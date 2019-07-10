林祖嘉／G20後美中關係的改變？

▲大國之間的博弈行為，什麼事情都有可能發生，待我們繼續看下去。（圖／路透）

●林祖嘉／政治大學經濟系教授

G20峰會最受矚目的當然是川普與習近平的見面與會議。這次會議大概得到幾個結論：包括美方暫停進一步對中國產品加徵關稅、中國也暫不實施反制措施、雙方恢復經貿磋商、美方願意開放對華為銷售產品，但要求中方增加進口美國產品等。

雙方達到的結論都是原則性結果，比方說，美方暫不增加對陸方加稅，而陸方也暫不實施反制措施。美方同意開放對華為的禁運，而同時要求陸方增加對美方的進口；其實最重要的是，雙方同意恢復協商。

這些內容其實在會議前，應該就擬好了。因為美方曾經揚言要求習近平一定要參加G20峰會，如果不參加，將立即調高大陸對美國出口中三千億美元產品的關稅。因此，習近平幾乎是在被脅迫的情況下與會的，在這種情況下，要求習近平再有更進一步的承諾應該是很困難的。而目前雙方達成的有限共識，已經算是不錯的結果，因為美國沒有立即對大陸三千億美元產品增加關稅。

美中貿易戰有兩個最大爭議，一個是陸方對美貿易順差過大。另一個更重要的問題是，美國對於中國大陸科技技術進步太快，感到憂心；尤其是一些國營企業受到政府大量補貼，得以快速提升科技技術，其中華為和中興通訊是兩個最有代表性的企業，因此，美國要求大陸政府停止對於這些國營企業的補貼。

雖然美國多次要求中方停止對於國營企業補助，甚至直接對中興和華為做出禁運的要求等，來要求中方停止補助。但中國是一個共產主義國家，與美國資本主義根本不同，也就是說，在中國大陸規模最大、技術最先進的都是國有企業，要中國大陸停止對國營企業的補助，基本上等於要中國大陸放棄共產主義，改走資本主義路線。所以這是一個最基本的結構性問題，中方當然不可能答應這種要求，如果同意，中國的立國基礎可能都會被動搖。

為對抗美國的壓力，中方才會全面採取抗爭作法。事實上，美國把中方逼到牆角的作法，並不聰明，因為中國大陸除了對抗以外，幾乎沒有其他選擇。問題是，中國大陸現在規模已經很大，加上人口占全球20％，也就是說，即使完全被孤立，仍然可依靠國內規模，自主生存下去。

在中方咬牙抵死不從的情況下，美方要達到雙方協商的結果，唯有調整其策略才有可能，尤其是對中方科技企業的圍堵，例如對華為的禁運等。就川普而言，最優先的考量當然是明年大選的勝選，而現在離明年十一月的美國大選還有一段時間，因此現在川普不會急著要和中國大陸攤牌，但也不能中斷和大陸的持續協商。因此，最佳策略就是維持和中方鬥而不破的策略。

在這次G20峰會上，川普向美國人顯示說，他要習近平過來開會，習近平就必須過來。然後，再說會議結果不錯，雙方會繼續協商。至於雙方要何時達到協議，這就要看川普何時要收割，以取得國內政治上的最大利益，或說如何讓其勝選的機率最大。

不過，要特別指出，雖然現在中方乖乖的被川普牽著鼻子走，但也不能排除如果中方覺得受夠川普的指使，可能會在川普想要與中方簽署協議的最後一刻與美方翻臉，讓川普無法與中方達成協議，最終導致川普失去政權。大國之間的博弈行為，什麼事情都有可能發生，待我們繼續看下去。

熱門文章》

►美中貿易戰升級為金融戰 恐演變成金融脫鉤？

►美中貿易協議是破局還是成局？

►按讚加入粉絲團，讓你成為話題王！

●本文獲作者授權，轉載自《聯合報》。以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。