呂秋遠／男女人無法離婚的十大迷思

（編按：前陣子鬧得沸沸揚揚的「肉圓父家暴」事件讓眾多網友忿忿不平，甚至質疑為何妻子不與家暴夫離婚，讓 孩子在充滿暴戾、恐懼的環境下成長？事實上受到傳統「以和為貴」、「家庭圓滿」的保守觀念影響，很多受虐者會以「為了孩子好」的理由而選擇隱忍、維持不幸的婚姻，然而這只是繼續縱容家暴者的暴力行為。）

●呂秋遠／宇達經貿法律事務所執行合夥律師。

明天要與沈可尚導演在直播中談談《幸福定格》這部紀錄片。

基本上，很多夫妻都會說，其實我早就想離婚，只是因為考慮到小孩不能沒有一個完整的家。或者說，如果可以爭取到孩子的親權，我早就跟他離婚了。有這樣想法的人，行行好，快點離。

完整的家這種事，不存在於一夫一妻一子一女，而是存在於「愛」裡。家，怎麼樣叫做完整？成員們彼此相愛就是完整。如果家裡充滿了控制、佔有、辱罵、攻擊、不合、第三者，家裡的孩子根本就知道。小孩比大人想像得要聰明許多，他們會觀察風向、做出大人喜歡的行為，甚至反過頭來要安慰大人。孩子在大人的爭吵裡，根本就沒有完整的家，只能逢迎不同的對象，找出自己的生存之道，哪裡來的完整的家？

至於爭取不到親權，很多人以為是經濟問題。也就是說，自己是家務管理者，家庭經濟仰賴先生支撐。或是自己的收入比先生少，所以認為往後法院會偏愛有經濟能力的人。這完全都不是真的。孩子需要的是陪伴與愛，不是錢。在親權的領域裡，沒有愛的人才是第三者。沒陪過產檢、沒換過尿布、不知道孩子現在幾年級、身高幾公分、體重有若干，然後聲稱自己很有錢，可以爭取到小孩的親權，那我也是醉了。對於這種人而言，由對方擔任主要照顧者，然後乖乖多付點扶養費，是唯一的出路。

一般人對於離婚以後對孩子影響的迷思大概是這樣：

第一，離婚以後，孩子在學校會被笑。

（大人是怕自己被笑吧！孩子被霸凌，通常不是因為離婚，而是有其他原因。再說，同學怎麼會知道孩子離婚？通常都是因為父母到學校去鬧，才會導致這種結果。同學不是笑孩子，是笑這些不成熟的大人。）

第二，離婚以後，孩子會沒有爸媽。

（孩子不會沒有爸媽，只是夫妻離婚而已。要搞到沒有爸媽，通常都是大人不許孩子有爸媽，只能有他。）

第三，離婚以後，孩子就要分隔兩地。

（不然離婚以後還要住在一起，看爸爸繼續家暴、媽媽繼續外遇，然後家裡跟冰窖一樣嗎？分隔兩地，也好過烽火滿地。）

第四，離婚以後，孩子就要選邊站。

（不離婚，孩子才要選邊站，因為兩邊都會無聊的問孩子，你要跟爸爸還是跟媽媽？）

第五，離婚以後，孩子就沒有另一半疼愛。

（其實沒離婚以前，孩子也沒有另一半疼愛。或者是，其實是自己不被疼愛，而不是孩子不被疼愛。）

第六，離婚以後，孩子就會被另一半搶走。

（如果自己經常陪伴孩子，不用擔心被「搶走」，如果孩子真的喜歡對方，被「搶走」，也沒什麼不好。親權不是用搶來的，重點都是在孩子的未來，而不是自己想佔有。）

第七，離婚以後，孩子人格會不健全。

（看爸媽一直吵架，孩子人格才會不健全。）

第八，離婚以後，孩子以後也會離婚。

（問題是，自己的爸媽也沒離婚，為什麼自己很想離婚？離婚這種事，跟遇到的人有關，而不是跟上一代有關好嗎？）

第九，離婚以後，孩子會變成同性戀。

（有這種事？那麼同志人口怎麼還沒突破全國人口的三分之一？）

第十，離婚以後，我什麼都沒有了。

這才是真的。其實，很多人不離婚，只是為了害怕自己一無所有，而不是為了孩子在著想。婚姻是一種契約，不是飯票，兩個人在家庭裡分工合作，建構幸福的彼此，這才是組成家庭的原因。不要讓婚姻把自己搞得患得患失、擔心害怕，那不是你進入婚姻的目的。

建構幸福的過程裡，別讓自己一無所有。

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