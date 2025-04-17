美日防長舉行會談之研析　對台海和平有其重要意涵

▲美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）和日本防衛大臣中谷元。（圖／達志影像／美聯社）

● 作者 ／ 台灣智庫國防安全小組

日本防衛大臣中谷元3月30日在防衛省與美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）舉行會談，時間長達85分鐘，兩人針對區域局勢，以及嚴峻的印太安全保障情勢等進行坦率意見交換，同時重申台灣海峽和平穩定的重要性，強調美日應留意包含台灣周邊軍事情勢在內的解放軍動向。

由於日本為美國在印太不可或缺的夥伴，兩國防長再次確認強化防衛合作，對於日本周邊、台海、南海的和平與穩定有其重要意涵，殊值關注美日後續合作。本文分從美日防長會談重點議題、美國優先下的軍事合作、戰略意涵及政策建議等面向析論如後。

美日防長會談 重點議題

此次是赫格塞斯1月就任後首度與日本防衛大臣中谷元舉行面對面會談，從兩人廣泛討論印太情勢，以及解放軍對日本周邊、台海與南海的軍事威脅，並就相關合作議題交換意見，可以洞悉美日兩國未來軍事合作的梗概。美日兩國防長此次會談所討論重點議題。

區分 內容 日本的角色 ★日本是美國嚇阻中國軍事侵略不可或缺的夥伴，其中包括對台灣海峽的侵略。★美國將運用包含核武在內的各種能力堅定防衛日本。 升級駐日美軍指揮結構 ★美軍已在東京西部橫田空軍基地成立一個小組，負責與日本「統合作戰司令部」進行協調，標誌着駐日美軍升級的第一步。★赫格塞斯要求允許更多美軍進入日本西南地區，俾強化該區美日部隊聯合訓練，提升應對解放軍威脅的能力。 加速聯合軍備生產 ★美日兩國將善用「日美防衛產業合作、採購和整備定期協議」（DICAS）框架。★雙方達成共識將加快日美聯合生產先進中程空對空飛彈（AMRAAM）的計畫。★考慮合作生產SM-6地對空飛彈，以幫助緩解彈藥短缺問題。★美軍艦船與飛機的共同維修整備。 其它 ★除了軍事合作外，兩國還同意擴大外太空和網絡空間的安全合作。★為了實現自由開放的印太，將以美日為核心，與澳洲、南韓、菲律賓等區域的夥伴，推動資訊共享、包含運用層面在內的合作。

美國優先下的軍事合作

美國川普總統向來強調美國優先，冀使美國再度偉大（MAGA），並不斷強調將祭出關稅大刀，渠於4月2日宣布將以國家為基礎課徵對等關稅，其他國家對美國徵多少稅，美國將回敬約一半的「折扣」關稅，包括分別對中國、歐盟、日本等世界主要經濟體的進口商品課徵34%、20%及24%對等關稅，台灣的稅率則是32%，川普此舉引起全球譁然。（註：後因超過75個國家接洽美國尋求協商貿易解決方案，4月9日川普宣布將暫停對部分國家課徵對等關稅90天，同時對等關稅稅率將調降至10％）。

對比對等關稅問題，川普政府對與盟友的軍事合作，並沒有像關稅或其它經濟議題走向單邊主義。誠如美國國防部長赫格塞斯在美日防長會談所言：「我們把美國放在優先，但美國優先並不意味着美國孤軍奮戰。面對中國的擴張和脅迫行動，美國的戰士每天都和日本自衛隊的戰士並肩作戰。」

據悉已要求國防部著手調整軍事戰略，着重遏制中國奪取台灣的行動及強化本土防衛；基於人員及資源有限，俄羅斯的威脅則主要交給歐洲盟友應付，以達成這一目標。

戰略意涵

隨著中國軍事力量的持續擴張，不管是解放軍火箭軍、空軍與海軍已對美日第一島鏈基地形成嚴重威脅。過去幾年，美國積極與日本、南韓、台灣、菲律賓、澳洲等國家合作，強化「第一島鏈」的防衛力量，並逐次加強「第二島鏈」軍事設施，所有的作為都是劍指中國，美日防長會談強調合作應對威脅的重要，其所凸顯之戰略意涵歸納如後。

首先，誠如赫格塞斯所言日本是美國嚇阻中國軍事侵略不可或缺的夥伴，當前美國在日本駐軍多達5萬人，並部署多個中隊的戰鬥機和美國航母打擊群，遍布在綿延3,000公里的東亞群島，扼制中國的軍事力量。

此外，因應安全情勢變化，配合日本「統合作戰司令部」（Japan Joint Operation Command, JJOC）的成立，美軍也同步調整駐日美軍為「統合軍司令部」。另外，兩國也規劃進行聯合生產軍備，加速應對威脅的各項準備，在在凸顯日本在美國印太戰略獨一無二的角色。

其次，台灣位於「第一島鏈」關鍵位置，在台灣有事時，日本與菲律賓亦難逃被波及，是以台灣有事就是日菲有事，台海的問題也非單純僅是台灣與中國的事情。兩國防長同聲強調台灣海峽和平穩定的重要性，反對中國在台海等地，試圖以各種力量及脅迫方式片面改變現狀的作法，是故日本應協助美國在台海等地建立嚇阻力量。

再次，美國經由「四方安全對話」（Quad）、「四方安全聯盟小隊」（Squad）及「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）等機制，團結美國印太的盟友，建立足以嚇阻中國軍事擴張的力量，日本在其中便扮演重要角色。

目前美國國防部已調整其軍事戰略，專心應對未來與中國的軍事衝突。

政策建議

美日軍事合作的強化，將可有效應對區域可能爆發的軍事衝突，有助維持區域和平與穩定，我國宜持續關注美日軍事合作動態，研提政策建議如後。

（一）蒐整駐日美軍組織調整續情

日本自衛隊「統合作戰司令部」已於3月24日成立，赫格塞斯訪日時證實美國國防部已經啟動將駐日美軍升級為聯合部隊總部的第一階段工作，有助提高駐日美軍與日本自衛隊的協調。有關單位應持續蒐整駐日美軍組織調整及運作，以及與日本JJOC訓練與作戰協調等情。

（二）關注美日聯合生產軍備詳情

美國由於生產力下降，對於各項軍備生產延宕情況嚴重，此由我國軍售項目延遲交付可見一斑。此次美日防長會談達成聯合生產軍備的共識，以日本高效的生產力，未來啟動生產飛彈等高價值軍備，以及維修美國軍艦等，都有助改善美國在情況緊急時可能面臨飛彈、彈藥短缺，以及戰力持續的問題。我國宜持續關注美日聯合生產軍備，以及軍艦維修執行詳情。

（三）尋求加入美日主導防衛體系

美國已在印太地區建立多個多邊合作機制，與印太地區民主夥伴舉行雙邊軍事演習、多邊軍事演習，並持續展開駐日美軍組織調整與部署，同時強化菲律賓飛彈打擊及海空軍實力，提升第一島鏈整體防衛力量。

美國上述作為均是圍繞在台海有事及中國軍事擴張，我國做為重要關係國，不能因中國因素被排拒在外，宜持續尋求加入美日所主導的防衛體系。

▼美國作為均是圍繞在台海有事及中國軍事擴張，我國做為重要關係國，宜持續尋求加入美日所主導的防衛體系。（圖／路透）

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