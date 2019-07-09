沈榮欽／台灣家族企業的最大困境─繼承危機

▲長榮集團創辦人張榮發的二房獨子張國煒，離開長榮後創立星宇航空。（圖／記者林敬旻攝）



●沈榮欽／加拿大約克大學副教授

如果你問多數台灣企業將來所遭遇最大的問題是什麼，企業繼承人絕對是接下來台灣經濟的最大危機之一，ㄧ如《天下》等財經雜誌調查所揭露的。

雖然企業創辦人退休或死亡對所有企業都是困境，世界上多數企業主要創辦人離職時股價均會下跌，但是台港星下跌尤其嚴重，數年內企業市值可喪失過半。

幾年前郭台銘找了幾位政大與台大商學院的教授到鴻海工作，目的在於替鴻海擬定郭台銘的繼承計畫，但是比起長遠的繼承，郭台銘更關心當下的營運，這幾位教授後來參與鴻海的管理遠多於繼承計畫，因此郭台銘近日仍舊以集體領導的方式接替郭台銘下台，而且郭台銘參選總統，也被視為與鴻海的困境或是中南海有關。

上世紀流行的管理資本主義，主要的論點建基於隨著企業成熟上市，股權會逐漸分散，控制權也因此改變；之後左右派的爭論也多圍繞於此，但是這個說法最大的問題是它的事實基礎可能有誤，導致那些左右爭論現在看來猶如打在空氣。

比如說有人整理27個已開發國家的前20大上市公司，發現股權分散的公司竟然極其有限，與所謂的管理資本主義的預測恰好相反。後來有人整理包括台灣在內亞洲九國的情形，除了日本股權分散的上市公司稍多之外，多數國家股權分散實屬少數，即使是日本，因為企業間交叉持股的關係，真正股權分散的公司也不多見。後來有人找到18個開發中國家的上市公司，發現股權分散也是少數。總之，世界經濟的真實情況與傳統理論相去甚遠。

因此本世紀以財務學者為先鋒，後來加入經濟、管理、政治、法律與歷史學者，紛紛提出不同的理論試圖解釋，其中最著名的是「法律起源論」。

儘管爭議不少，但是最近一個涵括127國超過40,000家上市公司從2004-2012年的資料卻顯示，法律起源論仍然是最符合資料的說法。

不同於一般提起代理人，就想到股東與經理人，法律起源論認為關鍵在大股東對小股東的剝削，不是資本家與經理人的戰鬥，而是資本家內部之間的鬥爭才是關鍵。

如果大股東可以輕易利用「五鬼搬運法」剝削小股東的錢，那麼小股東不敢投資，股票市場必然不會活絡，所有權也就會更加集中。

股東之間的剝削與組織形式和股票規則有關，包括金字塔結構的企業集團、交叉持股、與二級股權，都是常見大股東剝削小股東的方法。一項早期調查顯示，台灣喜歡集團與家族結構，半數上市公司採用金字塔結構，八成家族式管理，但只有不到一成採用交叉持股。

對小股東保障越好的法律體系，大股東越不容易用五鬼搬運法剝削小股東，也越容易有分散股權與控制權的結構，對小股東的保障依序是英美法系 > 斯堪地納維亞法系 > 德國法系 > 法國法系。

全世界127國的資料顯示，法國法系國家，無論是股權集中公司比例、股權分散程度或是有控制股東（如家族）公司的比例均最高，其次是德國、斯堪地納維亞，英美最低。不僅如此，家族企業與國營企業所佔的比重也是依照這個順序排列。

而且這個趨勢無論是大企業或小企業都是如此，我們一般以為平均GDP和股權分散（也就是管理資本主義）的關係，只有在上市大企業才成立。

在所有的法律中，最重要的就是對經理人或大股東的五鬼搬運法等行為的起訴，因此和一般人的直覺相反，避免台灣各大集團盛行的五鬼搬運法，不僅是維護小股東的權益，更重要的是，也會影響台灣企業的組織形式，包括家族企業與家族管理的比重、國有企業的比重、與企業股權的分散，甚至會間接影響企業的繼承與企業的創新程度。

最後值得一提的是，台灣家族企業的困境、集團企業的繼承危機、郭台銘的參選，其實從某個角度來說，也與長榮企業的罷工有關，因為以上所說的企業所有權與控制權的分散程度，不僅與法律起源，也與該國勞動市場的管制和進入障礙的高低（如裙帶資本主義）有關。再一次地，世界揭示我們各種問題並非彼此獨立，而是以一種隱而不顯的方式暗中相互聯繫。

熱門點閱》



►台積電只能自謀出路嗎？

►談郭董選總統：治理企業與治理國家不一樣

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲作者授權，轉載自臉書，請勿直接轉載。以上言論不代表本網立場。《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。