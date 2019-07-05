【藍營重提核四】政客了解台灣核能發電？

▲核四廠是花了台灣人民3000億的電費，其中也包括了蔡總統與蘇院長在2006年所追加的440億預算，所興建的國家偉大建設。（圖／記者馮建棨攝）

●王明鉅／台大醫學院教授。

總統大選到了，所有的各方候選人，都開始對能源問題表態。

現任總統說:「今天這麼熱，備轉容量都還有10%」。

她沒說錯，只不過總統沒說的是，今天、明天、後天的備轉容量會有10%以上，全都得要倚靠12%的核能發電，才能在這麼熱的今天有充裕的10%備轉容量。她沒說的是，民進黨政府一邊用核廢料無法處理來霸凌公投589萬民意，另一邊卻得靠著繼續不斷製造自己無法處理的核廢料，才能讓台灣不缺電。

總統也沒說的是，備轉容量會有10%以上，還得靠著天然氣接收設備利用率高達105%，靠著天然氣海管不能故障，靠著中東和平無戰事，靠著大潭電廠外的稻田中豎立的數十支高壓電塔，在未來好幾年任何一根都不能倒，台灣才能不缺電。

其他的候選人也紛紛提出對核能電廠尤其是核四的態度，甚至還有更久遠的2035年的5成零碳排能源的政策。

候選人們都提到核四重啟要有民意支持。不管民意支不支持，在作出決定之前，總得要先了解真相，總得要了解事實，才能作出決定吧。

為了要決定是否支持核電，我也得在作決定之前先去了解真相，也得先去了解事實。所以我去年初在專家的帶領之下去了核四參觀。

只是很不幸的，明明從2015年或更早之前一直到2018年年中，都可以開放供民間團體參觀的核四龍門電廠，卻因為我參觀以後，認為核四龍門電廠太偉大，於是開始要揪一個我愛紅娘核四參觀團之後，台電公司與經濟部也許認為我這個醫生講核能電廠的真相太刺激也太可怕，於是決定把核四電廠就此關入鐵幕鐵門鐵籠，再也不開放給民眾與團體去參觀。

執政黨一邊說核四不安全，一邊又說不出哪裡不安全，甚至還不敢開放讓民眾去了解它到底蓋得有多爛，也不許關心台灣能源的公民去了解之後再來作出決定。甚至還在今年的【您是否同意核四啟封商轉】的公民投票連署即將衝過28萬人的門檻之際，在立法院裡面用一天的時間就通過了公投法的修正案。

讓從當年的黨外到現在完全執政的民進黨，已經喊了超過20年，不曉得多少人絕食了多久天，不曉得多少人苦行了多少里程的核四公投，就此被沒收2年2個月，要一直到2021年8月才能進行公民投票。

這種封閉資訊，封鎖完全沒有安全顧慮的核電廠，不許人民了解更多，不許人民知道真相，不許人民用公投表達意見的作法，算得上是民主自由與公開透明嗎？

我本來一直不了解為什麼他們要作這種事。

直到2018年1124公投的前三天，我看到經濟部還大喇喇地發佈聲明，說22018到2025年每年的發電量成長只有0.6%，2025年台灣所需要的發電量因為「節能有成」，所以只需要發電2774億度就夠了。

直到我看到經濟部就算明知道光是台積電一家公司在2025之前，光是5奈米與3奈米的新製程就需要超過150萬瓩電力。就算明知道中美貿易大戰台商會回流，也照樣能臉不紅氣不喘地仍然估計出一個完全錯誤的2025發電量，甚至離譜到整整少估了326億度電力，這可是一整座核一加核四電廠全年發電量耶。

我才知道封閉能源資訊，用鐵門封鎖電廠，以及這種明顯低估2025發電量需求的目的，全是為了去湊出一個夢幻數字。一個要用2000萬瓩的太陽光電與550萬瓩的離岸風電所能硬湊出來的最大發電度數546億度。去年2018年太陽光電加離岸風電這兩項能源的發電度數28億度，只有這個數字的5%。

因為只有大幅低估2025的發電量，才能用這個546億度的夢幻數字，去達到政治人物2025非核家園的口號中，再生能源發電量占比可以達到2774億度的20%的這個夢幻目標。

只是這種拿著明知錯誤的能源估計數據來唬弄全國民眾的能源政策，真的能解決台灣能源問題嗎？

更糟的是，不經任何立法程序的授權，不經民意代表的公開討論，只由一個執政黨指定的委員會，就決定用5.8、5.5元的天價，要強迫全民付上2兆元去只在不缺電的冬天才有的離岸風電，這種不經國會直接把2兆元從人民的口袋中拿走的作法，真的叫民主嗎？

▲國民黨候選人們都提到核四重啟要有民意支持。（圖／記者林敬旻攝）

昨天電視上轉播的政見發表會，幾乎所有的準候選人都談到了重啟核四。甚至連反核的團體們，也在之前就先開了記者會來質問這些準候選人們，對於核能發電與核四的立場與作法。

如果核四真的如反核人士所說的不安全，甚至認為核四重啟不可能，如果真的如反核四的人所說的那麼不堪使用那麼糟糕那麼爛，不顧589萬六成的公投民意就是要反核到底的執政黨，又為什麼不敢開放核四給所有人參觀了解呢？

口中喊著要公開透明的立委，請先要求台電公司與經濟部，立即開放核四廠給全民參觀。核四廠是花了台灣人民3000億的電費，其中也包括了蔡總統與蘇院長在2006年所追加的440億預算，所興建的國家偉大建設。這些用人民的錢蓋出來的公共建設本來就是最應該公開透明。

台灣未來的所有進步與改革，一定需要很多錢。光是各種年金要破產，光是全民健保要漲價，光是兒童要花多少錢養…全部都要天文數字的錢。

但光是離岸風電與太陽光電再加上廢除核電，就會影響超過5兆以上的台灣人民財富。能源議題，當然是攸關台灣未來下一代福祉的重中之重。

不然還有哪一個議題，會影響人民財富超過5兆元呢？

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