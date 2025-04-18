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川普2.0席捲全球能源　IEA被迫回歸安全本源

我們想讓你知道…國際能源署的未來走向，將影響全球能源投資與政策布局。在數位革命與新興經濟體推升能源需求的當下，國際能源署能否平衡安全與永續，將決定其存續價值。

▲▼美國總統川普。（圖／路透社）

▲川普重返白宮，開啟「川普2.0」時代，其能源政策如颶風般席捲全球，震撼國際能源格局。（圖／路透社）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

2025年1月20日，川普（Donald Trump）重返白宮，開啟「川普2.0」時代，其能源政策如颶風般席捲全球，震撼國際能源格局。川普上任首日即簽署行政命令，宣布退出《巴黎協定》，並要求國際能源政策以美國經濟繁榮與能源安全為優先，徹底扭轉拜登（Joe Biden）政府的脫碳路線。

此舉不僅重塑美國能源戰略，更對國際能源署（IEA）施加巨大壓力，迫使其重新審視創立初衷。美國參議院一份44頁報告書直指國際能源署近年偏離中立，過分推廣「能源轉型」，引發全球熱議。本文將探討川普2.0如何驅動國際能源署回歸能源安全本源，並分析其對全球能源市場的深遠影響。

川普2.0的能源霸權藍圖

美國參議院報告顯示，川普2.0以「美國優先」為核心，能源政策尤為激進。2025年1月20日行政命令要求國務卿、商務卿等官員在國際能源合作中，優先考慮經濟效率與消費者利益，而非氣候目標。

此舉旨在強化美國作為全球最大石油與天然氣生產國的地位，透過「能源霸權」（Energy Dominance）政策，擴大液化天然氣（LNG）出口，鞏固地緣政治影響力。

然而，企業界對政策的不確定性頗有微詞。根據國際環境經濟研究所（IEEI）資料，美國產業人士表示，川普政策頻繁變動，如關稅數字極端且朝令夕改，導致企業難以制定長期策略。部分人士預測，隨著行政團隊於2025年秋季穩定，政策將逐步明朗。

對國際能源署的影響尤為顯著。美國作為國際能源署創始國與最大資金來源之一，貢獻其年度預算約23%。川普政府認為國際能源署近年過分聚焦氣候變遷，忽略能源安全，亟需改革以回歸初衷。

國際能源署　路線偏移爭議

國際能源署於1974年由美國主導創立，旨在應對石油危機，確保能源安全。其《世界能源展望》（WEO）長期被視為全球能源政策的權威指南。

根據IEEI資料，2010至2019年間，國際能源署以「當前政策情境」（CPS）為基準，模擬現行政策下的能源供需，輔以「新政策情境」（NPS）評估氣候措施影響。然而，2020年國際能源署廢除「當前政策情境」，改推「既定政策情境」（STEPS），並於2022年新增「淨零情境」（NZE）。

參議院報告批評，「既定政策情境」將各國未兌現的氣候承諾納入基準，假設2030年石油與天然氣需求達峰。此預測與美國能源資訊署（EIA）、日本能源經濟研究所（IEEJ）等機構顯著不同。報告顯示，國際能源署預測比其他機構低估長期需求20-30%，誤導投資與政策制定。

例如，美國能源資訊署預測全球天然氣需求至2040年持續成長，而國際能源署的「既定政策情境」卻顯示需求停滯。此偏差導致拜登政府於2024年2月以國際能源署預測為依據，暫停液化天然氣出口設施新設許可，引發爭議。

▼國際能源署於1974年由美國主導創立，旨在應對石油危機，確保能源安全。（圖／路透）

▲石油,原油,油價,WTI。（圖／路透）

外部資金的綠能壓力

參議院報告揭露，國際能源署的路線偏移受外部資金影響。國際能源署年度預算約3060萬歐元，另有2000萬歐元來自自願捐款。近年，環境非政府組織（NGO）與民間基金會對國際能源署施壓。

例如，洛克菲勒兄弟基金會（Rockefeller Brothers Fund）支持的「國際石油變革組織」（Oil Change International），於2018年發起「修復《世界能源展望》」運動，要求國際能源署聚焦氣候目標。

丹麥KR基金會於2020至2022年間提供414.8萬美元，推動IEA制定化石燃料退出清單。彭博慈善基金會（Bloomberg Philanthropies）亦施壓國際能源署納入「淨零情境」情境。這些資金促使國際能源署於2021年發布《淨零路線圖》，將「淨零情境」納入《世界能源展望》，引發獨立性質疑。

國際能源署執行主任法提赫·比羅爾（Fatih Birol）公開言論，如「石油與天然氣投資已無必要」，被報告批評為誤導投資者。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）甚至稱國際能源署為《巴黎協定》的「武裝力量」，顯示其已被特定政策綁架。

美國的改革訴求與質問

參議院報告直指國際能源署背離創立宗旨，淪為「能源轉型」宣傳工具。報告強調，國際能源署的「既定政策情境」與「淨零情境」假設經濟成長率不變，忽略氣候政策成本。

例如，《世界能源展望》 2024預測，「既定政策情境」下2050年二氧化碳排放較2023年減24%，化石燃料占比從78%降至57%；「淨零情境」則假設排放全消，化石燃料占比降至14%。但兩者經濟影響無差異，顯然不切實際。

2025年初，參議員約翰·巴拉索（John Barrasso）與眾議員羅傑斯（Cathy McMorris Rodgers）聯名致函比羅爾，提出尖銳質問，包括為何廢除「當前政策情境」、是否建議停止化石燃料投資、以及預算透明度等。報告要求國際能源署恢復「當前政策情境」，廢除「淨零情境」，回歸中立分析。

雖然比羅爾尚未公開回應，美國壓力無疑將重塑國際能源署方向。國際環境經濟研究所預測，國際能源署可能在資金與政治壓力下，逐步調整《世界能源展望》架構，平衡能源安全與氣候目標。改革訴求還包括數據透明度。報告批評國際能源署未如美國能源資訊署公開數據與方法論，建議其效法以提升公信力。

結語

川普2.0的能源政策如雷霆萬鈞，重塑全球能源秩序。美國參議院對國際能源署的批判，揭露其在外部壓力下偏離中立，過分推廣綠能，損及能源安全。川普政府以資金與改革訴求為槓桿，迫使國際能源署回歸1974年的核心使命——確保能源穩定，而非淪為氣候政策的傳聲筒。

國際能源署的未來走向，將影響全球能源投資與政策布局。在數位革命與新興經濟體推升能源需求的當下，國際能源署能否平衡安全與永續，將決定其存續價值。川普2.0的強勢回歸，或許正是全球能源棋局的關鍵轉折。

▼川普2.0的能源政策如雷霆萬鈞，重塑全球能源秩序。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲▼美國國旗。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

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蔡鎤銘

蔡鎤銘 蔡鎤銘

曾獲金融研訓院校園黑客松大學組金獎指導教授、第二屆行政院終身學習楷模。現任淡江大學財務金融系兼任教授／兩岸金融研究中心國際事務召集人、台北張老師基金會副主任委員。

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