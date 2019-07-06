【爸媽看過來】分心怎麼辦？4招培養孩子閱讀專注力

▲閱讀對孩子們的好處不勝枚舉，涵蓋有助於建立日後良好讀書習慣、語言能力、寫作技巧、社交能力以及穩定情緒等面向。（圖／取自免費圖庫pexels）

●周晉逸／職能治療師，台南復健科職能治療部組長

閱讀對孩子們的好處不勝枚舉，涵蓋有助於建立日後良好讀書習慣、語言能力、寫作技巧、社交能力以及穩定情緒等面向，更是對於未來進入學校的課業學習有相當大的助益。但家中孩子們是否只想玩聲光及音效豐富的手機遊戲，而看到書本就感到枯燥乏味很想睡嗎？接續提供家長們四個閱讀習慣養成策略：

1.勾起孩子興趣及動機為優先

解決策略：先讓孩子選擇自己較有興趣的書籍來做為開端，亦能協助孩子分配時間，把閱讀分割成小段落。例如：孩子能專心在閱讀的時間是15分鐘，那要孩子連續閱讀30分鐘對其來說就像一場夢魘，不妨先從孩子可接受的15分鐘啟始，時間到後可穿插其他小遊戲。

2.盡可能移除視覺及聽覺上的干擾

解決策略：桌面上有太多玩具及環境過於嘈雜，孩子的專注力自然容易被吸引走，建議媽咪及爸爸們幫忙把不相關的事物移除，讓閱讀的空間能夠保持簡單及明亮，僅需要放置書籍及相關用到的搭配物及可。

3.讓孩子學習自行訂定閱讀目標

解決策略：讓孩子學習自訂閱讀計畫是相當重要的一環，例如：帶著孩子一起製做閱讀的時間表和計畫表，讓孩子能夠自我檢核，搭配貼紙或小插圖來檢核是否達成自己的預定進度。

4.讓親子共同閱讀變成一種生活的習慣及樂趣

解決策略：不是非得要孩子朗誦課文或心得作業才能計入閱讀，每天安排一段時間全家人共同閱讀，哪怕僅只有20分鐘。到故事尾端時，家長們能和孩子討論剛剛書中出現的人物以及有什麼樣的心得，家長們也能協助引導故事至迥然不同的結局，藉此能夠讓孩子們充分發揮其想像力且更加專注於過程中。

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