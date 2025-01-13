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發揮中道力量　為台灣民主找出路

我們想讓你知道…在政治日形對立、國家認同漸趨分裂的今日，啟思民本基金會與重要媒體合作提供「啟思平台」專欄，努力維護中道力量不受政治勢力的削弱或打擊，同時讓相關分析或建議可以成為大家政治上就事論事、昇華公共政策討論的助力。

▲▼立法院 啟思民本基金會舉行「7月份民本調查－防疫議題」發布記者會 江啟臣 沈富雄。（圖／記者屠惠剛攝）

▲啟思民本基金會董事長江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

●江啟臣／啟思民本基金會董事長

我們國家隨著政治多元開放的浪潮，雖然列入國際民主的前段班，但也逐漸陷入嚴重的政治對立與國家認同問題。政治對立不僅與政黨之間不善（願）妥協有關，也和國家認同相互糾纏，當國家認同愈形分裂，政治對立就愈加嚴重。

令人慶幸的是，社會上始終有一股中道力量，試圖讓人民了解事情原委和可能發展，進而避免台灣的政治環境和政策討論向下沉淪。

中道力量是什麼？

中道力量不是高大上的不特定群體，也不必只能是專家學者或知識分子，而是願意客觀負責地分享所見、所聞、所思的人。

中道力量也不是特定一群人，更不一定是無政黨屬性的人，而是能夠從不同視角並基於事實提供論述與分析，讓國家公共政策的走向可符合多數人利益、不致倒向極端的人。

換言之，政黨內部也可能有就事論事、試圖揉合其政黨利益與較大多數民眾利益的人；無黨無派的人的論述與分析也未必接近較大多數民眾的利益，有時可能是出於個人特殊的偏好，或者甘為特定政治勢力的側翼。

還有，我們不宜將中道力量跟第三勢力畫上等號。中道力量最好是支撐溫和而堅定的政策的主流，如果將其詮釋為特定政治體系之內兩大政黨之外的第三選擇，有點低估了中道力量，因為從政治光譜而言，中道力量未必一定要處於政黨之外，也可以包括各政黨較不極端的成員和其他無黨派人士。

在政治或公共政策上說真話的人，不一定都有一致或極相似的理念或方向，因為許多公共政策的內容牽連甚多，各方的視角和考慮也常多元呈現。例如關於綠能政策，光是從核能是不是綠能、能否「以核養綠」、如何以天然氣逐步取代煤炭且是否可行、風電與光電發展是否按部就班等等的討論，就可見到百家爭鳴，洗腦式或煽動式的政治語言固然不少，但其中仍不乏本文所提到的中道力量，以自己的信念、角度和思路為台灣未來的能源轉型提出分析與建議。

中道主張和政治語言的區別

區分中道主張和政治語言的一個重要憑藉，就是能否客觀、負責地基於事實出發，進行公共政策的分析與建議。就算有些批判性，只要是合理的、具建設性的也未嘗不可。

區分中道主張和政治語言的另一個重要憑藉，就是檢視基本理念和價值有無變動。中道力量之所以是「中道」，不是可以左右逢源或各處討好，而是根據自己相信的基本理念和價值觀去看待公共政策，試著為盡量多數的人民找到維護或增進利益的方法，或者試著提醒可能的機會與風險。

如此重要的中道力量，在社會上要培養茁壯不易，抹黑剷除卻相對簡單，所以只要我們有心或有能力，都應該更加地鼓勵願意基於事實與自身價值、研判而勇敢說真話的人。

啟思民本基金會的主要宗旨之一是落實以民為本的政治制度，優化民主，呼籲並協助各方一同為台灣服務，讓中華民國更好。

在傳統權威逐漸崩解、政治日形對立、國家認同漸趨分裂的今日，啟思民本基金會與重要媒體合作提供「啟思平台」專欄，努力維護中道力量不受政治勢力的削弱或打擊，同時讓相關分析或建議可以成為大家政治上就事論事、昇華公共政策討論的助力。

這麼重要的事情，我們不能等也不該等，做就對了！

▼啟思民本基金會提供「啟思平台」專欄，努力維護中道力量不受政治勢力的削弱或打擊。（圖／啟思民本基金會提供）

▲▼啟思民本基金會提供「啟思平台」專欄，努力維護中道力量不受政治勢力的削弱或打擊。（圖／啟思基金會提供）

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