重、不可示弱，以及不能抱怨，漸漸地不習慣表達自己內心的感受。

另外，還有一種情形，就是很多男人是想法實際的傢伙。或許，他的個性天生就是內向木訥寡言，在追求你的時候，還是會為了想盡辦法討你歡心，試著了解你的喜好，雖然拙嘴笨舌的，但就是因為他那付認真又傻氣的模樣打動了你。一旦彼此的關係穩定後，他就會鬆懈了，把心思放在其他事情，心態上便容易疏忽了兩人的溝通。

你說他變了，會有這樣的表現是因為不夠愛你？

我想他確實是變了，隨著時間的流動，每個人都會變的。在一起久了，習慣了，就容易忘了自己當初是多麼需要另一個人，那時的自己是因為對方而變得更完整。但，忘了或忽略了，並不代表不愛了。他或許單純認為與自己人在一起，不需要再虛與委蛇去討好，不必要做表面功夫去假裝，那樣太累人了。可是他也忘了，關心不是去討好，溝通也不是去假裝，那是維繫兩人關係的一種心意。

有句話是這麼說的：男人休息時不愛說話，女人休息時愛找人說話。

這似乎是個難解的問題，我們不可能讓一個不愛說話的人突然變得很愛聊天，也不可能讓一個喋喋不休的人馬上變得穩重少言。我們不能奢望自己能夠去改變另一個人，只能試著在彼此之間找到平衡，關心不單只在言語上，愛的表現也不只是動作，溝通不一定要促膝長談，至少每天都有一點交流。要記得，所謂的自己人，才是真正值得你去討好的人。

但，說真的，與一個不愛說話的人相處，遠比和會說謊話的人在一起，肯定來得踏實安心多了。

少言： 我朋友是這麼形容他老公的：他一天只說「我出門了」、「我回來了」這兩句話，運氣好時，可以在床上多聽到一句「我到了」。

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