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王明鉅／民主開倒車　不能成案的公投法？

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▲去年九合一大選時，公民投票高達10案，也引起不少爭議。（圖／記者李毓康攝）

●王明鉅／台大醫學院教授。

行政院4月11日的院會，將討論公投法修正草案。中選會提出的草案包括下面各項：

1.增加準備期間由1個月拉長為3個月
2.將「應」改成「得」，讓公投可以跟大選脫勾
3.縮短公投主文字數
4.不得公投人權議題
5.連署名冊提出以1次為限
6.投票當天不能宣傳等事項
7.強化連署書可信度，連署時要提出身份證正反面影本。

要修正的這1到7點之中，第2點我早在公投結果出爐之後，就PO文說過。民進黨政府為了不要再因為公投綁大選而在總統大選中吃虧，會把公投「應」合併大選一起舉行，改成「得」合併大選舉行。

但我實在想不到，中選會與行政院，會用所謂的「強化連署書可信度」這個理由，要所有公民在連署公投提案時，還要提出身份證正反面影本。以我自己參與在台北車站請經過的台灣公民連署公投提案的經驗，就算民眾身上帶了身份證，在任何一個戶外的公共場所也沒有影印機可以影印。更何況，就算在家裡先影印好身份證正反面影本，又有誰敢隨便把自己的身份證正反面影本交給一個完全不認識的，號稱是在拉公民投票連署的陌生人呢？

又有誰知道這些陌生人，到底是真的在拉署，還是只是影印了一堆公投提案連署書，其實目的根本就是在騙身份證呢？我最不能接受的是要以「強化連署書可信度」這個理由，來要求身份證正反面影本。因為最沒有可信度的根本就是中選會自己。

中選會拿得出前行政院張善政院長，重複寫了兩次的連署書嗎？中選會拿得出公民投票第16案被判定沒簽名的9000多張沒簽名的連署書嗎？連署人到底是否死亡，在戶政機關查核時，馬上就能知道。如果真的連署人已經死亡，也一清二楚。中選會說有XXX人是死亡者連署，就真的有那麼多人是死人連署嗎？就算真的有也很容易就被電腦找出來被剔除啊！連署書的可信度，又哪有什麼問題呢

而且，更重要的是，中選會說的話全是真話嗎？中選會為什麼不拿出證據來證明自己判定的公投16案有9000多人沒簽名是真的呢？為什麼不拿出桃園市議員或張善政院長的二份連署書出來，來證明自己說的是真話呢？這樣的中選會，又有什麼資格談「可信度」呢？這樣的中選會的「可信度」才是最需要被強化的。

中選會，拿著「強化連署書的可信度」避免死人連署作理由，要求公投連署人要附上自己的身份證影印本，其實根本不是什麼連署書的可信度問題。要所有的公民都要拿出身份證正反面影本，才能來連署公民投票的提案，根本就是明明白白要讓所有的公投提案都無法有足夠連署人數成案，明明白白就是「反直接民主與反公民投票」的政策。

民主進步黨，在內部有人要來競爭總統大位的時候，不敢真的照著既有的民主制度來辦初選。因為有人怕輸。民主進步黨，在外部有公民要行使直接民主的時候，也不敢真的讓公民來行使直接民主的權利。因為有更多人怕輸！這樣的政黨，距離2016年我曾經相信過的民主進步價值，不但是天差地別，更是背棄了台灣真正能領先與傲視中國大陸，最珍貴的民主社會信念。

不過我並不擔心。因為用這麼多技術與麻煩來讓公民投票就是不能成案，讓公民就是不能直接表達意見的政黨，有一天一定會作繭自縛，也一定很快就會被追求真正民主的台灣人民唾棄。不信？很快你就會知道了！

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●本文獲作者授權，轉載自「王明鉅」臉書。以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

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