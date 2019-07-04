洪仲清／培養孩子在自己的能力範圍內負責任

▲如果我們讓孩子學習的內容，是孩子很有興趣的部分，那麼孩子就會有比較高的動機，能夠為自己培養出責任感。（圖／CFP）



●洪仲清／國立台灣大學心理系、心理所臨床組畢業，領有臨床心理師合格證書。「洪仲清臨床心理師」的臉書粉絲專頁，目前人數已突破30萬。常有來自世界不同地區的網友在此留言、討論，學習面對情緒，學習覺察自己與原生家庭間的課題，學習在溝通中傾聽、在忙碌的生活中靜心，以及如何寬解苦痛，跟自己和好。

幫助孩子認識自己，知道自己有多少能力，所以可以做多少事，是父母在教養時可以著力的部分。

有時候大人心急，也不管孩子能力基礎，就先設定一個理想化過高的目標。如此，不但折磨孩子，也容易讓父母自己喪氣。

所以父母要常內省，看到自己過去的遺憾，願意為自己負責，自己的遺憾靠自己努力。而不是說都要由孩子來為父母的遺憾負責，要孩子來達成父母的夢想，這種例子在我們的文化裡實在太多了！

父母做不到的，要試著接納自己，要懂得看到自己的其他努力，給予自己肯定。如此，才不會一直要透過教養來證明自己，給孩子壓力，孩子的努力也可能在將來失去意義。

一個人的能力，要搭配興趣來看。譬如說，一個數理能力強的孩子，有可能喜歡人文，儘管機率稍低。

如果我們讓孩子學習的內容，是孩子很有興趣的部分，那麼孩子就會有比較高的動機，能夠為自己培養出責任感。這牽涉到能讓孩子有自主選擇的空間，當一個人能為自己選擇，通常也相對願意為自己負責。

我們常有一種說法：能力越大，責任越大。從小孩子有能力的時候，我們就可以讓孩子知道他可以為自己負什麼責任？

在以前的農業社會，一個普通人家的孩子，為自己打理生活，那是很常見的事。所以生活自理的能力很自然地在生活中磨練，在大自然中跑跳，體力、健康各方面也都能幫助提升一個人能為自己負責的意志力。

反而是物質生活較為豐沛的現代社會，孩子的生活自理能力弱化，活動空間也狹窄，體育活動也比較忽略，連睡眠不足的現象都很普遍。所以網路成癮的現象嚴重，能培養孩子責任感的機會越來越有限。

我常建議父母要主動營造一些機會，讓孩子學習。譬如說，暑假到了，出門旅行是很多家庭常有的規劃。那麼，包含行程規劃，訂飯店、買車票，都可以讓孩子參與，孩子的行李也可以自己準備，自己扛自己帶得動的行李，這些活動皆有助於孩子獨立。

也就是說，慢慢讓孩子在特殊的生活安排中，進行生活教育：自己做得到的事，最好要自己處理。

這個觀念看似簡單，事實上我們看看我們身邊的大人，都能做到嗎？不見得吧！

以之前很有名的例子「肉圓加辣」事件來說，爸爸自己在上網喝酒，想吃加辣的肉圓，還要孩子晚上到外面去幫他買。爸爸自己做得到的事，不但不自己做，孩子做了讓他不滿意，還用很嚴厲的方式打罵家暴。

大部分家庭裡的互動情節，不會像這個事件那麼極端。可是，各種不負責任的大人，包括父母，相關案例從來沒少過。

都不要講到能為別人做什麼，光是每個人能好好地為自己分內的事負責，社會就能平和很多。可是，很多人沒辦法為自己負責，還會要別人來為他負責，這是我寫這系列文章，很重要的初衷之一：希望父母能好好為自己負責，做好身教。

那如果超過自己的能力範圍，就不用負責嗎？

對我來說，什麼事都靠自己完成，要活在一個互動頻繁的社會，是不太可能的事。懂得跟人合作，適時求助，是為自己負責的延伸。

譬如說，學校的分組報告，在規定上就是要團隊一起完成，不是單一個人的責任。所以分配工作、協調討論，也是負責的範圍。

即便對方不合作，或者態度消極，至少我們還是要盡自己這部分可以做到的責任。然後我們下一次就知道，要找一個可以信賴的人一組，平常就要經營關係，從過去經驗中學習，這也是我們的責任啊。

遇到困難，願意主動求助，而不是拖到問題擴大，這也是負責任的態度。在我工作的範圍可以看到，有些大人連孩子有狀況都不想承認，直接逃避，假裝沒這回事，就不要說負責了。

所以我們還是可以回到情緒來討論，情緒能力也是能力的一種。抗壓性不夠，也會影響一個人負責任的意願。而抗壓性不會憑空增強，那是父母在生活中一點一滴，營造環境給孩子有表現的機會，讓孩子透過實作得到鼓勵，因此而累積出來的自信與自律。

父母如果沒有耐心、愛心，動輒打罵否定，孩子的相關能力就難培養起來。父母介入太多，常要主導孩子的選擇，孩子容易放棄，反正只能聽父母的話，為自己負責又有什麼意義呢？

這當然不容易，因為很多人也會抱怨自己的伴侶不負責任，就不要說是孩子了。所以我常談教養要從自我成長做起，先成為一個更好的人，才有所謂更好的父母。一個人連自我成長都不願意，那其他也就甭提了！

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