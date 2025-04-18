政治入侵校園　賴清德與川普有志一同

▲同樣出自政治動機，台灣的賴清德政府違背政治不入侵校園的基本原則，縱容「公民團體」在校園擺攤進行罷免藍營立委連署。（圖／民進黨提供）

●陳國祥／曾任《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長

美國強大及傲冠世界的一大優勢是高等教育，無數的傑出學者在優良的制度環境下孜孜矻矻研究發明、啟蒙學子，為美國的持續偉大提供基礎條件。現在號稱要使美國再度偉大的川普卻把政治髒手伸進校園，用他對付眾國同樣的脅迫手段逼迫頂尖大學屈服，將校園自主踩到腳底下。

賴政府如同川普 違背政治不入侵校園的原則

同樣出自政治動機，台灣的賴清德政府及其教育部長鄭英耀主導下，違背政治不入侵校園的基本原則，竟將言論自由做片面性的曲解，縱容「公民團體」在校園擺攤進行罷免藍營立委連署，同時正在編寫教材，主旨在於讓學生認清中國，將「脫中入北」深化到教育思想中。這是片面開放政治活動進入校園，並且將特定政黨的意識形態灌輸進入學生腦海。

川普以聯邦政府補助款脅迫大學屈服，哥倫比亞大學面對強大壓力不得不從，其他多所頂尖大學也應允部分配合，讓世人驚嘆美國的大學居然下跪得這麼快。

唯有哈佛大學者所全美最古老、財力最雄厚的大學公開反抗川普政府，不配合政府勒令改變校規、全面限制校園活動的要求，徹底與總統川普對槓。哈佛居然膽敢跟錢過不去，川普露出獰笑，發文痛批哈佛「是個笑話」，沒有資格接受聯邦政府資助。

川普表示「每個人都知道哈佛已經『迷失了方向』」，直言「哈佛現在幾乎都找那些覺醒、極左派白癡還有『呆鳥』（birdbrains）的人來教書，這些人只會教導『失敗』給學生，還稱之為『未來領袖』」。

他順便把之前陷入抄襲事件的哈佛前校長蓋伊（Claudine Gay）痛罵一頓，說「哈佛把這個極度無能的女人調到其他職位，讓她繼續教書，也沒有當場解雇她」。

川普總結說「還有很多像這種極左派的蠢蛋正在哈佛教書，正因如此，哈佛已經不能再被認為是一所像樣的學府，更不應該出現在任何世界頂尖大學的名單上。哈佛現在就是個笑話，宣揚仇恨和蠢」。 哈佛當然有錯可挑，但瑕不掩瑜，在絕大部分方面仍是世界高教典範，哪裏輪得到川普這個莽夫污辱？

「大罷免」進入校園 捲入了激情政治鬥爭

台灣的大學也不寧靜。最近部分大學生響應民進黨的「大罷免」，在校園設攤收連署書，有些學校的攤位遭撤除，便抗議侵犯言論自由；有教授批評這些學生是「綠蟾蜍」，就給貼上「霸凌」的標籤，原本專注於教學與研究的寧靜校園被捲入了激情的政治鬥爭中。

面對這些爭議，教育部長鄭英耀雖說「大學校園需謹守中立態度，禁止來自校方的政黨活動，」但緊接著說「學生的言論自由、公民活動應給予尊重。」言下之意是學生享有言論自由，即便他們明顯偏袒特定政黨，也為其效力，也是從事公民活動，必須尊重。

如果換成支持在野黨的政治活動，他或許不會高舉言論自由的大旗。民進黨在解嚴之初，針對過去校園備受政治侵擾的惡風，高喊「政黨退出校園」，還給學生一個乾淨的學習環境，不受政治汙染，國民黨也立馬撤出校園組織活動，民進黨趁虛補進，大搞政治活動，難怪現在將政治入侵校園視為公民活動，為其大開綠燈。

政治侵入校園的分際，教育部曾在民國100年正式發函，解釋大學基本法第6條「學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動。主管教育行政機關及學校亦不得強迫學校行政人員、教師及學生參加任何政治團體或活動。」學生顯然也在約束的範圍內。

▼教育部長鄭英耀。（圖／記者屠惠剛攝）

教育部不只偏袒「入園」 更積極透過教材「入腦」

教育部長鄭英耀不但偏袒執政黨政治獲得「入園」，更以積極的作為成全執政黨將其理念與政策透過教材「入腦」。

他近日立法院接受質詢時表示，「脫中入北」概念不僅在經貿層面，賴政府現在更要深化到教育思想。台灣與「中國」一邊一國，無庸置疑，教育部將邀請公民、社會、歷史等學科老師組成輔導團，編撰國家認同、識讀「中國」威脅的教材，希望今年暑假前開發出來，給學生正確資訊、知識跟歷史觀。

如此一來，政治入侵校園還有邊境嗎？學生腦袋還有不受政治污染的純潔空間嗎？鄭英耀難道連「來自校方的政黨活動」與「學生的言論自由」，以及「中共」與「中國」之間的界線都不清楚嗎？將兩者混為一談，難道無違教育與政治的分際嗎？

教育部鼓勵校園師生從事具有政黨立場的「公民活動」，如果偏於一黨，就成為執政黨的鷹犬；如果將其變成通則，則未來任何選舉罷免活動，學生都可以在校園公然為之，則必定各擁其主，校園永無寧日。

至於編撰國家認同、識讀「中國威脅」的教材，完全以民進黨理念與政策為準繩，則教育的啟蒙作用將蕩然無存，淪為政黨洗腦的宣傳作業，甚至成為台獨養成所的園地。

這樣明目張膽的讓政治入侵校園的做法，和川普政府的惡行不分軒輊。川普政府削減聯邦經費施壓高校「自我審查」，全美有近兩百所高校在官網删除了「多樣性、公平性和包容性」（DEI）的政策内容。包括哥倫比亞大學、史坦福大學、加州大學洛杉磯分校、南加州大學等名校都赫然在列。

最惡劣的作為是要求哥大答應，包括全面改革招生政策、賦予校園警察更多權力、將中東、南亞和非洲研究科系置於「學術接管」之下等九項條件，只有如此才能與政府開啟恢復經費的談判。校長慘遭內外夾擊，兩邊不討好，屈服川普後最終引咎辭職。

普林斯頓大學校長為此撰文將川普政府最近對哥大的攻擊比喻為自一九五零年代「紅色恐慌」以來對大學的最嚴重威脅，值得每個美國人擔憂。

有媒體指稱美國高校「正以驚人的速度向川普投降」，台灣校園沒有不屈服的自由，只有奉命照辦的義務，校園還是免於政治入侵的自主園地嗎？

▼台灣校園沒有不屈服的自由，只有奉命照辦的義務，校園還是免於政治入侵的自主園地嗎。（圖／記者湯興漢攝）

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