▲該結婚嗎？（圖／達志／示意圖）

●呂秋遠／宇達經貿法律事務所執行合夥律師。

有個好朋友即將結婚，但是她突然在登記的前幾天開始猶豫，然後問我該不該結婚。我淡淡的問她，「為什麼？」但是她卻遲遲無法回答。我只好承諾她以後離婚免費，而且保證不協助男方，盡力取得小孩親權和一大筆扶養小孩的費用，順便幫她爭取財產分配，她總算才下定決心跟他結婚。

事實上，多想三分鐘，你可以不必這麼痛苦，結婚很簡單，但是離婚很困難。有多難？對方願意簽字，就會輕如鴻毛，對方不願意簽字，就會重如泰山。所以，如果出現以下徵兆，請考慮清楚，畢竟不是每個人的閨蜜都是呂律師。

1.因為懷孕：

拜託！一個沒有愛的雙親家庭，不會比一個有愛的單親家庭要好。婚姻是責任，但是不可以因為責任而進入婚姻。如果想生下來，那就要有獨力扶養的心理準備，不要以為把責任加在對方身上，對方就會一直心甘情願就範。你用懷孕要他結婚，他就會用外遇跟你離婚。

2.因為年紀到了：

年紀是什麼東西，能吃嗎？把自己定位成有賞味期的產品，然後等著被顧客盤點下架，這是怎麼回事？就算想要小孩，不婚生子也是一種選擇啊！如果年紀到了，剛好身邊的人是誰就跟誰結婚，這幸福的機率，大概就跟中大樂透一樣高。

3.因為寂寞：

我知道，當朋友陸續結婚，帶小孩來參加同學會，感覺一定很糟糕。但是因為寂寞而結婚，很快就會發現，明明兩個人還是寂寞，比起一個人的寂寞，更令人難過。

4.因為想脫離原生家庭：

結婚就可以脫離原生家庭？對於某些人來說，或許就像是白馬王子解救高塔中的公主一樣。但是，進入另一座高塔，真的會比較好嗎？都成年了，如果一個人都沒勇氣離開這個家庭，如何有勇氣進入另一個家庭？而且你確定，新家比舊家好？

5.因為朋友說他很好：

那你朋友怎麼不跟他結婚？你覺得很好才是好，朋友覺得他很好，請把她當情敵就好。要跟他一起生活的是你，不是她，朋友看到的都是他好的一面，聽的都是你抱怨的那一面，是好是壞都是你自己承擔，關他什麼事？

6.因為在一起久了：

你跟小學同學也認識很久，要不要也一起結婚？在一起久了，不見得就很瞭解你，而且在一起久了還不想結婚，你要不要先想想，彼此之間有沒有什麼問題？他的財務、個性、家庭，你真的瞭解、真的放心嗎？

7.因為兩個人一起住生活費比較低：

那麼同居就好，再說一次，離婚很麻煩的！

8.因為爸媽要你結婚：

他爸媽要你結婚，你要想想他們有什麼陰謀，是不是只想要你代替媽媽來照顧這個媽寶；你爸媽要你結婚，你也要想想他們為什麼要急著把寶貝推出門，是不是怕你以後沒有人要？如果是前者，不要這麼折磨自己；如果是後者，不要這麼折磨別人。

9.因為他很有錢：

不要跟豪門結婚，你自己就是豪門。富一代通常很忙，富二代通常錢都還在爸媽手上。婚姻關係中，貧窮不會要人命，背叛才是。婚姻中有錢很好，沒錢自己賺更好。

10.因為報復：

為了報復前男友，證明自己有人要，那不是報復他，是報復自己。以後前男友只會笑你，不會幫你付離婚的律師費。

事實上，你只能因為一個原因結婚，那就是愛。你可以因為愛，而決定承擔責任，但是不要因為種種世俗的原因，而決定結婚。就像網路流傳的那句話：婚前腦袋進多少水，婚後眼睛就流多少淚。

不要相信對方可以給你幸福，幸福是自己給的，其他任何人都給不起這麼昂貴的東西。

熱門文章》

►白冰冰的「來去高雄」MV，是復古還是「俗」？

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲作者授權，轉載自臉書。以上言論不代表本網立場。論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄：editor88@ettoday.net