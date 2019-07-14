【爸媽看過來】少催促快一點　孩子壓力少一點

▲爸媽需要先調整好自己的步調，安排好自己的時間，抽出四十至五十分鐘的時間和體力，再好好陪伴孩子。（免費圖庫pixabay）

●廖笙光 ／奇威專注力教育中心執行長，統一超商好鄰居文教基金會LINE@官方帳號。

隨著時代的進步，生活進化的步調，不再是以三十年為一個世代，五至六年就有天翻地覆的改變。為了要應付這個快速變化的世界，每個大人無不調快自己的步伐，深怕只要一鬆懈下來，瞬間就會落後別人。但是，我們對於自己的改變，早已習慣卻不自知，也導致我們跟孩子們相處上的衝突。

讓我們從「溝通的進化史」來分析。二十年前，人們多是用寫信來溝通，從你將信件投進郵筒開始，到對方收到大約是三天的時間，一來一往之間要得到對方的答覆大約是一個星期。也因此，人們的步調是以「週」來計算。在十多年前，因為網路的逐漸普及，人們開始進入e-mail的時代，每天進入辦公室的第一件事就是收mail。早上收回信，下午也就可以得到對方的答覆，步調改成以「天」來算。

時到今日，人手一台的智慧型手機，根本不用進辦公室也都可以收發mail，再加上line、wechat等通訊APP的流行。只要看到對方「已讀不回」，不到五分鐘我們便坐立不安。便利是一件好事，讓我們工作變得更有效率，但是也不要忘記自己本應具備的耐心。

回到孩子身上，二十年前小嬰兒，跟今天剛出生的小嬰兒，都是一樣的。他們依然會按照同樣的時間長大，不會因為科技進步，長大的速度也就變得比較快。在臨床研究顯示，目前成年人因為社會化的關係，耐心大約只剩十五分鐘。換句話說，成人習慣以十五分鐘為一個週期，超過之後就開始坐立不安。但是知道嗎？孩子開始玩一次的週期是四十分鐘才會感覺滿足，也就是這樣的差異，而導致許多親子之間的不必要的衝突。想想看，我們自己是不是常常陪孩子十幾分鐘後，就失去耐心的急著催促孩子呢？

孩子再聰明，依然是一個孩子。從開始玩到進入狀況，往往需要五至十分鐘才可以上手。好不容易可以上手，正覺得好玩時，爸媽急急的催促聲就在耳邊響起…時間到了…你還要多久，快一點...。如果被催促的是你，會有什麼的感覺呢？難怪孩子老是覺得爸媽很掃興？爸媽也認為孩子叫不聽？又哪裡不會有衝突呢？其實，真正的原因是我們彼此的步調不一樣，而不是孩子不聽話或不配合。當責備變得越來越多，孩子的壓力也越來越大，當然也就更容易鬧脾氣和不配合，一整個陷入一個惡性循環當中。

教養一條「雙向道」，改變孩子的方式，一直都不是靠命令，而是透過仔細地安排。爸媽需要先調整好自己的步調，安排好自己的時間，抽出四十至五十分鐘的時間和體力，再好好陪伴孩子。重點向來都不是時間的長短，而是陪伴的品質。放下你工作的習慣，放慢你急切的步調，切切實實的正視孩子的雙眼。帶孩子如果跳一曲「雙人舞」，如果步調不相同，一個跳華爾滋、另一個跳恰恰。即便你是再有心，卻只是不停的踩對方的腳，又如何能享受彼此親密的時光。

學會適時放慢我們急促的步伐，讓自己稍微放慢一點、放鬆一下，你將會發現孩子變得更溫和、更貼心，當然也就會更聽話喔！

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