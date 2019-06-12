洪仲清／原諒你，給你下次傷害她的機會？

▲筆者認為諒解要來自於深厚的理解，特別是已經帶來強烈的負面情緒。（圖／翻攝PAKUTASO）

●洪仲清／國立台灣大學心理系、心理所臨床組畢業，領有臨床心理師合格證書。「洪仲清臨床心理師」的臉書粉絲專頁，目前人數已突破30萬。常有來自世界不同地區的網友在此留言、討論，學習面對情緒，學習覺察自己與原生家庭間的課題，學習在溝通中傾聽、在忙碌的生活中靜心，以及如何寬解苦痛，跟自己和好。

「為什麼她要原諒你，然後給你下次繼續傷害她的機會？」

這是我心裡的話。因為有人認為，他都道歉了，對方如果不原諒他，那就是對方的問題了。

原諒的好處很多，尤其是對當事人自己。但要用道德強迫對方原諒，指責對方不原諒，好像不原諒的是小家子氣的人，這是使用道德做武器，只想著對自己有利，這種交往並不真心誠意。

假設，談理解、諒解、和解，是暫用認知、情緒、行為三層次來談。那麼，原諒或許是原本的負面情緒變淡了，或甚至緩慢地產生正面情緒，這些情緒轉換，是不能用勉強的。

相反地，之所以不原諒，是一種自我保護。有些行為，發生第一次，就容易有第二次、第三次，這是知識也是常識。原諒了，傷害再繼續，這是常聽到的啊！

有些人內化了這種莫名其妙的道德觀，讓自己非常困擾。像我碰到的狀況是，父母對孩子做了很不好的事，孩子的心裡在意了很多年，每次提起就會被父母罵，連提都不行。孩子成年了，不希望這件事再困擾自己，想原諒、想忘掉，因此苦惱不已。

這時候的原諒，像是一種逃避。比較接近不想面對，或者是敷衍，根本沒真心要原諒父母。

諒解要來自於深厚的理解，特別是已經帶來強烈的負面情緒。

我們得去理解，父母當初在何種脈絡下做了那件事？又是什麼心態，只要孩子提，就把孩子罵一頓，什麼都講成永遠是孩子的錯？這件事對親子關係造成了什麼影響？這件事對我們的人生，有了什麼意義深遠的改變？

所以，要原諒對方，要在情緒上放下，必須要下功夫。口頭說要原諒，心裡仍舊在意，這種表面上的原諒，只是求表面和平，這點我們要認清。

但是，先原諒自己，這會容易一點。

原諒自己？很多朋友常疑惑地卡在這裡，因為既然是對方的錯，跟自己有什麼關係？

在我們年紀還小的時候，大部分的孩子，會隱隱然以為，發生了一些不好的事，是不是自己造成的？當時，我們並沒有足夠的人生閱歷與判斷力能夠清楚事情發生的原因。

這種「只要有錯，就可能是我的錯」的傾向，某些成人身上也有，這是容易把事件個人化的心理歷程。

還有，一件事的發生，特別是發生在自己身上的事，常跟我們的決定與選擇，脫不了關係。喜歡責備他人的人，可能常在心裡正默默地責備自己。

也就是，如果我們充分為自己負責，那麼，發生在自己身上的事，跟自己的過去、慾望、想法、行動…，千絲萬縷地牽扯在一起。如果我們習慣用「對錯」想事情，那要用「錯」來評價自己，怎麼可能自己沒有一丁點「錯」？

原諒自己，也是要從認識自己、理解自己下手。原諒自己都做不到，就別說原諒別人了！

說到底，以我自己來說，我寧可被說是一個度量小的人，也不願意不明不白地原諒。為什麼要隨意撤除自我保護的界線，只為了想當人們心中的好人，然後讓壞人再次進攻？

那時，因為胡亂原諒而又再次被傷害時，自己就算是共犯了！

有朋友提到，道歉也不一定是真心的，那憑什麼能換真心的原諒？「用道德綁架人性」，這句實在很貼切！

另一位朋友提到，不一定要原諒，原諒也不代表要把事情忘記。只是不記仇，但沒有要忘記教訓！

更別說那種，根本連自己怎麼傷害人都覺察不清楚的道歉（還有那種覺得自己傷害人又沒什麼，是我們大驚小怪的人），越道歉越讓人火大，口不出惡言就已經是修養。這種情況下談原諒，根本是天方夜譚了！

有種不乾不脆的道歉是，不太想拉下臉好好道歉，又想要得到被原諒的好處，還不太掩飾自己的意圖。這種道歉，很接近二次傷害了！

還有那種無關第三者來要求原諒的，對方說不定連道歉都還沒說，就要當事人原諒。那種瞎起鬨的第三者，為了賺一點自己的人情，說不定連發生什麼都搞不清楚，還要來進行道德綁架。唉…，這種自以為充滿正能量的第三者，以道德之名，成了某種程度上的幫兇。

不是有人說「對不起」，我們就得說「沒關係」！

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●本文摘錄轉載自《相信自己是夠好的媽媽》麥田出版。以上言論不代表本網立場。《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。



